Macron och Scholz manar Putin att släppa krigsfångar

Under lördagen har telefonmöte hållits mellan Vladimir Putin, Emmanuel Macron och Olaf Scholz. Under samtalet, som ska ha pågått i över en timme, ska påtryckningarna mot Ryssland varit hårda att släppa ukrainska krigsfångar, uppger det franska presidentkansliet. Ryssland tillfångatog cirka 2 500 ukrainska soldater efter övertagandet av stålverket Azovstal i Mariupol.

De försvarande ukrainska soldaterna befann sig i bunkrar och tunnlar under stålverket i veckor.

Bild 1 av 2 Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Ludovic Marin/AFP Bild 2 av 2 Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Samtidigt rapporterar Reuters att de ryska styrkorna är nära att ta kontroll över hela Luhanskregionen i Donbass, ett av Kremls största fokus under invasionen.

Rysslands försvarsdepartement säger att de ryska styrkorna även ska ha kontroll över staden Lyman i Donetskregionen i östra Ukraina. Staden ska ha varit ett mål under längre tid eftersom den är ett viktigt järnvägsnav.

Ukrainas biträdande försvarsminister Hanna Maylar säger dock att striderna fortsätter i staden, enligt den ukrainska nyhetssajten ZN.ua.

Under Putins samtal med de tyska och franska ledarna på lördagen fördes också diskussioner om spannmålsexport från Ukraina. 22 miljoner ton spannmål väntar i dagsläget på att exporteras. Den ryska presidenten öppnade för en diskussion om hur man kan tillåta en export från de ukrainska Svarta havs-hamnarna.

Några av världens fattigaste länder importerar så mycket som 80 procent av sitt vete från Ukraina.

Under samtalet ska Macron och Sholtz också ha uppmanat den ryske presidenten att inleda nya fredssamtal med Ukraina, rapporterar The Guardian. Istället ska Putin svarat med att varna de två europeiska ledarna. Enligt ett pressmeddelande från Kreml, som The Guardian tagit del av, ska Putin ha sagt att det är ”farligt” att skicka fler vapen till Ukraina. Samt att det kan ”leda till en ökad destabilisering av situationen”.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har under dagen talat med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson om den rådande matkrisen, skriver The Guardian. De båda var överens om att de måste hitta en lösning för att undvika en ”matkris”, och stoppa blockeringen av de ukrainska hamnarna.

Telefonsamtalet ska också ha handlat om att stärka försvaret, skriver president Zelenskyj i ett inlägg på Twitter.

