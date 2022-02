Lviv har blivit som en andra ukrainsk huvudstad

Med drygt 700 000 invånare är Lviv bara Ukrainas sjunde största stad. Men som symbol är den viktig.

Ingen av landets städer är mer ukrainsk än Lviv. Till skillnad från exempelvis Kiev talas här i stort sett bara ukrainska, ingen ryska.

Under Majdanrevolutionen 2013–14 var folk från denna region kraftigt överrepresenterade bland barrikaderna på Kievs gator. Inte så få av dem dog där, när den Moskvatrogne presidenten Viktor Janukovytj beordrade sin polis att ge eld mot demonstranterna.

Iryna och hennes man Franko lägger blommor vid monumentet över de stupade under Majdanrevolutionen 2013–14. Foto: Eva Tedesjö

Just den 20 februari var den blodigaste dagen under upproret. Och på åttaårsdagen av den massaker som går under namnet ”Himmelska hundratalet” samlas Lvivborna vid ett minnesmärke i en park i centrala staden.

– Vi är här för att hedra dem som dog för vår frihet, säger Tamila, en 26-årig it-specialist som vi träffar framför raden av fotografier på de stupade.

Hon och hennes man Andrij är typiska för den unga generationen ukrainare som har kommit ut i yrkeslivet efter revolutionen. De talar utmärkt engelska men nästan ingen ryska. De är helt inriktade på Europa och känner ingen samhörighet med gamla sovjetrepubliker.

– Vi var ju ockuperade av Ryssland under 70 år, påpekar Andrij.

Andrij och Tamila är typiska representanter för den unga generationen i Ukraina. De vänder sig västerut, talar utmärkt engelska men i stort sett ingen ryska. Foto: Eva Tedesjö

Han syftar på sovjeteran, men Lviv har egentligen bara varit del av ett självständigt Ukraina sedan 1991. Dessförinnan har staden också tillhört Österrike-Ungern och Polen – under namnen Lemberg respektive Lwow.

Lviv hade länge en blandad befolkning – ukrainare, polacker, judar. I dag betraktas staden som ett centrum för ukrainsk kultur och det ukrainska språket.

Och när Rysslands president Vladimir Putin hotar att anfalla och invadera Ukraina har Lviv blivit en ö av lugn. Ingen tror att den ryska militären skulle gå så långt västerut som hit.

Därför har en rad västambassader evakuerats till Lviv. Först USA:s, Storbritanniens och Tysklands. Sedan flera andra. Varje dag kommer nya besked: Nederländerna, Kanada – totalt ett femtontal länder hittills. Liksom kontor för Internationella valutafonden, IMF, och även militäralliansen Nato.

Också ukrainare från andra delar av landet har sökt sig hit för att komma så långt bort från det ryska hotet som det bara går – och så nära väst som möjligt. En timme bort med bil ligger Natolandet Polen.

Tatiana och Maria från Lviv anser att det ryska hotet har gjort ukrainarna mer enade än någonsin. Foto: Eva Tedesjö

– Men vi stannar här, vi kommer att göra motstånd om det värsta skulle hända, säger Tamila.

Samtidigt tvivlar hon, som många ukrainare, på att Joe Biden och andra västledare har rätt när de påstår att den ryska invasionen kan ske vilken dag som helst.

– Vi ukrainare känner ryssarna bättre än ni västeuropéer. Vi har levt så länge under deras ok. Vi kan deras mentalitet. Jag tror att Putin kommer att fortsätta med sina hot, men inte anfalla. Möjligen blir det krig längst i öster, i Donbass.

I Lviv går det inte att hitta någon förståelse för Moskvas agerande. Alla vi talar med vid monumentet säger samma sak som Tamila och Andrij.

– Putin har bara lyckats med en sak: att ena vår nation.

Fakta. Euromajdan Den politiska protesten på Självständighetstorget i Kiev inleddes den 21 november 2013. Upproret kom att kallas Euromajdan, efter kravet att Ukraina skulle fullfölja ett avtal med EU och inte återföras till Rysslands maktsfär. Demonstrationerna slogs ned brutalt av kravallpolis, men det fick till följd att än fler anslöt sig till Euromajdan. Under januari och februari 2014 utvecklades protesterna till en revolt mot den sittande regimen under president Viktor Janukovytj. Efter hårda sammandrabbningar i Kiev med omkring 100 dödsoffer flydde Janukovytj till Ryssland den 21 februari och avsattes därefter formellt av radan, det ukrainska parlamentet. Visa mer

