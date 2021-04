Larmar om vaccinbrist i Indien – samtidigt skenar smittan

Smittspridningen fortsätter att skena i Indien. På lördagen registrerades drygt 145.000 nya fall, den högsta siffran hittills under pandemin. Sedan påskhelgen har antalet nya bekräftade fall per dygn nästan fördubblats. Flera delstater larmar om vaccinbrist, men enligt regeringen i New Delhi beror det på att de har planerat dåligt.