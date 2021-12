Legosoldaterna från ryska Wagnergruppen torterade och halshögg hans kusin

En stor grupp legosoldater från den ryska Wagnergruppen skickades till Syrien 2015 för att stödja diktatorn Bashar al-Assad och säkra oljefält. I förra veckan beslutade EU att införa sanktioner mot Wagnergruppen som enligt beslutet är skyldiga till mord, tortyr och brott mot de mänskliga rättigheterna i flera länder. Enligt USA är Wagner en proxystyrka åt den ryska militären.

Ett av de fall av tortyr som EU nämner i sanktionerna gäller en man som torterades och mördades i Syrien, 2017. Offret heter Muhammad Taha Ismail al Abdullah, men är mer känd som Hamadi eller Hamdi Bouta. En 31-årig fyrabarnspappa som deserterat och var på flykt från diktatorn Bashar al-Assads armé.

På en film som en grupp Wagnersoldater själva spelat in, ses de tortera Hamadi Bouta med en slägga. De hugger sedan huvudet och händerna av honom med en spade.

Wagnersoldaten Vladislav Apostol var delaktig i tortyren av Hamadi Bouta och syns på den film av tortyren som soldaterna själva spelade in.

DN har träffat en anhörig till Hamadi Bouta, hans kusin Mhesn Alabdullah som nu lever i Nederländerna.

– Hamadi är son till min morbror. Hans mamma är också min kusin, vi var grannar. Hon avled i en rysk bombning i vår hemby Khreta i provinsen Deir Ez-Zor i östra Syrien. Hon dog i början av 2017, några månader innan han försvann, säger Mhesn Alabdullah.

Han kommer ihåg hur hans barn och Hamadi, som var i nästan samma ålder, brukade umgås med varandra i hembyn Khreta. Han beskriver Hamadi som lugn och skötsam.

Hamadi Bouta levde sedan flera år i grannlandet Libanon där han arbetade på byggen. I början av 2017 åkte han tillbaka till Syrien för att besöka hembyn – men greps.

Utan att han visste om det var han efterlyst för att tjänstgöra i militären som reserv. Efter krigets utbrott i Syrien 2011 började regimen kalla in män som tidigare gjort värnplikten för tjänstgöring i armén.

Bild 1 av 2 31-åriga fyrabarnspappan Hamadi Bouta hade deserterat och var på flykt från diktatorn Bashar al-Assads armé. Han torterades och dödades av Wagnersoldater i Syrien. Foto: Privat Bild 2 av 2 Foto: Privat Bildspel

– Han fördes till en militärflygplats som heter Shayrat. Till familjen berättade han att han skulle fly vid det första lämpliga tillfället, säger Mhesn Alabdullah.

Men familjen tappade kontakten med Hamadi och han var försvunnen i cirka fyra månader.

– Han verkar ha gått vilse i öknen när han möte Wagnersoldater.

Flera granskningar av journalister i Ryssland och i USA, samt en syrisk nyhetshemsida baserad i Frankrike, Jesr Press, har identifierat platsen som Al-Shaer Gas Plant i Homsregionen. Cirka 20 mil från flygbasen som han flydde ifrån.

Just vid det fabriksområdet hade Wagnergruppen en bas, senare har de också fått en staty på platsen som minnesmärke. ”Till de ryska volontärerna som modigt blev martyrer medan de befriade de syriska oljefälten från IS” står det på sockeln till statyn.

Några månader efter att Hamadi Bouta försvann fick familjen en film skickad till sig i en Whatsapp-grupp. Filmen visade hur Wagnersoldaterna torterade och mördade Hamadi Bouta.

– En kusin skickade filmen till mig. Jag kan inte föreställa mig hur mycket smärta han kände. Den var mycket upprörande.

– Vi blev chockade, det var som ett blixtnedslag, den grova tortyrmetoden som har varken moral eller mänsklighet.

”De torterade och mördade honom på ett sadistiskt och obeskrivligt brutalt sätt”

– Jag personligen kunde inte titta på filmen till slutet. Men de berättade för mig om resten: Att de högg huvudet på honom och spelade fotboll med huvudet, säger Mhesn Alabdullah.

DN har tillgång till delar av filmen som i stort bekräftar förloppet. I slutet hängs Hamid Boutas kropp i fötterna innan Wagnersoldaterna häller på en brännbar vätska och tänder eld.

– Att ständig ha kvar bilden av honom som torterad och skärrad är väldigt smärtfull. De torterade och mördade honom på ett sadistiskt och obeskrivligt brutalt sätt.

Hamadi Boutas kusin Mhesn Alabdullah lever nu i Nerderländerna. Foto: Anders Hansson

Mhesn Alabdullah säger att Hamadi Bouta inte kunde andra språk än arabiska. Av filmen framgår också att han inte kunde göra sig förstådd.

– De behandlade i alla fall honom som en leksak. Jag förstår inte varför de torterade honom så här. De kunde ha dödat honom med ett skott och det var allt.

Hade ni hört om Wagner före mordet på er kusin?

– Jag personligen visste om att de funnits i Syrien. Men jag hade aldrig förväntat mig att deras agerande skulle vara så kriminellt och oförskämt. De dödade honom och drack vodka vid hans kropp.

En av de som deltog i tortyren var Vladislav Apostol, från byn Ciutulești i norra Moldavien. Han är en av drygt 4 000 legosoldater som ingår i den stora granskning av Wagner som Dagens Nyheter gjort i samarbete med amerikanska tidningen New Lines Magazine och estniska Delfi.ee.

Vladislav Apostels barndomshem i byn Ciutulești norra Moldavien. Foto: Anders Hansson

Hamadi Boutas bror har med hjälp från människorättsorganisationer i både Ryssland och Frankrike försökt få ryska myndigheter att utreda mordet och tortyren. Den syriske advokaten Mazen Darwish är direktör för Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) och företräder brodern.



Ryska utredningskommittén, SKR, har tre gånger avslagit begäran. Just nu ligger fallet i Basmannij tingsrätt i Moskva.

När DN når Mazen Darwish på tisdagen har han just fått beskedet att domstolen sköt upp beslutet om deras klagomål till den 18 januari.

– Med fullmakt från offrets bror och med stöd av tillgängliga bevis krävde vi för nio månader sedan att ett brottmål skulle inledas om mord som begåtts med extrem grymhet, säger Darwish.

Varför är rättegången viktig?

– Rättegången är viktig eftersom den sker i själva Ryssland. Nu kan Putinregimen inte hävda att rättegången är politiserad eller opartisk, som de brukade göra när internationella domstolar dömer.

– Och det viktigaste är att om vi ​​når en återvändsgränd med den ryska domstolen så kan vi driva ärendet till Europadomstolen.

Den syriske advokaten Mazen Darwish är en framstående människorättsförsvarare i arabvärlden och direktör för Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM). Foto: Privat

Läs också: Wagner är Putins hemliga armé – gör smutsiga jobben man inte vill ta ansvar för

Läs också: Svenskar kan tvingas möta ökända Wagner i Mali