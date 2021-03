Lovisa Herold: Med påsken kom den stora förvirringen till Tyskland

I år blir skärtorsdagen och påskafton vilodagar i Tyskland. Så löd beslutet när mötet mellan förbundskansler Angela Merkel och delstaternas regeringschefer avslutades vid tretiden under natten till tisdagen. Förhoppningen var – som med alla landets coronarestriktioner – att minska risken för smittspridning.

Problemet var bara att ingen visste vad en vilodag var.

Det tyska ordet ”ruhetag”, som Angela Merkel använde, motsvarar inte svenskans ”helgdag” – det kallas ”feiertag” på tyska. Så vad gäller då för dessa nya vilodagar? Ska de som måste arbeta få ersättning för obekväm arbetstid? Ska den som redan tagit ledigt kunna ångra sig?

Det helt nya begreppet lyfte kritiken mot regeringens otydliga coronarestriktioner till en ny nivå. Mindre än två dygn efter att Angela Merkel presenterat beslutet backade hon. Ordentligt.

– Ett fel måste kallas ett fel, och framför allt måste det rättas till, sa hon, och fortsatte.

– Jag vill be alla medborgare om ursäkt.

Talet hann knappt avslutas innan tysk press kallade ursäkten för historisk. Flera av delstaternas regeringschefer – som deltagit vid mötet under natten till tisdagen, och sagt ja till beslutet om vilodagarna – var snabba med att påpeka att ansvaret även var deras. Armin Laschet, partiledare för Merkels CDU, och regeringschef i delstaten Nordrhein-Westfalen, lovade bättring vid en presskonferens under onsdagen.

– Vi kan inte fortsätta såhär, sa Armin Laschet.

Partiledaren påpekade att mötet som avslutades vid tretiden på natten hade påbörjats klockan 14 på eftermiddagen. Förslaget om vilodagarna uppges ha presenterats sent under mötet, efter att Angela Merkel inte fått gehör för sitt förslag om att införa utegångsförbud under vissa tider på dygnet.

Förbundskanslerns ursäkt visar att hon förstår kritiken mot att coronarestriktionerna inte varit tillräckligt tydliga – och att hon tar den på allvar. Det är viktigt. Drygt ett år efter landets första omfattande stängning ökar smittspridningen igen. Samtidigt splittrar inställningen till coronarestriktionerna befolkningen.

I början av mars sjönk stödet för den tyska regeringen till den lägsta nivån hittills under coronapandemin, enligt de regelbundna mätningar som opinionsinstitutet Infratest dimap gör. Samma mätning visar att 30 procent av befolkningen anser att de rådande restriktionerna är för långtgående, att 47 procent anser att de är väl avvägda, och att 20 procent vill skärpa dem.

