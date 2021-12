Legoknektar i Wagner – Putins hemliga armé

Shyryajeve, Odessa, Ukraina.

Svetlana Antipova möter oss vid grinden till sitt putsade stenhus.

– Om ni hade kommit för att berätta att min son lever, så hade ni gjort mig till den lyckligaste mamman i världen, säger hon.

Det är lördag kväll och beckmörkt på Sovjetgatan i den lilla byn Sjirjajeve en dryg timmes bilresa norr om Odessa.

På våren för fyra år sedan ringde Svetlana Antipovas enda son, Jevgenij Antipov, och sa att han fått ett jobb och att han skulle resa bort i tre månader.

”Jag kommer inte ha någon telefon men jag ringer dig när jag är tillbaka”, sa han till sin mamma.

Något samtal kom aldrig. I stället fick hon ett meddelande från sonens vän – om att han var död.

Gruppen är ett särskilt instrument i presidenten Vladimir Putins verktygslåda – för uppgifter som den ryska staten inte vill ta ansvar för

Sonen hade blivit legosoldat i det som kallas Wagnergruppen, ”Группа Вагнера”. På ytan ett ryskt privat militärt bolag som hyr ut säkerhetskonsulter. I själva verket: en förtäckt del av den ryska militären. Ett särskilt instrument i presidenten Vladimir Putins verktygslåda – för uppgifter som den ryska staten inte vill ta ansvar för.

En bild som bekräftas av Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Enligt min bestämda uppfattning skulle den här verksamheten inte kunna pågå utan ett tydligt stöd från ryska statsledningen, säger Peter Hultqvist.



Läs mer: Svensk styrka kan tvingas möta ryska legosoldater i Mali

Svetlana Antipova, mamma till Jevgenij Antipov – Wagnersoldat död i Syrien. I den lilla byn Shyryajeve en dryg timmes bilresa norr om Odessa. Foto: Anders Hansson

Dagens Nyheter har i samarbete med Estlands mest lästa nyhetssajt Delfi.ee och den amerikanska tidningen New Lines Magazine granskat Wagnergruppen.

Vi har rest genom Ukraina och Moldavien för att förstå vägen till att bli legosoldat. Vi har mött och talat med mödrar och fäder, bröder och fruar till män som dött i strid för Wagner i Vladimir Putins krig.

I förra veckan beslutade EU om sanktioner mot Wagnergruppen, flera ledande befattningshavare och ett antal företag kopplade till Wagner. Enligt EU har Wagnergruppen rekryterat, utbildat och skickat privat militär operativ personal till konfliktområden runt om i världen för att ”underblåsa våld, plundra naturresurser och hota civila i strid med internationell rätt”.

De har enligt beslutet också begått ”allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i Ukraina, Syrien, Libyen, Centralafrikanska republiken, Sudan och Moçambique.”

Sanktionerna innebär bland annat ett förbud inom EU mot att göra affärer med de sanktionerade bolagen och personerna. EU kan också frysa alla eventuella tillgångar och personerna är förbjudna att resa in i EU. Ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova gick efter beskedet till hårt motangrepp och hävdade att anklagelserna är falska och hon avslutade pressmeddelandet med att påtala att Ryssland förbehåller sig rätten att svara på ”ovänliga ageranden” från EU.

Grunden till DN:s granskning är ett omfattande material om 4 000 personer som ska ha tjänstgjort för Wagner. I materialet finns bland annat namn, bilder, tjänstgöringsnummer och personuppgifter. Databasen kommer från en grupp officerare från den ukrainska säkerhetstjänsten SBU som i flera år har arbetat med att samla in underrättelsematerial om Wagnergruppen.

Databasen är en av de mest detaljerade sammanställningarna om Rysslands dolda armé, som är byggd och betald av den Kreml-stödda oligarken och cateringmagnaten Jevgenij Prigozjin. Han kallas även ”Putins kock” och är efterlyst av FBI för sin inblandning i försöken att påverka amerikanska presidentvalet. USA:s finansdepartement har också infört sanktioner mot Prigozhin bland annat för hans roll i Rysslands invasion och ockupation av Ukraina.

