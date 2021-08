Larm om överfulla sjukhus i södern – USA tillbaka på över 100 000 fall per dag

USA är det land i världen som under pandemin rapporterat flest sjuka i covid-19. Under våren minskade dock smittspridningen kraftigt och i mitten av juni rapporterades färre än 12 000 nya fall per tag.

När massvaccineringen mot covid-19 drog ingång var USA ett av de länder som allra snabbast fick stora delar av befolkningen vaccinerad. De strikta restriktioner som amerikanarna fått leva med under ett års tid lättades och mycket återgick till det normala.

Under sommarmånaderna har läget dock förändrats radikalt – den mer smittsamma deltavarianten gjorde intåg i landet, samtidigt som vaccinationstakten har avtagit.

De senaste siffrorna visar att EU, som i våras var en bra bit efter i vaccineringen, nu gått om USA.

Även om närmare 60 procent av den vuxna befolkningen i USA vaccinerats är skillnaderna stora i landet – främst är det delstater i södern som halkar efter. I Mississippi är bara 35 procent fullvaccinerade och i Texas är vaccintäckningen under 45 procent, enligt New York Times sammanställning.

Drive-in testning för covid-19 i Dallas, Texas. I delstaten har smittotalen mer än tiodubblats sedan i början av juni. Foto: Avi Adelman/TT

I Texas har smittotalen mer än tiodubblats sedan i början av juni. I delstatens huvudstad Austin varnar nu myndigheterna för att coronasituationen är extremt allvarlig och att sjukhusen svämmas över av covidsjuka.

På lördagen gick en varning ut till stadens invånare via sms och sociala medier med orden: ”Covid-19-situationen i Austin är extrem. Sjukvårdsinrättningar är öppna men resurserna är begränsade på grund av ökade fall.”

Bryce Bencivengo, talesperson för stadens säkerhetsdepartement, säger enligt New York Times att fredagen var den värsta dagen för Austins sjukhus sedan pandemin bröt ut och att över 100 nya covidpatienter skrevs in på stadens sjukhus under den dagen.

”Vi har ensiffrigt med lediga intensivvårdsplatser”, säger han och lägger till att akutpatienter tvingats vänta på platser.

Runt om i USA återinförs nu många av de restriktioner som försvunnit under våren. I flera delstater där smittspridningen rusar ombeds invånarna återigen att bära munskydd inomhus, såväl vaccinerade som ovaccinerade. President Joe Biden har också flaggat för vaccinkrav för federalt anställda.

Även flera stora företag ställer krav på munskydd och vaccinering. I fredags gick jättebolaget Amazon ut med att man återigen kräver att de anställda på företagets lager ska använda munskydd. I veckan kom även nyheten från mediebolaget CNN att man avskedat tre personer som vägrat vaccinera sig mot covid-19.

Fakta. Coronasiffror i USA Antal sjukdomsfall: 35 741 342 Dödsfall: 616 719 Incidensen senaste veckan: 108 513 fall per dag Dödsfall i genomsnitt per dag senaste veckan: 506 Källa: Johns Hopkins universitetet, The New York Times Visa mer

