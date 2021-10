Lavan fortsätter långsamt att pulverisera byggnader på La Palma

Utbrottet från vulkanen Cumbre Vieja på La Palma har pågått sedan den 19 september och vulkanen har tidigare haft en serie utbrott, bland annat 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 och 1971.

– Historiskt sett brukar ett utbrott vara mellan 24 och 84 dagar, så det vore logiskt att tänka sig att det blir något liknande nu, säger Carmen del Fresno, verksam vid National Geographic Institutes vulkanövervakningsgrupp till nyhetsbyrån Reuters.

På onsdagen hade lavan nått samhället La Laguna där den slukade bensinstationen, livsmedelsbutiken och fotbollsplanen, skriver El Pais. Nu hotas den lokala skolan.

Under de närmaste dagarna riskerar också samhällena Los Llanos, Tazacorte och Fuencaliente att nås av ett hälsovådligt askmoln som bland annat innehåller svaveldioxid sedan vinden ligger på i den riktningen.

Öns befolkning fortsätter också att skrämmas av återkommande jordskalv som utgår från den omkring 2 000 meter höga vulkanen som ligger på öns södra del.

Årets utbrott har skapat stora, heta strömmar av lava som nu täcker åtta kvadratkilometer och har förstört omkring 2 000 byggnader och tvingat fler än 6 000 människor att lämna sina hus. Flera bananplantager har också förstörts.

Askmolnen från vulkanen har orsakat problem för flyget till och från La Palma och under vissa perioder har samtliga flygningar ställts in. Just nu går det dock att flyga in och ut från ön.