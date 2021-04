Länderna som öppnar upp: Första stegen och nya utmaningarna

Samtidigt som antalet bekräftade fall av covid-19 går uppåt i Europa i stort börjar ett antal länder öppna upp. På vissa håll välkomnas elever tillbaka till skolan, i andra får butiker åter ta emot efterlängtade kunder.

Så här gör några länder för att låta befolkningen sakta återgå till det normala och samtidigt försöka undvika en ny smittotopp.

Portugal

Museum och kaféer öppnade i Portugal på måndagen, då landet gick in i fas 2 av den stegvisa återöppningen av landet. Elever i motsvarande mellan- och högstadiet fick också ansluta till de yngre barnen då skolorna öppnade även för dem.

Restriktionerna som nu lättas infördes i januari.

Vid 2021 års början var Portugal ett av de hårdast drabbade länderna i världen och sjukvården stod på randen av kollaps. En allmän nedstängning infördes den 15 januari och skolorna stängdes en vecka senare.

Måndagens lindring av restriktionerna kommer med ett antal riktlinjer. Bland annat får endast fyra personer sitta tillsammans på kaféer, skriver AFP. Även för generella utomhusaktiviteter råder en gräns på fyra personer, skriver den portugisiska tidningen Público.

Planen är att gymnasieskolor, universitet, samlingslokaler och konserthus öppnar senare i april. Restauranger ska få slå upp dörrarna i maj.

Situationen i landet utvärderas varannan vecka och regeringen har befogenhet att skärpa restriktionerna i kommuner med hög smittspridning. Regeringen har inlett en masstestningskampanj av invånarna och börjat vaccinera lärare.

En man städar borden på ett kafé i Lissabon, på måndagen. Foto: Chine Nouvelle/SIPA/Shutterstock

Frågan om att öppna upp samhället är känslig i Portugal. Det katastrofala läget vid årets början utvecklade sig kort efter att regeringen tagit bort flera restriktioner över jul- och nyårshelgen. Premiärminister António Costa har tagit på sig ansvaret för beslutet och och menar själv att det bidrog till den stora smittspridningen.

Inför påsken skärptes åtgärderna i Portugal och det har bland annat rått ett reseförbud under den gångna helgen. Dessa upphörde vid midnatt natten till tisdag.

Över 820.000 personer har bekräftats sjuka i Portugal och nästan 16.900 covidrelaterade dödsfall har registrerats. Under de senaste två veckorna har landet registrerat 60 covidfall och knappt 14,5 dödsfall per 100.000 invånare, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Drygt 11,5 procent av Portugals befolkning har fått minst en dos vaccin mot covid-19, knappt 5 procent är fullvaccinerade, enligt Our World In Data.

Danmark

I Danmark öppnar verksamheter som frisörer och massörer på tisdagen, samtidigt som femte- till åttondeklassare återgår till skolan till 50 procent. Landets körskolor kan även de slå upp dörrarna.

Till sin hjälp har danskarna en enklare variant av vad de kallar coronapass, som tas i bruk på tisdagen. Den som vill besöka en frisör eller massör ska kunna visa upp något av tre saker: bevis på vaccinering, negativt provsvar som är minst 72 timmar gammalt eller ett positivt provsvar som är mellan 2 och 12 veckor gammalt och som visar genomgången covidsjukdom.

Kunder väntar på sin tur i tejpade rutor på ett konditori i Köpenhamn. Foto: Johan Nilsson/TT

Under helgen har provtagningscentralerna runt om i Danmark varit fulla med medborgare som velat ordna ett negativt provsvar inför öppningen. I Nordjyllandsregionen bedömde kontorschefen för hälsoplanering att ett nytt rekord slagits för antal genomförda tester på måndagen, skriver Danmarks radio.

Alla verksamheter som tillåts öppna planerar inte för att kontrollera att kunderna har med sig något av de tre bevisen, enligt en branschorganisation.

