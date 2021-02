Makthavare i Mellanöstern rädda för diskussionerna på Clubhouse

Fakta. Röstbaserad app

Den röstbaserade appen lanserades i USA i mars förra året av Alpha Exploration, ett företag i Silicon Valley.

Den har levt en relativt anonym tillvaro fram till i år, då plötsligt Elon Musk, Mark Zuckerberg och andra branschjättar dök upp på plattformen. Nu toppar Clubhouse nedladdningsstatistiken i flera länder.

Appen marknadsförs med att inga samtal spelas in. Inget hindrar dock talare eller lyssnare från att spela in det som sägs. Användare måste bjudas in, eller godkännas, av redan existerande medlemmar. Väl insläppt kan du själv bjuda in fler vänner eller bekanta

Clubhouse spärrades i Kina i början av februari och har kritiserats av styrande i bland annat Thailand och Indonesien. Enligt amerikanska forskare kan appen ha haft ett säkerhetshål som eventuellt kunnat utnyttjas av kinesiska myndigheter.

DN/TT