Ledarstriden i gång: De tävlar om att efterträda Boris Johnson

Startskottet har gått i striden om att efterträda Boris Johnson, och den bevakas av brittiska medier nästan som en hästkapplöpning.

Flera av de ledande kandidaterna har förberett sig i månader, har engagerat staber av medarbetare inför det kommande partiledarvalet och ägnat de senaste dagarna åt möten med inflytelserika konservativa parlamentsledamöter.

Det har varit drinkar, luncher och informella samtal över kaffe. Allt för att hamna i vinnarhålet – eftersom just de 356 ledamöterna i partiet har en nyckelroll när den nye ledaren ska utses.

De brittiska vadslagningsfirmorna ger samtidigt ständigt uppdaterade odds för olika kandidater, inklusive sådana som ännu inte har sagt att de ställer upp.

Tajming är viktigt i sammanhanget. De ministrar som avgick i protest tidigast får pluspoäng, medan andra – som utrikesminister Liz Truss – anses skadas av att i det längsta ha stött Boris Johnson.

Vissa kommentatorer gör stor sak av ett tidsglapp på några minuter mellan ministrars avskedsansökningar. Liksom av innehållet i deras avskedsbrev: hårda ord mot Johnsons beteende anses modigt.

Därför får hälsominister Sajid Javid beröm för att han i sitt brev kritiserade Johnsons ”ton och värderingar”. Medan det ses som svagt av finansminister Rishi Sunak att enbart hänvisa till meningsskiljaktigheter kring den ekonomiska politiken.

Anmärkningsvärt inför partiledarstriden är att det bland kandidaterna finns få medelålders vita män. I stället domineras listan av kvinnor och av män med rötter i asiatiska länder.

Här är fem av de främsta kandidaterna:

Penny Mordaunt. Foto: Mark Thomas/REX

Penny Mordaunt

Den 49-åriga handelsministern tillhör inte kabinettet, utan har en mer lättviktig post i regeringen. Hon har dock tjänstgjort i flera andra roller, både under Theresa May och under Boris Johnson – bland annat en kort period som försvarsminister.

Nu pekas hon ändå av vadslagningsfirmor ut som en av favoriterna att efterträda Johnson. Det beror bland annat på att hon var så tidigt ute med att kritisera premiärministern.

Hon var en av de mest kritiska rösterna på regeringsnivå när stormen rasade som värst kring festerna på Downing Street under pandemin. Och inför partiets förtroendeomröstning mot Johnson i juni sa hon att hon ”inte har valt den här premiärministern”.

Mordaunt var för brexit men tillhör partiets vänsterfalang i andra frågor. Därför ses hon av vissa som en möjlig enande kraft i Tories.

Ben Wallace. Foto: Kirsty Wigglesworth

Ben Wallace

Det är ännu okänt om den 52-årige försvarsministern tänker vara med i kampen om partiledarposten. Men om han gör det har han starkt stöd bland partimedlemmarna.

I en undersökning på en konservativ sajt i helgen kom Wallace etta bland potentiella efterträdare till Johnson. Han har också under de senaste månaderna varit den minister som haft högst förtroendesiffror.

Detta beror främst på kriget i Ukraina, där den brittiska regeringen har trätt fram som Kievs främsta allierade i väst. Samtidigt är Wallace ett oprövat kort på andra politikområden.

Under turbulensen kring Boris Johnson har han valt att sitta kvar på sin post, med hänvisning till ”landets säkerhet”.

Wallace är före detta kapten i brittiska armén och var 1992 inblandad i tillfångatagandet av en IRA-cell som planerade en bombattack.

Rishi Sunak. Foto: Tayfun Salci

Rishi Sunak

Sunak ansågs länge som en nästan given blivande Toryledare, men hans rykte har i år skadats av avslöjanden om hans familjs affärer – bland annat att han själv hade arbetstillstånd i USA medan han var minister.

När han avgick som finansminister i tisdags kan det ha varit en comeback för den 42-årige före detta fondmäklaren.

Nu hoppas Sunak att fokus i stället hamnar på hans sätt att lotsa den brittiska ekonomin genom covidpandemin. Där ingick frikostiga bidrag till företag och medborgare – populära bland allmänheten men inte alltid bland mer renläriga partimedlemmar.

Vissa tvivlar dock på att han verkligen vill bli premiärminister. I sitt avskedsbrev skrev han att han ”inser att detta kan bli mitt sista jobb som minister”.

Sunak är son till indiska invandrare från Östafrika. Han är gift med en stormrik indisk-amerikansk arvtagerska.

Sajid Javid. Foto: Tayfun Salci

Sajid Javid

Javid är ”bara” 52 år gammal, men har gedigen regeringserfarenhet under tre olika premiärministrar. Han har två gånger tidigare försökt bli partiledare – 2016 och 2019.

Nu kallar Financial Times honom för ”Johnsons främste politiske lönnmördare” och han får beröm för sättet han lämnade regeringen i tisdags. ”Nog får vara nog”, utropade han dagen efter i parlamentet.

Dessutom kan han peka på att han tidigare har stått upp mot Johnson – när han avgick i februari 2020 i protest mot krav att han skulle sparka nära medarbetare.

Javid har varit både inrikesminister och finansminister. Under den senare delen av pandemin var han hälsominister. Han kan därför med viss trovärdighet ta äran för Storbritanniens effektiva vaccinkampanj.

Sajid Javid är före detta direktör i Deutsche Bank och son till pakistanska invandrare.

Liz Truss. Foto: Martyn Wheatley / Parsons Media

Liz Truss

Den 46-åriga utrikesministern var in i det sista lojal med Boris Johnson och tog så sent som i tisdags avstånd från regeringskolleger som avgick i protest. Samtidigt befann hon sig på bekvämt avstånd från turbulensen, på G20-möte i Indonesien.

Detta kan ligga henne i fatet när racet om partiledarposten nu drar igång, och Truss odds hos vadslagningsfirmorna har stigit.

Å andra sidan är hon väl förberedd för striden. Hon har varit öppen med sina ledarambitioner i flera år. Kriget i Ukraina har dessutom placerat henne i internationellt rampljus.

Många raljerar över att Liz Truss på ett nästan övertydligt sätt försöker efterlikna förra premiärministern Margaret Thatcher – både politiskt och stilmässigt. Som när hon i november poserade i en stridsvagn som idolen en gång gjorde.

