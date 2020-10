Läkarens uttalande om Trump väcker frågor

Det var vid en presskonferens utanför Walter Reed-sjukhuset vid 17.30-tiden på lördagen svensk tid som Sean Conley gav sin bild av presidentens hälsotillstånd.

Conley sa då också att presidenten nu var inne på sin 72:a timme av smitta, vilket skulle innebära att Trump bekräftats smittad redan på onsdagen, inte på torsdagen som tidigare varit känt.

– Presidenten är nu 72 timmar inne i sjukdomen, sa Conley.

När han fick en följdfråga svarade Conley att ”vi upprepade testet på torsdag eftermiddag ”sedan det kommit uppgifter om att presidenten haft en nära kontakt med en smittad. Här hänvisar Sean Conley sannolikt till presidentens rådgivare Hope Hicks som bekräftats smittad och som träffat presidenten.

– Sent samma natt fick vi bekräftat att han var smittad.

Sean Conely ville inte svara på när presidenten kunde ha smittats eller vem som kunde ha smittat honom.

Detta reser nya frågor, skriver bland andra New York Times, eftersom det skulle innebära att Donald Trump fortsatte resa och träffa folk efter det att han fått veta att han smittats. The Guardian påpekar att detta innebär att Donald Trump kan ha rest till New Jersey för ett möte med bidragsgivare samtidigt som han var medveten om att han var smittad.

Å andra sidan sa Conley också att Donald Trump ”på torsdagen”, sedan det kommit fram att hans rådgivare Hope Hicks testat positivt för coronasmittan, ”testats igen” och att resultatet av det testet kommit sent samma kväll.

Enligt The Guardian kan Conley ha menat att presidenten testats på onsdagen för att sedan testas igen på torsdagen. Hittills har dock Vita huset inte sagt något om vad onsdagens test gav för utslag.

Också Washington Post noterar att läkarens uttalande skulle placera den bekräftade diagnosen redan på onsdagen. Tidningen skriver också att en Vita huset-medarbetare senare sagt att Conley skulle ha sagt fel.

Enligt NBC News, som talat med en anonym Vita huset-medarbetare, menade Sean Conley att presidenten var inne på sitt tredje dygn med sjukdomen. Samma källa rättade också en annan uppgift från Sean Conley. Enligt Conley skulle presidenten ha fått den experimentella antikroppscocktailen regn-cov2 ”för 48 timmar sedan”. Enligt källan gavs läkemedlet till Trump sent torsdag natt, alltså för omkring 36 timmar sedan.