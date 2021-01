Många länder på kö för indiskt coronavaccin

Som alltid när det handlar om det folkrika Indien med mer än 1,3 miljarder invånare är siffrorna svindlande. Först ut att vaccineras är 10 miljoner hälsoarbetare. Sedan 20 miljoner poliser, militärer och andra statsanställda som är direkt inblandade i vaccinationskampanjen. Därefter väntar 270 miljoner indier som tillhör riskgrupper eller är äldre än 50 år. Och när etapp ett är avslutad väntar ytterligare en miljard människor på att få sina två doser vaccin.

De senaste månaderna har 150.000 personer specialutbildats och storskaliga övningar har genomförts för att transporter och injektioner ska löpa så smidigt som möjligt. Indien har fyra megadepåer där doserna kommer att tas emot, för att sedan transporteras vidare i kylbilar till statliga distributionsnav i delstaterna.

Bild 1 av 2 Medicinsk personal köar för att vaccineras på lördagen. Foto: Jewel Samad/AFP Bild 2 av 2 En anställd inom sjukvården vaccineras i New Delhi på lördagen. Foto: Sajjad Hussain/AFP Bildspel

Den stora utmaningen är den sista sträckan, där vaccinet ska transporteras till hundratusentals byar på landsbygden. Vägnätet håller på att moderniseras, men mycket återstår fortfarande att göra.

Sedan länge är Indien världens största producent av läkemedel och vaccin och allt vaccin kommer att produceras på hemmaplan. Så här långt har två vacciner godkänts och ytterligare sex är på gång.

Oxford-Astra Zenecas vaccin kommer att tillverkas av Indiens största läkemedelsproducent Serum Institute of India under namnet Covishield. Det Pune-baserade företaget har 50 miljoner doser som är redo att rullas ut och räknar med att producera mellan 60 och 70 miljoner doser i månaden under januari och februari och 100 miljoner doser i månaden från mars, skriver BBC.

Det andra vaccinet som fått ett nödgodkännande är Covaxin som tillverkas av Bharat Biotech. Företaget har 20 miljoner doser som är klara för distribution och räknar med att producera 200 miljoner doser under det kommande året.

Båda vaccinerna måste alltid hållas kylda, och enligt indiska medier är den mest kritiska punkten att säkra kylkedjan - speciellt när utomhustemperaturerna om några månader kommer att närma sig 40 grader i delar av Indien.

Samtidigt som den egna jättebefolkningen ska vaccineras håller Indien på att bli ett nav för coronavaccin på den internationella arenan. ”Indien är redo att rädda mänskligheten”, sa premiärminister Narendra Modi för några dagar sedan.

Vaccin på väg till staden Amritsar. Foto: Narinder Nanu/AFP

Grannländer som Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Afghanistan och Sri Lanka står i kö för att köpa miljontals doser vardera, enligt India Todays sammanställning. Även ärkefienden Pakistan, Sydafrika, Brasilien och Saudiarabien har beställt vaccin från Indien. I ett brev till premiärminister Narendra Modi skriver Brasiliens president Jair Bolsonaro att landet ”mycket brådskande” behöver köpa två miljoner doser på grund av den snabba ökningen av antalet fall i landet.

Därtill ska Indien producera vaccin till det FN-ledda globala vaccinprogrammet Covax, som ska se till att ekonomiskt svaga länder inte blir lottlösa i huggsexan om vaccinerna. Serum Institute of India ska i en första omgång leverera 200 miljoner doser till Covax och sedan ytterligare 900 miljoner doser.

Indien är det land i världen som har flest coronafall – 10,5 miljoner – i världen efter USA, men i relation till befolkningens storlek kommer landet långt ned i sammanställningen. Smittspridningen har minskat betydligt de senaste månaderna. I höstas översteg antalet nya fall 100.000 om dagen, nu handlar det om drygt 15.000.

Trots att tiotals miljoner indier lever i trånga slumområden har landet kommit förhållandevis lindrigt undan. Några förklaringar anses vara landets unga befolkning och varma klimat.

Under pandemin har drygt 150.000 personer rapporterats avlidna i covid-19 i Indien, mindre än hälften så många som i USA.