Majonnässtopp i Sydafrika och rusning efter kycklingfötter i Egypten

Majonnässtopp upprör i Sydafrika

Sydafrikas ekonomi har varit hårt pressad i flera års tid. Men tack vare en högproduktiv jordbrukssektor i ett gynnsamt klimat har livsmedelspriserna historiskt varit låga i ett regionalt perspektiv, så även nu.

Detta gäller dock inte importprodukter, i synnerhet amerikanska som stigit i pris i takt med dollarns uppsving. I slutet av januari meddelade livsmedelsjätten Unilever att man stoppar försäljningen av det omåttligt populära amerikanska majonnäsmärket Hellmann’s, på grund av ”hög inflation på importkostnader”. Varenda tidning skriver om denna majonnäskris och tusentals konsumenter har uttryckt sitt missnöje på sociala medier, medan de sista burkarna försvunnit från hyllorna.

Restaurangkedjan Nando’s, som är känd för sin kreativa marknadsföring, var sedvanligt snabba med att haka på nyheten med en kampanj som tröstar sydafrikanerna. I annonser visar man sin egen produkt och lovar konsumenterna att ”Not everything is going to Hell, man”.

Erik Esbjörnsson

Ägg och bacon är några av beståndsdelarna i den brittiska klassikern ”Full English breakfast” som ökat kraftigt i pris. Foto: Matthew Mead/AP

”Full breakfast” svider i plånboken

Full English breakfast (eller bara ”Full breakfast”) är en klassiker i Storbritannien. Särskilt på helger har många för vana att inta denna väl tilltagna frukosttallrik bestående av bacon, korv, äggröra eller stekt ägg, ”black pudding” (en variant av blodpudding), vita bönor i tomatsås, stekta tomater, stekt svamp och rårakor (hash browns), ackompanjerad av ett par skivor rostbröd och kaffe eller te.

Men den höga inflationen gör att det svider allt mer i plånboken. Priset på ingredienserna i en Full English breakfast har det senaste året stigit med 21 procent, enligt Bloomberg. Det kan jämföras med 16,4 procent för livsmedel generellt.

Förklaringen är inte bara ökade energipriser, utan även bland annat det globala utbrottet av fågelinfluensa, som lett till att enbart priset på ägg stigit med 30 procent på ett år. Men det som i Storbritannien kallas ”levnadskostnadskrisen” fortsätter, och är den högst konkreta bakgrunden till de strejker med krav på löneökningar som skakat landet de senaste månaderna.

Erik de la Reguera

Dubbelt så dyrt kycklingkött i Egypten har ökat intresset för fötter

”Letar du efter proteinrika matalternativ som räddar din budget?” frågade Egyptens motsvarighet till Livsmedelsverket i ett Facebookinlägg i januari, för att sedan lista förslag som kycklingfötter och boskapshovar.

Mottagandet blev vredgat. Kycklingfötter ses i Egypten som en symbol för extrem fattigdom. Även om ekonomin i det folkrika landet går på knäna är det få som vill höra från sina myndigheter att de ska börja äta något de ser som djurmat.

Priset på kyckling har mer än fördubblats i Egypten under det senaste året, till följd av svårigheter att importera majs och sojabönor – de viktigaste ingredienserna i fodret som kycklingar föds upp på. Detta har gjort fodret dyrare vilket i sin tur har drivit upp priserna på fågelköttet.

Folk reagerade alltså med ilska på myndighetsrådet. Men det blev ändå rusning efter kycklingfötter. Vilket, ironiskt nog, har drivit upp priset även på dem.

– Jag brukade slänga en stor andel av kycklingfötterna till gatuhundar utanför min butik. Nu köper folk dem i stora mängder, säger slaktaren Omar Mohamed i Giza till tidningen The National.

Emma Bouvin