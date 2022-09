London Bridge is down – koden och den hemliga planen för drottningens död

Under många år var den hemlig – planen som ska sättas i verket när drottningen dör. Nu har en del detaljer läckt ut, men vi vet att den uppdateras löpande av en stor stab av brittiska tjänstemän. Senast för att ta med pandemin i beräkningen.

En rad olika scenarier finns i planeringen, enligt The Guardian, och det mest troliga i nuläget är att drottningen dör efter ”en kortare tids sjukdom”.

Men vad som än sker, måste allt gå som på räls. För drottningens död är inte bara en viktig statsangelägenhet. Den kan sända sociala, kulturella och psykologiska chockvågor genom hela landet, eftersom nästan alla levande britter i dag är vana vid att Elizabeth II ”alltid” funnits där.

Kungliga souvenirer i en butik utanför Windsor Castle. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

En del i att förbereda befolkningen på det oundvikliga är skicka ut korta pressmeddelanden när drottningen ligger för döden. De väntas vara få och kortfattade – men tillräckligt tydliga för att få folk att förstå.

När Elizabeth II:s läkare väl har konstaterat drottningen död och hennes ögon har slutits, betraktas prins Charles som kung. Hans syskon kysser hans hand. Och planen sätts i verket.

Internt kallas denna dag för ”D-dagen”. Dygnen därefter benämns som ”D-dagen +1”, ”D-dagen +2”, och så vidare, enligt dokument som Politico fick tillgång till i september 2021, och som detaljerat beskriver de första tio dagarna efter dödsbudet.

Prins Charles, december 2021. Foto: Peter Nicholls/PA/AP

D-dagen

Drottningens privata sekreterare, Edward Young, ringer till Storbritanniens premiärminister och framför dödsbudet. Han väntas, enligt The Guardians källor, använda sig av koden: ”London Bridge is down”.

Kort därefter skickas ett meddelande ut till en rad ministrar och statstjänstemän, med följande budskap: ”Kära kollegor. Det är med sorg som jag skriver för att informera er om hennes majestät drottningens död.”

Ett liknande meddelande skickas till de 14 andra stater i världen där drottningen fortfarande är statschef. Tio minuter senare förväntas samtliga flaggor i regeringskvarteren vara halade på halv stång. En hovanställd klädd i sorgekläder kommer ut och sätter upp ett meddelande på grindarna till Buckingham Palace.

Buckingham Palace flaggar på halvstång i samband med prins Philips begravning, april 2021. Foto: Alberto Pezzali/AP

Då går ut en flash från Press Association, och nyheten blir global. BBC:s mytomspunna system för viktiga meddelanden – ”Radio alert transmission system” – slår igång, det normala programutbudet utgår och ersätts av nyhetssändningar. Hovets webbplatser och konton på sociala medier går plötsligt i sorgens färger.

Premiärministern gör ett första uttalande. Militären skjuter salut.

Vid klockan 19 svensk tid håller kung Charles ett tv-sänt tal till folket, där han bland annat meddelar att begravningen hålls tio dagar senare. Samtidigt förväntas premiärministern och flera höga ministrar delta i en sorgehögtid i Sankt Paul-katedralen i London, som gärna får se ”spontan” ut, enligt de interna dokument som läckts till Politico.

Sankt Paulskatedralen i London. Foto: Stefan Rousseau/Pool/AP

D-dagen +1

Klockan 11 svensk tid möts det särskilda råd, ”Accession Council” i Saint James's Palace. Det har till uppgift att utse ny kung. Hundratals delegater deltar – och bland dem premiärministern. Charles kommer denna dag formellt att utropas till kung.

Parlamentet samlas för att framföra kondoleanser till kungahuset, och all annan aktivitet i under- och överhuset ställs in under tio dagar. Klockan 16.30 svensk tid träffar premiärministern och den övriga regeringen hans majestät konungen.

D-dagen +2

Drottningens kista förs till Buckingham Palace. Om hon dör utomlands kommer kistan att flygas hem med ett särskilt plan från brittiska flygvapnet, inom ramen för en särskild operation som har fått namnet Overstudy.

Slottet Balmoral i Skottland, bild från 2002. Foto: Martin Cleaver/AP

Om hon dör på slottet Balmoral i Skottland – en plats som drottningen håller mycket av – kommer Operation Unicorn att aktiveras. Då ska drottningens kropp i första hand föras till London med ett särskilt tåg, och längs vägen väntas befolkningen kunna visa sin respekt och sorg. Samma sak gäller om drottningen dör på residenset i Sandringham i östra England. Regeringen kommer att finnas på plats på stationen St Pancras när kistan anländer till London, alternativt på den flygplats där planet landar.

D-dagen +3

Kung Charles mottar kondoleansbrev i Westminster Hall och ger sig därefter ut på turné i Förenade kungariket. Först går resan till Skottland, där han besöker parlamentet och därefter Saint Giles-katedralen i Edinburgh.

D-dagen +4

Kung Charles besöker denna dag Nordirland. Programmet liknar det i Skottland, och han deltar bland annat i en ceremoni i Saint Anne-katedralen i Belfast.

D-dagen +5

Drottningens kista förs denna dag i en procession från Buckingham Palace till regeringskvarteren i Westminster, längs en särskilt rutt som tar den genom delar av centrala London. En ceremoni hålls därefter i Westminster Hall.

Under tre dagar står drottningens kista på en upphöjd plats i Palace of Westminster. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

D-dagen +6

Under tre dagar står drottningens kista på en upphöjd plats i Palace of Westminster, där allmänheten ska få möjlighet att framföra sina kondoleanser och visa sin respekt under 23 av dygnets 24 timmar. Statsöverhuvuden och andra potentater ska också kunna få möjlighet att ostört visa sin respekt.

D-dagen +7, +8 och +9

Kung Charles besöker Wales på D-dagen +7, och deltar då bland annat i en ceremoni i Liandaff-katedralen i Cardiff. Under dessa dagar pågår förberedelserna inför drottningens begravning – en enorm logistisk utmaning, såväl vad gäller de rent praktiska arrangemangen, som säkerhetsmässigt. I de dokument som Politico har fått tillgång till varnas för att trafikstockningar och kaos i huvudstaden när hundratusentals människor försöker ta sig till London.

Drottningens statsbegravning äger rum i Westminster Abbey. Bild från maj 2020. Foto: Leon Neal/Pool/AP

D-dagen +10.

Drottningens statsbegravning äger rum i Westminster Abbey, en gotisk katedral i centrala London. Två tysta minuter iakttas mitt på dagen, klockan 13 svensk tid. Processioner anordnas i London och vid slottet i Windsor, där monarkens huvudresidens är beläget. En mindre ceremoni hålls i St. George’s Chapel, som finns inne i slottet. Drottningen gravsätts i King George VI Memorial Chapel, även det inne i slottet i Windsor.