Machu Picchu ska rädda Perus ekonomi

Peru var första land att stänga ned när pandemin bröt ut i Latinamerika i mars och användes som exempel på hur andra länder på kontinenten, typ Brasilien, borde ha agerat.

President Martín Vizcarra införde en drastisk ”lockdown” med stängda gränser och utegångsförbud som bevakades av militär och polis. All transport inom landet förbjöds och gruvdriften, Perus främsta inkomstkälla, stängde. En månad senare hade landets ekonomi minskat med 40 procent och 2,3 miljoner människor i huvudstaden Lima förlorade sina jobb.

– Krisen går endast att jämföra med vad vi upplevde för hundra år sedan under Stillahavskrigen mot Chile, sa president Martín Vizcarra.

Trots att nedstängningen var noggrant genomförd gav den inte önskad effekt. När det gäller antalet dödsoffer per capita ligger Peru i topp – endast San Marino har fler fall, enligt statistik från Our world in data.

Över 34.000 personer har dött i covid-19, trots att Peru inte har mer än 33 miljoner invånare. Varför landet drabbats så hårt är det ännu ingen som vet, men många menar att landets dåliga sjukvård är en av anledningarna.

Peru är det land i Latinamerika som har haft den största och mest stadiga tillväxten under de senaste 20 åren. Ändå har landets regeringar inte satsat på sjukvården. Medan de flesta länderna på kontinenten lägger 8 procent av sin BNP på hälsa har Peru endast satsat 5 procent. Under maj månad fanns det inte mer än tusen intensivvårdsplatser i landet. Det innebar tre iva-platser per 100.000 invånare. I Europa är genomsnittet 11,5 iva-platser per 100.000 invånare.

En annan orsak till det höga antalet smittade anses vara att huvudstaden Lima, med nästan nio miljoner invånare, ligger i en av världens torraste öknar. Huvudstaden får mindre nederbörd per år än Egyptens huvudstad Kairo. Invånarna kan inte tvätta sig lika ofta som de vill.

En tredje orsak anses vara kulturell. Peru har ett av världens bästa kök och befolkningen värdesätter att köpa färska grönsaker på marknader. Det har gjort att landets marknader blivit platser där coronaviruset snabbt kunnat sprida sig, trots att myndigheterna uppmanat befolkningen att hålla avstånd.

Experter har också kritiserat den annars populäre presidenten Martín Vizcarra för att han gjorde en felsatsning i början av pandemin. I stället för att köpa in laboratorietester för covid-19 valde han att köpa in 1,6 miljoner billiga antikroppstester från Kina. De testerna kan inte upptäcka tidiga covidinfektioner, vilket har gjort det svårare att snabbt identifiera och isolera sjuka.

– Det var ett omfattande misstag, säger landets före detta hälsominister Víctor Zamora till nyhetsbyrån AP.

När antalet smittade slutligen nu minskar i Peru försöker regeringen få i gång landets ekonomi. Gruvdriften startades under sommaren och i söndags öppnade landets största turistmagnet, Machu Picchu, för besökare.

Innan pandemin fanns det ett 80-tal hotell i Ollantaytambo, den stad som ligger närmast turistmålet.

– Hälften av hotellen har nu gått i konkurs, säger Joaquin Randal, till nyhetsbyrån AFP.

Han är ordförande för stadens hotell- och restaurangförening och menar att det är främst enkla hotell, som ryggsäcksresenärer använder, som tvingats slå igen.

– De dyrare hotellen som betalar skatt har fått statliga stöd, menar han.

Värst är läget i staden Cusco med en halv miljon invånare. Det är hit de flesta turister anländer och tillbringar några dagar för att anpassa sig till höjden innan de tar tåget eller bussen upp till världsarvet på 2.430 meters höjd över havet. Tiotusentals invånare är beroende av inkomsten från de 1,5 miljoner turister som årligen besöker Machu Picchu. För att rädda turistnäringen, men ändå inte riskera storspridning har myndigheterna minskat antalet tillåtna besökare till högst 675 personer per dag – 70 procent mindre än tidigare.

En av dem som legat på för öppningen är Machu Picchus borgmästare Darwin Baca. Han har sett till att bussarna upp till inkastaden endast får ta 16 resenärer och inga större grupper kommer tillåtas bland ruinerna.

– Grupper får högst vara på åtta personer. Vi har också satt upp skyltar inne bland lämningarna så att besökare kan vägleda sig själva under sitt besök och därmed undvika någon typ av trängsel, säger han till media.