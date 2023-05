Lärarens rekordförsök – ska överleva 60 dagar på klippö i Atlanten

Logga in

Det nuvarande rekordet sattes av Nick Hancock, en lantmätare från Ratho i närheten av Edinburgh, som 2014 klarade av 45 dagar på Rockall. Även han hade satsat på att klara 60 dagar i Atlanten, men tvingades avbryta försöket efter att ha förlorat flera dagars ransoner av mat i en storm.

Chris Camerons mål är först och främst att slå rekordet, men förhoppningen är att klara 60 dagar på klippön, skriver The Guardian. Rockall annekterades av Storbritannien 1955 och flera gånger har konflikter utbrutit mellan britterna och irländarna angående vilket land som har rätt att fiska i området.

Rockall ligger cirka 370 kilometer från den närmaste permanent bebodda platsen. Klippön har en höjd på 17 meter och är runt 31 meter lång, men när Chris Cameron genomför sitt rekordförsök kommer han inte vandra fritt. I stället kommer han spendera sina månader på ön på en klippavsats med en längd på ungefär fyra meter och en bredd på ungefär en och en halv meter.

Under rekordförsöket hoppas läraren kunna dra in pengar till välgörenhet. Till The Guardian säger Cameron att han fascinerats av ön ända sedan 1985 då Tom McClean, som tidigare arbetat för det brittiska flygvapnet, klarade 40 dagar på ön och satte det första rekordet.

– Det är helt enkelt en fantastisk plats – Storbritanniens mest avlägsna, säger Chris Cameron till The Guardian.

Nuvarande rekordinnehavaren Nick Hancock säger till tidningen att han skulle känna en viss besvikelse om Cameron slår rekordet.

– Jag har alltid vetat att det kommer slås någon gång, men har hoppats att det ska hålla mer än ett årtionde. Men om ”Cam” slår det är det bra jobbat, säger han.