I materialet finns uppgifter om 372 män som dött i strid. De allra flesta i Syrien, dit den första gruppen skickades i augusti 2015. Uppdraget var att stödja den syriske presidenten Bashar al-Assad och säkra lukrativa oljefält.

De ryska legosoldaterna har satts in i krig runtom i världen – här i Syrien. Mannen längst till vänster är Wagnersoldaten Vladislav Apostol – som dog i Syrien i februari 2018. Foto: Privat

Sedan dess har hundratals män som rest på uppdrag av Wagner dött i striderna i Syrien. Och rekryteringen av nya soldater pågår fortfarande. Jobbannonser för tjänstgöring ligger just nu ute på ryska jobbsökarsidor. Kraven på de sökande är bra fysik, covidvaccination och ett giltigt pass. Erfarenhet av arbete i krigszon är ett plus. Postering från fyra månader, gratis boende och tre mål mat om dagen utlovas till en lön från 150 000 rubel i månaden (cirka 18 000 kronor).

”De visade graven och sa: Ställ inga frågor så kan vi skiljas fredligt”

Svetlana Antipovas son Jevgenij Antipov fick en gravsten i svart granit på en kyrkogård utanför Rostov i Ryssland, 50 mil från hemstaden. Stenen har en medalj graverad i övre vänstra hörnet. Ett kors med en stjärna i mitten – symbolen för de som har stupat i strid för Wagner.

Svetlana Antipova reste i perioder varje vecka till Ryssland för att söka efter information om vad som hänt hennes son. Något svar fick hon aldrig, mer än att han dog i Syrien.

I stället hotades hon av representanter från Wagner.

– De visade graven och inget mer. De sa ”ställ inga frågor så kan vi skiljas fredligt, utan problem”, säger hon.

Jevgenij Antipovs grav i Rostov. Enligt gravstenen dog Antipov i juni 2017 – och på stenen finns Wagners medalj graverad. Foto: Privat

Jevgenij Antipov växte upp i ett litet hus i ett slitet område av Odessa, inklämt i en korsning mellan en bensinmack och en däckfirma. Värnplikten gjorde han som polis i de ukrainska inrikestrupperna. Pappan Juri Antipov arbetar som taxichaufför. Efter skilsmässan blev mamma Svetlana stundtals hemlös – då försökte sonen Jevgenij hjälpa till med pengar.

Vi sitter vid fönstret i det lilla köket som är fyllt av krukväxter. Pappa Juri Antipov gråter när han berättar om sonen och hur han för åtta år sedan kastade ut honom från bostaden. Han lastar sig själv för att det blev som det blev.

– Han hade stulit mina sista hundra dollar, jag var sjuk och hade inte råd med mediciner. Han passerade gränsen, säger han.

Efter bråket hörde han inget om sonen på flera månader. Men i maj 2014 var Jevgenij Antipov en av de inblandade i händelserna vid fackföreningshuset i Odessa där rysktrogna och ukrainska demonstranter drabbade samman. 48 människor dödades och över 200 skadades i skottlossningen och när huset sattes i brand.

Jevgenij Antipov när han gjorde lumpen i ukrainska inrikesstyrkorna. Han rekryterades senare till ryska Wagnergruppen. Foto: Privat

Pappan: Jag vill bara ha information om min son, hur han hamnade där

Jevgenij Antipov, som var på den ryska sidan, greps misstänkt för upplopp. När han släpptes i avvaktan på rättegång flydde han och åkte enligt familjen till krigszonen i östra Ukraina.

Pappa Juri Antipov säger att han misstänker att sonen rekryterats av ryska säkerhetstjänsten FSB redan när han bodde kvar hemma. Juri Antipov säger att han själv alltid varit för Ukraina och inte förstår varför sonen valde att stödja den ryska sidan.

– Jag är för mitt hemland och det har jag alltid varit. Jag vill bara ha information om min son, hur han hamnade där.

– Jag motsätter mig vad han gjort, men han är min son och jag älskar honom, säger han.

I ukrainska register står sonen fortfarande som efterlyst för upplopp med dödlig utgång. Ett brott han skulle kunna få upp till 15 års fängelse för.