– Jag tycker att det är en integritetskränkande handling att behöva kontrollera mina medmänniskor, de som är mina klienter. I förväg bugar jag mig i tacksamhet om de ens tänker boka en tid och komma förbi, säger Line Sommer, som är zonterapeut i Skærbæk på södra Jylland, till Danmarks radio.

Att ta emot kunder utan att granska intygen kan straffas med böter på mellan 3.000 och 12.000 danska kronor, beroende på hur många gånger överträdelsen sker och hur stort företaget är.

I tio kommuner är smittspridningen såpass hög att Styrelsen för patientsäkerhet beslutat att skjuta upp skolöppningen. Ändringarna i planen meddelades på måndagskvällen. Jämfört med smittotoppen i december är spridningen av viruset på en låg nivå men under mars månad har antalet bekräftade fall per dag långsamt tickat uppåt.

https://twitter.com/STPS_DK/status/1379133320680906757

Drygt 230.000 personer har testat positivt för covid-19 i Danmark totalt och 4.219 personer har avlidit av eller med covid-19. Under de senaste två veckorna har landet registrerat omkring 131 covidfall och strax under 4 dödsfall per 100.000 invånare, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

13 procent av Danmarks befolkning har fått minst en dos vaccin och 7 procent är fullvaccinerade, enligt siffror från Our World In Data.

Grekland

I Grekland öppnade butiker på måndagen, med särskilda regler om att kunderna måste boka sitt besök i förväg. Butikerna får ta emot en kund per 25 kvadratmeter.

– Vi är fullbokade till lördag. Det kommer att bli en bra månad, sade Filippos Hortis, ägare av en sportaffär i Aten, till Skai TV.

Öppningen av samhället sker samtidigt som antalet bekräftade fall är högre än någonsin tidigare, sett till medelvärdet för de sju senaste dagarna.

Poliser patrullerar i centrala Aten på måndagen, och kontrollerar att de nya reglerna följs. Foto: Louisa Gouliamaki/TT

Grekland klarade sig relativt bra under förra våren, men fick under hösten en betydligt kraftigare våg. Under 2021 har antalet bekräftade fall stadigt gått uppåt.

– Jag blev förvånad när jag informerades om rekommendationen att öppna butiker, sett till den dagliga ökningen, sade Apostolos Tzitzikostas, guvernör i Mellersta Makedonien, enligt AFP.

Köpcentrum och stora varuhus ska fortsatt hålla stängt. I städerna Thessaloniki och Patra kommer butikerna inte att öppna på grund av för hög smittspridning.

Den grekiska regeringen är under hård press från två håll – de som pekar på riskerna med att öppna upp när smittspridningen är hög och de som menar att restriktionerna kommer att skada landets ekonomi.

Under nästa vecka kommer regeringen börja dela ut kit för provtagning i hemmet, i ett försök att bromsa smittspridningen inför dem kommande turistsäsongen. Samhället har varit stängt sedan i november och under månaderna har missnöjet växt, allteftersom många företag har fått det svårare och svårare att överleva, skriver Reuters.

Kunder köar utanför en butik i centrala Aten. Foto: Louisa Gouliamaki/TT

Ett nytt stödpaket för att hjälpa hotade verksamheter lanserades på måndagen. Omkring 100.000 företag kommer att få mellan motsvarande knappt 10.000 och knappt 40.000, beroende på hur många anställda de har.

På söndagen rapporterades omkring 2.000 bekräftade covidfall i Grekland och 78 covidrelaterade dödsfall. Totalt har 275.414 testat positivt 8.380 personer dött av eller med covid-19. Under de senaste två veckorna har landet registrerat drygt 300 covidfall och drygt 73,5 dödsfall per 100.000 invånare, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Drygt 11 procent av Greklands befolkning har fått minst en dos vaccin och 6,3 procent är fullvaccinerade, enligt siffror från Our World In Data.

Läs mer: FHM-chefen om planen för hur Sverige ska öppna upp