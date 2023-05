Man misstänkt för att ha skjutit sina grannar gripen i Texas

Logga in

Logga in

De fem offren dödades i vad polisen kallat en ”avrättningsliknande” skjutning, i fredags kväll i Cleveland, Texas. Dådet föranleddes av att grannarna bad mannen att sluta skjuta med sitt halvautomatiska vapen, eftersom deras bebis inte kunde somna i oljudet.

Den misstänkte ska ha gått tillbaka in i sitt hus, enligt ögonvittnen, där han laddade om vapnet. Han gick sedan ut och sköt in i grannarnas bostad. Skotten dödade en 25-årig mor, hennes åttaårige son och ytterligare tre personer mellan 31 och 18 år.

Mannen har varit på flykt sedan dess och i söndags meddelade myndigheterna att tips som ledde till den misstänktes gripande skulle belönas med upp till 1,3 miljoner kronor.

Och det var just ett tips som kom att leda polisen till mannens gömställe, i samhället Cut and Shoot i Texas. Styrkor från flera instanser av amerikanska polisväsendet slog till mot adressen ungefär fyra och en halv timme efter att tipset kommit in.

Polischef Greg Capers. Foto: David J. Phillip/AP

Mannen hittades i en garderob, gömd under smutstvätt.

– Han är bakom lås och bom, och han kommer att leva sitt liv bakom lås och bom för att ha dödat de här fem, säger polischef Greg Capers, enligt Reuters.

Totalt fick polisen över 200 tips i fallet. Greg Capers säger att han tror att tipsaren som ledde dem rätt kommer få belöningen.

38-åringen misstänks för fem fall av mord och sitter häktat med borgen satt vid fem miljoner dollar, motsvarande drygt 50 miljoner svenska kronor.