Några papper på att sonen har dött finns inte.

Och graven i Rostov har fadern bara sett på bild.

– Varför strida och döda för främlingar, undrar fadern.

Mark, 21, är enligt materialet DN tagit del av den yngsta Wagnersoldaten att dö. Hans mamma Natalia berättar att Mark åkte till Syrien 2017 för att, som han sa, tjäna pengar. ”Jag förstår ju att han bara var kanonmat”, säger hon. Dödsdatumet på stenen är detsamma som för Jevgenij Antipov och flera andra gravar på kyrkogården. Foto: Privat

På kyrkogården i Rostov ligger tre andra unga män begravda – de dog på samma dag i juni 2017 – alla har Wagners medalj graverad på gravstenen.

I ett höghus i staden Charkiv i nordöstra Ukraina får vi kontakt med en mamma med en liknande berättelse.

Nataljas son Mark, 21, hade flyttat hemifrån och levde i Ryssland med sin fru och ett nyfött barn när han på våren 2017 ringde och berättade att han fått ett jobb, som han för sin mor beskrev som fredsbevarande soldat i Syrien.

”Jag förstår ju att Mark bara var kanonmat”

– Jag blev ju förskräckt såklart. Deras barn var alldeles nyfött, bara 7–8 månader gammal. ”Jag ska tjäna pengar”, sa han.

– Jag försökte säga nej, men han lyssnade inte. ”Mamma, jag älskar dig” sa han och så var det inget mer jag kunde göra.

Han hade inte gjort lumpen och saknade all form av militär utbildning.

– Han var ju bara kanonmat, säger Natalia.

Mark dog i Syrien efter bara några veckor, samma dag som Jevgenij Antipov, enligt databasen.

– Jag kunde inte begrava honom själv, de visade mig graven och jag har åkt dit. Men om han verkligen ligger där vet jag inte, jag misstänker att han inte gör det.

Exakt vad som hände den dagen då hennes son dog är det ingen som med säkerhet vet. Natalia har inte fått någon information.

– För många så är han kanske en terrorist. Men för mig är han min lille son, min lille pojke som alltid var så fin och som aldrig ställde till problem.

Vad vill du säga till de som funderar på att åka?

– Döden är mycket närmare än de tror, jag vill inte att de ska dö för någon annan.

Någon officiell bekräftelse på att sonen är död har hon, likt alla andra anhöriga vi har talat med, inte fått. I ukrainska register står han fortfarande som levande.

Vasyl Hrytsak och Ihor Guskov på Ukrainian Center of analytics and security. Foto: Anders Hansson

Merparten av soldaterna i databasen är ryska medborgare. Men en stor grupp, över 220 personer, kommer från andra länder med en rysktalande befolkning där invånare ibland identifierar sig som ryssar. Till exempel Ukraina, Moldavien, Armenien och Kazakstan. De kommer även från Serbien.

Databasen har skapats av den ukrainska säkerhetstjänsten SBU och senare via en välfinansierad tankesmedja med 20 anställda.

”Wagner består av tidigare och befintlig militär personal men också civila som vill tjäna pengar och kriminella”

Styrelseordföranden för tankesmedjan med kontor mitt i Kiev, Ukrainian Center of analytics and security, är general Vasyl Hrytsak, som mellan 2015 och 2019 var chef för den ukrainska säkerhetstjänsten SBU.

I en intervju med DN berättar Vasyl Hrytsak om sina slutsatser kring Wagner.

– Wagner är som en paj i flera lager. Den består av tidigare och befintlig militär personal men också av civila som vill tjäna pengar och kriminella som har givits ett val mellan fängelse och att bli en legosoldat.

Bild 1 av 3 Den Kreml-stödda oligarken och cateringmagnaten Jevgenij Prigozjin, som brukar kallas ”Putins kock”, finansierar Wagnergruppen. Här tillsammans med Putin vid en av sina fabriker 2010. Foto: Alexei Druzhinin/AP Bild 2 av 3 ”Wagnergruppen är en hemlig armé, som inte kunde finnas utan stöd och finansiering från ryska myndigheter”, säger Ihor GuskovIhor Guskov, som leder Ukrainian Center of analytics and security. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Ett hundratal av legosoldaterna i Wagnergruppen har rekryterats från Moldavien. Foto: Anders Hansson Bildspel

I sin tidigare tjänst som chef för säkerhetstjänsten har han flera gånger varnat sina västerländska kollegor för hotet från Wagnergruppen.

