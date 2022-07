Lufthansa och Air France-KLM ställer in ytterligare flyg

Nu ställer två av Europas största flygbolag, Lufthansa och Air France-KLM, in ytterligare flygningar. Det rapporterar den norska nyhetsbyrån NTB.

Lufthansa ställer in 700 flygningar den kommande veckan och Air France-KLM ställer in 20 flygningar per dag fram till slutet av augusti. Lufthansa har sedan tidigare ställt in drygt 3 000 flyg under sommaren.

Personalbrist både på flygplanen och på flygplatserna uppges vara orsaken.

Precis som på Arlanda har många flygplatser i Europa problem med att anställa tillräckligt med personal för att hantera passagerare och bagage.

Situationen har förvärrats av att anställda på flera europeiska flygplatser strejkar med krav på högre löner och bättre arbetsvillkor.