Magdalena Andersson: ”Mötet en viktig signal till omvärlden”

Under tisdagen möttes de länder som ingår i försvarssamarbetet JEF, Joint Expeditionary Force i London. På dagordningen stod Rysslands invasion av Ukraina och det förvärrade säkerhetsläget.

– Det här mötet är en viktig signal till omvärlden om samarbete och enighet. Vi är beslutsamma om att fortsätta med sanktioner mot Ryssland och stötta Ukraina, säger statsminister Magdalena Andersson till svenska journalister på plats.

Länderna diskuterade också hur de ytterligare kan stärka sin gemensamma försvarsförmåga - till exempel genom fler övningar. Inom ramen för JEF-samarbetet finns en särskild insatsstyrka som snabbt ska kunna sättas in vid kris eller krig, men också i en gråzonskala.

– Det handlar om att fatta beslut utifrån situationen, säger Andersson.

Under mötet med JEF-länderna deltog Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via länk. Återigen vädjade han om ytterligare hjälp, nu med orden: ”Vi är alla Rysslands måltavlor, hjälp er själva genom att hjälpa oss”.

– Han vill att vi ska vara oerhört tuffa i sanktionerna. Ukraina behöver naturligtvis både humanitärt och militärt stöd, säger Andersson som inte utesluter varken skarpare sanktioner eller mer militärt stöd.

– Jag har varit tydlig med att den svenska regeringen öppnar för ytterligare stöd. Vi vill gärna också att man på EU-nivå, genom den europeiska fredsfaciliteten, kan stötta militärt än mer än vad man gör i dag.

”Vi har kommit överens om att vi vill fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Storbritannien”, säger Magdalena Andersson efter mötet. Foto: Mark Earthy

Ukraina har upprepade gånger bett omvärlden om hjälp med att stänga landets luftrum och införa ett flygförbud. Något både USA och Nato har avvisat med motiveringen att det skulle kunna leda till ett fullskaligt krig i Europa.

Magdalena Andersson säger att hon har förståelse för deras inställning.

– Jag kan förstå önskemålet, men jag kan också förstå de Natoländer som har svarat att det inte är en okomplicerad fråga.

Under dagen hade hon också för första gången ett enskilt möte med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i fåtöljerna på 10 Downing street.

– Vi har haft intressanta diskussioner mellan länder som är likasinnade och som vi samarbetar väldigt effektivt med, sa Andersson varpå Johnson fyllde i:

– And in a practical way.

Efter det 30 minuter långa mötet stod det klart att de två länderna har tagit ytterligare ett steg närmare varandra i säkerhetspolitiken.

– Vi har kommit överens om att vi vill fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Storbritannien. Det är ett viktigt besked. Det ska våra försvars- och utrikesministrar nu börja arbeta närmare med, säger Andersson efter mötet.

Magdalena Andersson och Boris Johnson utanför brittiske premiärministerns kontor, 10 Downing Street, i London. Foto: Mark Earthy

Om Sverige skulle bli angripet, vad gör Storbritannien då?

– Vi har hört Storbritanniens försvarsminister som förra veckan var tydlig med att Storbritannien kommer visa solidaritet med Sverige i en sådan situation.

Men exakt vad den brittiska solidariteten innebär i ett skarpt läge är fortfarande en obesvarad fråga.

Andersson samtalade också enskilt med Finlands president Sauli Niinistö. Det är ett i raden av intensiva möten mellan de båda ländernas toppolitiker under de senaste veckorna. Statsministern fick frågor om de diskuterade ett eventuellt Nato-medlemskap.

– Vi pratade om den process som finns i Finland, men också om den process som nu också pågår i Sverige. Men också hur vi kan fördjupa det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland.

Andersson står fast vid sin tidigare ståndpunkt, att det är viktigt att ett land är förutsägbart i en krissituation.

– Men jag har också varit tydlig med att jag alltid kommer att fatta det beslut som är bäst för Sverige och för Sveriges säkerhet.