– Vi talade mycket med våra kollegor i EU-länderna om hur välorganiserad gruppen är och vad dess styrka är. Om det i morgon är nödvändigt att göra dåliga saker i Europa, så kommer dessa personer kunna komma på olika flygplan i civila kläder och samlas vid en lagerlokal med vapen, ammunition och uniformer – och så är de redo.

– Det behövs inga krigsskepp för att transportera dem, eller logistik. Det där löser de själva.

Mycket av materialet som samlats in kring Wagner kommer från öppna källor men också från signalspaning. Bland annat har de kunnat komma över mejlväxling mellan Wagners säkerhetsansvarige i Sankt Petersburg och utsända trupper, enligt Vasyl Hrytsak.

”Wagnersoldaterna rekryteras från regioner i stagnation, där det finns personer som är villiga att betala med sitt liv”

– Wagner är personer som får betalt, enligt rysk standard, stora pengar. Det är få från Moskva eller Sankt Petersburg, däremot många från Orenburg, Astrachan, Tjeljabinsk. Det är regioner i stagnation, där levnadsstandarden är låg. Där det saknas en framtid och alkoholism och drogmissbruk är utbrett. Där det finns personer som är villiga att betala med sitt liv.

Den som leder researcharbetet på Ukrainian Center of analytics and security är en annan general, Ihor Guskov, som var stabschef för kontraspionaget på ukrainska säkerhetstjänsten SBU, under Vasyl Hrytsaks ledning.

Oleg Motinga i Slovjansk, östra Ukraina, är bror till legosoldaten Aleksander Motinga som också dog i Syrien. På hans sociala medier-konto har andra Wagner-soldater lämnat kondoleanser. Foto: Anders Hansson

Det var Ihor Guskov som först definierade Wagner som en privat armé och identifierade den ukrainskfödde Dmitri Utkin, med smeknamnet Wagner, som dess ledare.

Dmitri Utkin, som fått smeknamnet efter hans fäbless för Tredje riket och den tyska kompositören Richard Wagner, har personligen fått tapperhetsmedalj av Vladimir Putin.

Han var tidigare chef för den ryska militära underrättelsetjänstens specialförband baserat i Petjory utanför Pskov vid gränsen till Estland.

Wagnergruppens existens skulle vara omöjlig utan stöd från ryska myndigheter, säger han:

– Därutöver så interagerar de med reguljära trupper. De har tillgång till tunga vapen, som haubitsar, bepansrade fordon och liknande. Skepp från den ryska flottan användes för att transportera dem till Syrien. De är en hemlig armé, som inte skulle kunna finnas utan stöd och finansiering från ryska myndigheter, säger Ihor Guskov.

Fortfarande har Wagner en stor grupp mycket kvalificerade soldater som kommer från den ryska militära underrättelsetjänstens GRU:s specialförband.

Amerikanska myndigheter har i beslut om sanktioner beskrivit Wagner som en proxystyrka för det ryska försvarsministeriet.

Rysslands president Vladimir Putin tillsammans med fyra av de ledande personerna i Wagner på en bild från december 2016. Ledaren Dmitri ”Wagner” Utkin, längst till höger, har personligen fått tapperhetsmedalj av Vladimir Putin.

Den granskande journalistorganisationen Bellingcat, som också bistått i den här granskningen, har tidigare avslöjat hur Dmitri Utkin och ett ledande befäl från GRU rest tillsamman mellan Moskva och Krasnodar där Wagner har en egen träningsbas i direkt anslutning till GRU:s tionde brigad i Molkino strax söder om ryska Krasnodar.

Det är inte bara ukrainsk underrättelsetjänst som aktivt arbetar med att kartlägga den ryska rekryteringen av legosoldater. Från Moldavien har, enligt den moldaviska underrättelsetjänsten, över 114 legosoldater rest för att strida i östra Ukraina på den ryska sidan i en rad olika förband och grupperingar, däribland Wagner. 17 av dem har dömts för att ha deltagit i paramilitära styrkor och det pågår ett antal förundersökningar mot legosoldater.

