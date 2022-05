Lärare: ”Vi hade övat på den här dagen i åratal”

Klockan halv tolv i tisdags hade eleverna på Robb Elementary School i Uvalde befunnit sig i sina lektionssalar i någon timma. Om ytterligare två dagar skulle läsåret vara slut och sommarlovet börja. De vanliga lektionerna hade blandats med underhållning och lite lättsammare undervisning.

I en av salarna visade läraren en Disneyfilm. Vad ingen kunde ana var att en beväpnad 18-åring var på väg mot deras skola.

18-årige Salvador Ramos hade precis skjutit sin egen mormor i ansiktet, stulit hennes bil och kraschat den och beskjutit några som sett honom ta sig ut via passagerarsidan från en begravningsbyrå en bit bort.

Tio minuter efter kraschen lyckades 18-åringen ta sig in genom en till synes olåst bakdörr. Så långt hade ingen polis hunnit till platsen. Det fanns heller ingen polis på skolan, enligt Victor Escalon, regional chef för Texas department of security. 18-åringen kunde fortsätta in i skolan utan att stoppas av någon.

Enligt polisen var klockan 11.40 när 18-åringen beväpnad med ett halvautomatiskt vapen av typen AR-15 gick in i skolan efter att ha skjutit några skott ut från dörren. Han fortsatte sedan nio meter, tog till höger, gick 12 meter och tog till höger igen och sedan till vänster där han öppnade dörren till ett klassrum.

Den första dörren ledde till ett tomt klassrum. Klassrummet var förbundet med nästa klassrum via en dörr och till slut hittade 18-åringen ett rum fullt med tioåringar och deras lärare och började skjuta.

Några rum längre bort hörde en annan lärare skotten och förstod omedelbart vad det var, berättar hon för NBC News. Hon skrek åt sina elever att gömma sig under sina bänkar medan hon själv rusade till dörren och låste den. Sedan satte hon sig på vakt mitt i skolsalen, ibland med ett gråtande barn i famnen.

– Barnen gjorde precis det de skulle. Vi har övat för den här dagen i åratal. Nu visste de att det inte var en övning. Vi visste att vi måste vara tysta så att vi inte skulle avslöja oss, berättar läraren som inte vill uppge sitt namn.

Under tiden sköt 18-åringen 19 andra barn och två lärare till döds bara några meter längre bort. Enligt polisen efter att ha barrikaderat sig i skolsalen. Hur han lyckats med detta är ännu en obesvarad fråga.

Två nya fakta kom fram under en presskonferens på torsdagen:

● Ingen konfronterade 18-åringen förrän han var inne i skolan.

● Det fanns ingen beväpnad polis på skolan.

Några poliser som hunnit till platsen besköts och kallade på förstärkning. Men förstärkningen tog tid att få fram, berättade Victor Escalon vid en presskonferens på torsdagskvällen svensk tid:

– Ungefär en timma senare kommer de taktiska grupperna och förhandlarna och ibland skjuter han mot dem men de flesta skotten avlossade han alldeles i början. Poliserna tar sig in och skjuter den misstänkte.

Under tiden har lärare och elever evakuerats från andra delar av skolan.

När polisen slagit sönder rutorna till deras lektionssal kunde barnen lyftas ut till säkerhet.

– Det var de längsta 35 minuterna i mitt liv, berättar läraren för NBC News.

Frågan om varför det tog nästan en timma innan polisernas specialstyrka tog sig in i klassrummet och en av dem sköt honom till döds fick inget säkert svar heller på torsdagen. Victor Escalon antydde att det berodde på att de poliser som var först på plats inte hade nog med skydd.

Förutom de 21 som 18-åringen dödade skadades ytterligare 17 personer. Fyra av dem vårdas för livshotande skador.

