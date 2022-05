Lavrov: Vi klarar sanktionerna genom nya allianser

Det var i ett tal i Tadzjikistans huvudstad Dushanbe 80 dagar efter Rysslands invasion av Ukraina som Lavrov försökte utmåla Ryssland som måltavlan och inte förövaren:

– Det är svårt att säga hur länge dessa sanktioner som väst har lagt kommer att vara men det är tydligt att konsekvenserna kommer att kännas av alla, utan undantag, sa Lavrov som kallade det Ryssland utsätts för för ett ”hybridkrig”.

Den ryske utrikesministern målade upp en bild av hur såväl Nato som EU försöker ta över stora delar av världen och hur EU i framtiden, enligt Lavrov, bara blir en del av Nato.

Enligt Lavrov har EU förändrats ”från en konstruktiv ekonomisk plattform till en aggressiv militär spelare med ambitioner långt bortom den europeiska kontinenten”.

Lavrov försökte också få det att framstå som om flera länder nu vänder sig från den amerikanska dollarn men utan att belägga detta på något sätt, skriver Reuters:

– Inte bara Ryssland utan också många andra minskar nu sitt beroende av den amerikanska dollarn, teknologi från väst och deras marknader, sa Lavrov.

Den ryske utrikesministern sa också att Ryssland nu söker sig mot länder som Kina och Indien men också ”andra länder” som ett resultat av sanktionerna från väst.

Vilka dessa övriga allierade skulle vara nämnde inte Lavrov i sitt tal men den ryske utrikesministern kom precis tillbaka från en resa i Mellanöstern och har tidigare pekat ut Egypten, Algeriet och Gulfstaterna som viktiga partnerskap liksom Asien, Afrika och Latinamerika.

Enligt Lavrov är relationen med Kina ”den bästa hittills” och Ryssland arbetar på ett strategiskt partnerskap med Indien.

I en artikel i The Economist på lördagen tonar den tidigare officeren och medlemmen av the Centre for International Security and Strategy vid Tsinghuauniversitet i Peking, Zhou Bo, ned tanken på ett militärt samarbete mellan Kina och Ryssland och konstaterar att Kina inte skickat några vapen till Ryssland under kriget i Ukraina utan i stället försett Ukraina med viss humanitär hjälp.

Zhou Bo skriver också att ”Putins fullskaliga krig mot Ukraina har misslyckats” och att den ryske presidenten just därför inte kommer att sluta förrän han kunnat utropa någon form av seger.

Den ryska statskontrollerade nyhetssajten Ria Novosti väljer att hårdra Zhou Bos artikel och sätter rubriken ”Ett hot mot hela världen – Kina varnar för konsekvenserna av Natos expansion” trots att Zhou Bo aldrig skriver så i sin artikel.

Däremot skriver Zhou att ”Peking håller med Moskva om att roten till konflikten [i Ukraina] är Natos obevekliga expansion österut efter Sovjetunionens fall”.