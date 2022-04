Le Pens långa väg mot högsta makten

Marine Le Pen var inte mer än åtta år när hon slungades in i politikens allvar. En bomb briserade utanför familjens hem i Paris femtonde arrondissement. Alla i flerfamiljhuset överlevde, men flera lägenheter förstördes i explosionen som Le Pen berättar om i sin självbiografi ”À contre flots” (”mot vågorna”).

Attacken var riktad mot hennes far, Jean-Marie Le Pen, som ofta rört upp känslor. I början av 1970-talet grundade han det högerpopulistiska Nationella fronten, och han har dömts för flera främlingsfientliga och antisemitiska uttalanden.

Faderns politiska åsikter ställde till det för dottern och hennes två storasystrar som har berättat att de mobbades under skolåren. Men detta avskräckte inte Marine Le Pen. Även om hon utbildade sig till advokat gick hon med i pappans parti redan som 18-åring och har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt politiken.

Marine Le Pen och fadern Jean-Marie Le Pen. Foto: Lionel Cironneau/AP

Marine Le Pen tog över partiledarrollen i Nationella fronten efter sin far 2011. Sedan dess har de haft flera tvister och dottern har försökt tvätta bort partiets stämpel som högerextremt. Jean-Marie Le Pen uteslöts ur partiet 2015 efter att vid flera tillfällen gjort bagatelliserande uttalanden om Förintelsen, men behöll positionen som hedersordförande.

I presidentvalet 2012 ställde Marine Le Pen upp för första gången och kom på en tredje plats. Fem år senare skulle det gå betydligt bättre. Hon tog sig vidare till den andra valomgången där hon utmanades av den då oprövade politikern Emmanuel Macron och hans nystartade mittenparti Republiken på väg.

Att en högerpopulist och en mittenpolitiker duellerade om presidentposten var historiskt i Frankrike där de gamla franska storpartierna Socialistpartiet och Republikanerna styrt landet större delen av tiden efter andra världskriget.

Macron vann en klar seger med 66,1 procent mot Le Pens 33,9. Det var framför allt tv-debatten inför valet som bidrog till att Le Pen förlorade. Hon gjorde ett aggressivt och oförberett intryck och hade knappt några argument att komma med.

Men motgångarna stannade inte vid valförlusten. En dryg månad senare blev det känt att Le Pen utreds för att ha använt öronmärkta EU-pengar för att avlöna sina egna partimedarbetare i Frankrike. Hon nekade till anklagelserna.

För att vända den negativa trenden och ytterligare distansera sig från sin far bestämde sig Le Pen för att byta namn på partiet, från Nationella fronten till Nationell samling. Det gamla namnet fungerar som en ”psykologisk barriär” för många fransmän och förhindrar partiet att få fler röster, förklarade Le Pen under partikongressen 2018. Under kongressen togs fadern också bort som hedersordförande. Kritiker ansåg dock att namnbytet enbart var en kosmetisk förändring.

Foto: Denis Charlet/AP

Sedan dess har Marine Le Pen fortsatt arbeta med sin image. Le Pen, som har tre barn och varit gift två gånger, försöker framstå som mer personlig och moderlig. Hon ställer upp på hemma hos-reportage och låter sig fotograferas med sina bengaliska katter. Numera är hon diplomerad kattuppfödare.

Men bakom Le Pens strävan att framstå som mjukare finns hennes högernationalistiska politik kvar. Hon vill till exempel kraftigt inskränka invandringen och förbjuda muslimska kvinnor att bära slöja på offentliga platser. Hon driver inte längre sitt tidigare krav på ett EU-utträde, men hon är fortfarande starkt EU-skeptisk.

I årets presidentval har den 53-åriga partiledaren drivit en intensiv valkampanj där hon rest runt i Frankrike och fokuserat på det som bekymrar den franska arbetarklassen och lägre medelklassen allra mest: de stigande levnadskostnaderna. Ekonomin har blivit en av de stora valfrågorna i Frankrike, inte minst efter den ryska invasionen av Ukraina.

Kriget har gjort att Le Pens nära band till Ryssland har diskurerats. Men det ser inte ut att ligga henne i fatet. På söndagskvällen den 10 april stod det klart att hon tog sig vidare till valets slutomgång. Och precis som förra gången är Macron utmanaren.

Slutdebatten i fransk tv. Foto: Ludovic Marin/AP

Med bara några dagar inför valet hölls den stora tv-debatten som anses mycket viktig för valutgången. Den här gången blev det inte samma katastrofala insats för Le Pen. Tittarna röstade fram Macron som vinnaren, men enligt bedömare framstod Nationell samlings ledare som mer balanserad nu än jämfört med 2017.

Aldrig tidigare har Le Pen, som i augusti fyller 54 år, varit så nära att bli Frankrikes president. Men hon föll på mållinjen och får fortsätta drömma om att som första kvinna axla statsmannarollen. Macron vann söndagens val och blir därmed den första presidenten på tjugo år att bli omvald.