En av de soldater som rekryterats till Wagnergruppen från Moldavien är Vladislav Apostol med smeknamnet ”Volk” (vargen). Han misstänks för delaktighet i ett mycket grymt och uppmärksammat krigsbrott i Syrien, där han själv dödades i februari 2018.

I en film som en grupp Wagnersoldater själva har lagt ut på sociala medier ses han tortera en syrisk man som flytt från al-Assads armé. Senare hugger gruppen händerna och huvudet av mannen med en spade. Wagnersoldaterna hänger sedan upp den huvudlösa kroppen i fötterna och tänder eld.

Vladislav Apostol, kallad ”Vargen”, misstänks för krigsbrott i Syrien. Här ses han på bild i Tjetjenien. Foto: Privat

Enligt EU:s sanktionsbeslut i förra veckan var det Wagnerbefälet Dmitri Utkin personligen som beordrade tortyren och mordet på mannen.

Vladislav Apostols barndomshem i byn Ciutulești är övergivet och förfallet, färgen är nästa helt borta från den ljusblåa trädörren och några plankor står lutade mot dörrhandtaget. Grinden har fallit ihop och hela trädgården är övervuxen och full av nedfallna grenar och löv.

Läraren Valentina Bugan, 72, minns Vladislav Apostol och hans familj väl:

– Han hade ingen pappa och brydde sig inte om att studera, det var ofta han inte kom till skolan.

En bekant berättar att Vladislav Apostol några månader före sin död pratade om att flytta hem när kontraktet gick ut i maj 2018. Enligt vännen planerade han att köpa en bil och kanske gifta sig.

Vladislav Apostols barndomshem i Moldavien – nu övergivet. Foto: Anders Hansson

Den moldaviska säkerhets- och underrättelsetjänsten SIS följer noggrant rekryteringen av legosoldater i Moldavien. I samarbete med journalistgruppen Rise Moldova träffar vi en överstelöjtnant från SIS.

Hon går med på att bli intervjuad under förutsättning att vi skyddar hennes identitet.

– De tror att de ska skriva på, åka iväg och strida och tjäna pengar, så de kan försörja sina familjer. Men verkligheten är något helt annat, och när de inser det och de inte får betalt, då vill de komma hem, säger överstelöjtnanten.

Anna Turuta, psykolog vid den moldaviska kriminalvården. Foto: Anders Hansson

Anna Turuta, som arbetar som psykolog inom den moldaviska kriminalvården och har arbetat med flera dömda legosoldater, beskriver gruppen som män som saknar utbildning, de flesta är mellan 25 och 30 år. Män som föredrar isolering framför sällskap och har svårt att lita på andra människor. De har svårt att skapa och behålla vänskapsrelationer och starta familjer.

– En annan egenskap som förenar dem är brist på empati. Det är huvudorsaken till att dessa personer kan döda.

Om journalisterna Mattias Carlsson är granskande reporter på DN med fokus på korruption, ekonomisk brottslighet och säkerhetsfrågor. Han är tvåfaldigt belönad med Guldspaden, priset för grävande journalistik. Holger Roonemaa är reporter på Delfi.ee i Estland. Han har granskat penningtvätt och korruption, nationell säkerhet och Rysslands desinformationskampanjer i de baltiska länderna. 2020 utsågs han till årets journalist i Estland. Anders Hansson är fotograf baserad i Malmö. Han är flerfaldigt prisbelönt och har bland annat utsetts till Årets fotograf i Sverige. Johan Andersson är prisbelönt tecknare på DN:s grafikredaktion. Han har använt programmet AndreaMosaic för att skapa mosaikbilden på Vladimir Putin. Granskningen är gjord i samarbete med Michael Weiss, New Lines Magzine (USA), Liliana Botnariuc, Rise Moldova (Moldavien) Christo Grozev, Bellingcat, Riin Aljas, Delfi.ee och frilansjournalisterna Ruslan Trad och Pierre Vaux. Visa mer