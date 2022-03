Lärarens vädjan från utbombade skolan: ”Hjälp oss”

Sirener tjöt hela fredagsmorgonen över ukrainska kvartsmiljonstaden Zjytomyr, 12 mil väster om Kiev. Klockan 8.55 slog en rysk raket ner i en av stadens största skolor, och förstörde stora delar av den.

– Tack och lov var eleverna inte där. De är hemskickade sedan attackerna började. Det är det enda jag kan tänka på nu, säger läraren Alla Savytska.

Det krasar av glas under lärarens fötter, när hon utom sig av förtvivlan går fram och tillbaka utanför skolans entré. Överallt ligger bråte från explosionen, högar med krossad betong strösslade med trasiga skolböcker, skrivhäften och uppslagsverk som slungats ut från skolan.

Till slut kan Alla Savitsky inte hålla sig längre.

– Jag måste gå in och se mitt klassrum, säger hon.

Lesya Rogova, som har två barn på Lyceum Nr 25, betraktar förödelsen några timmar efter attacken. Både hon och hennes barn var i ett skyddsrum när den ryska raketen landade. Foto: Anders Hansson

Zjytomyr är en stad med gamla anor, en strategiskt viktig knutpunkt mellan huvudstaden Kiev och Ukrainas västra delar. Redan under krigets första dag bombade Ryssland flygfältet här. De senaste dagarna har attackerna i och runt staden intensifierats.

I tisdags dödades fyra civila – varav ett barn – när en rysk kryssningsrobot sprängde sönder ett bostadskvarter. Att inte ännu fler dog berodde på att de flesta boende hunnit gå ner i skyddsrummen. Många ortsbor tror att den egentliga måltavlan var en militäranläggning intill.

Frivilliga Zjytomyrbor hjälper till utanför skolan Lyceum nr 25 som bombades under fredagen. Foto: Anders Hansson

Vid attacken mot skolan under fredagen skadades minst två personer. En av dem var en äldre dam som vårdades av läkaren Matviy Khrenov.

– Hon hade fått glassplitter i halsen och var svårt chockad. Vi fick säga till henne: ”Rör inte på huvudet!”.

Läkaren, en reslig man med rejält grått skägg, visar på sin egen hals var splittret satt.

Två elever på ”Lyceum Nr 25” går in i sitt utbombade klassrum för att hämta diplom och ett porträtt på skolans grundare. Foto: Paul Hansen

– Vi kunde inte ta ut det, det skulle ha varit farligt. Vi vårdade henne så gott det gick på plats, och tog henne till sjukhuset.

Lyceum Nr 25 ligger i Zjytomyrs centrum och är en av stadens största skolor. Den har runt tusen elever från sex till sexton år.

Stora delar av skolan är förstörd, och det är farligt att gå in i de övriga delarna. I flera klassrum och korridorer har taket sprickor och buktar in på ett oroande vis. Ändå går några lärare, föräldrar och frivilliga ortsbor in i de delar av skolan som fortfarande står upp.

Valentyna Manko från kommunens skolförvaltning är en av dem. Hon är alltför uppriven för att kunna samla sig och tala med oss. Hon gråter och håller hårt i en bunt pärmar, samtidigt som hon borstar bort explosionsdamm från en hög läroböcker.

– Vi vill försöka rädda böcker, jordglober, bildskärmar och annat innan skolan rasar in, säger Oleg Rogov, en förälder.

Föräldern Oleg Rogov är omskakad efter att en rysk missil bombat sönder hans barns skola – men också stridslysten. ”Min dotter som går här heter Viktoria. Det är passande. För vi kommer att vinna över Putin”, säger han. Foto: Anders Hansson

Han är pappa till två elever på skolan. En åttaårig flicka, Viktoria, och en sextonårig son, Danilo. Sonen är också med som frivillig, och hjälper till att bära ut undervisningsmaterial från den utbombade skolan.

Oleg Rogov är 37 år, lågstadieläraren Alla Savytska är 62. Nu tar tvåbarnspappan läraren vid armen och gör henne sällskap in i skolan. Rektorsexpeditionen är alldeles urblåst, med ett kaos av pärmar och böcker. Det luktar damm och bränt.

Alla Savytska snyftar hela vägen till sitt klassrum.

– Vi hade ju just renoverat skolan. Den var så fin. Det var två år sen.

En uppriven Valentyna Manko från skolförvaltningen i Zhytomyr rusar för att rädda de böcker som går rädda ur ruinerna av hennes utbombade arbetsplats. Foto: Paul Hansen

På skolans golv ligger kringströdda och buckliga mässingspokaler som elever vunnit i olika tävlingar. Lyceum Nr 25 är känd för sin utmärkta matematikundervisning.

På baksidan av skolan, där förödelsen är som störst, hittar vi slöjdläraren Vasil Pesanjuk, i keps och blå slöjdlärarrock, i färd med att röja ut sitt nästan totalförstörda klassrum på bråte från explosionen. En bit bort ryker marken ännu från där raketen slog ned.

– Det gör ont i hjärtat, säger slöjdläraren.

Han har jobbat på skolan i 30 år.

– Tänk dig: Det här är mitt hem. Jag tillbringar mer tid här än i mitt vanliga hus. Jag älskar mina elever och jag älskar att vara här, säger Vasil Pesanjuk.

Läkaren Matviy Khrenov vårdade en äldre kvinna som fick glassplitter i halsen vid raketattacken mot skolan, och visar var splittret satt.raket Foto: Anders Hansson

Han fortsätter att prata, medan han kastar bort söndersprängda betongblock från klassrummet. Med djupaste sarkasm börjar slöjdläraren att tala om ”rysk fred”.

– Det är rysk fred, det ni ser här. Det är så här det blir.

Slöjdläraren nämner inte Vladimir Putin vid namn, där han står utanför sitt utbombade klassrum. Han säger bara ”han”.

– Han kommer inte att nöja sig med Ukraina. Han kommer att ta er också, om han inte stoppas. Och han ljuger!

Vasil Pesanjuk gör en gest mot den rykande marken och den förstörda skolan, där andra våningen ser ut som den snart ska rasa ner.

– Han sa att han aldrig skulle bomba – men titta på det här!

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har upprepade gånger vädjat till väst att hjälpa Ukraina med stridsflyg. Efter ännu en dag av skoningslösa bombningar vände sig hans utrikesminister i fredags direkt till västvärldens ledare:

”Hur kan ni sova på natten när ukrainska barn bombas i Mariupol, Cherson, Charkiv och andra städer?”

Ukrainska soldater några timmar efter att en stor skola i centrala kvartsmiljonstaden Zjytomyr bombats. Foto: Anders Hansson

Många som DN talar med i Zjytomyr förstår att det är ett stort beslut för västländerna att gå in med stridsflyg. ”Ni säger att det skulle innebär tredje världskriget – men tredje världskriget är redan här”, säger en volontär som DN talar med.

Lågstadieläraren Alla Savytska håller med. Hjälp oss, säger hon, när hon går genom de utblåsta skolsalarna. När hon ser att hennes klassrumdörr är bortsprängd vänder hon sig mot oss. Det finns vrede i hennes gråt när hon ber oss att ”berätta för hela världen om vad Putin gör”.

– Han säger att vi ukrainare är nazister och fascister. Men vem är det som beter sig så här? Vem bombar en skola?

Just när hon sagt det, ljuder flyglarmet åter över centrala Zjytomyr. Alla Savytska hastar ner för trapporna. Skolans skyddsrum är delvis vattenfyllt och mörklagt, men i stort sett är det fortfarande är intakt under den förstörda skolan.

Där nere i mörkret samtalar lärare, föräldrar och frivilliga lågt med varandra. Stämningen är säregen. Här finns rädsla, men även mycket motståndskraft.

Slöjdläraren Vasil Pesanjuk höjer en näve, ler och blottar en guldtand.

– Slava Ukraina, Ära åt Ukraina! säger han.

En lärarkollega kommer förbi, säger något kort och försvinner. Vad sa han? frågar vi.

– Han sa: Skär av Putins ballar.