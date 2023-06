Många ser Mike Pences kandidatur som ett skämt – men för Trump är det allvar

Logga in

Om politiska strateger på högerkanten skulle ta hjälp av artificiell intelligens för att skapa den perfekta konservativa presidentkandidaten, ja, då är det inte alls omöjligt att resultatet skulle hamna ganska nära Michael Richard Pence, född den 7 juni 1959 i Columbus, Indiana. Han väntas lansera sin presidentkampanj i dag på sin 64-årsdag.

På pappret är han en idealisk kandidat för den amerikanska högern. En familjefar från det amerikanska rostbältet, som definierar sig som kristen, konservativ och republikan, ”i den ordningen”. En erfaren politiker, som tjänstgjort som kongressledamot, guvernör och vicepresident.

Men robotar vinner inte val, och särskilt inte amerikanska presidentval i Trumperan, när högerväljarna har vant sig vid att politiken ska fungera som högljudd underhållning. Mike Pence är en man med synnerligen minimalistisk mimik och chanslös mot sin före detta chef så länge tävlingen gäller utstrålning och slagfärdighet.

Faktum är att Mike Pence har sina rötter i det demokratiska partiet, i en katolsk familj med irländska rötter där John F Kennedy var den stora politiska idolen. På universitetet blev han evangelikan och republikan. Efter studier i juridik gav han sig in i politiken och blev en profilerad konservativ radiopratare i Indiana. Budskapet kretsade kring det som många i dag skulle kalla kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar, med motstånd mot samkönade äktenskap och att den amerikanska militären öppet välkomnade homosexuella. År 2000 erövrade han en plats i representanthuset i den amerikanska kongressen i Washington. Han blev känd som en ledamot som stod till höger om partiledningen i den ekonomiska politiken, ständigt beredd att sänka skatterna och banta de offentliga utgifterna.

2012 vann han guvernörsvalet i Indiana. 2016 blev han Donald Trumps vicepresidentkandidat.

Då sågs han som brobyggaren till den kristna högern och partietablissemanget. Nu lyckas han provocera de flesta.

Demokraterna anklagar Mike Pence för att ha gett Donald Trump legitimitet under fyra år i Vita huset. De hårdföra Trumpanhängarna tycker att den tidigare vicepresidenten svek när det verkligen gällde. Mittenväljarna kan känna avstånd till Mike Pences mörkblå ståndpunkter i frågor om sex och samlevnad.

Han har varit gift med läraren Karen Pence i närmare fyra decennier och de lever av allt att döma i ett nära och traditionellt äktenskap. 2002 berättade Pence för politiktidningen The Hill att han inte äter middag ensam med någon annan kvinna än sin fru och att han inte närvarar vid tillställningar där det serveras alkohol, utan att hon är vid hans sida. En artikel i Rolling Stones 2017 skildrade hur han tilltalade sin hustru som ”Mother”. Satirmakarna har genom åren haft stor glädje av ”mor Karen”, före detta medarbetare menar att den titeln är en myt.

Det är något med Pence gravallvar som inbjuder till raljanta kommentarer om kandidaturen. En kolumnist i Washington Post jämförde häromdagen den före detta vicepresidenten med en styvpappa som utfärdar utegångsförbud för resten av skolåret.

Men bortom alla skämt finns det stora allvaret. Stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 kastar fortfarande en skugga över Mike Pence, när han nu lanserar sin presidentkandidatur. Han var dramats huvudperson, eftersom han ledde sammanträdet, när den amerikanska kongressen samlades för att godkänna Joe Biden som USA:s president. Några av Trumplägrets advokater drev en hemmasnickrad teori om att vicepresidenten hade befogenhet att stoppa processen.

På eftermiddagen när folkmassan var på väg in i Kapitolium, twittrade Trump om hur Mike Pence saknade modet att göra det som borde göras för att skydda landet och konstitutionen. Det fanns människor på plats vid kongressen som skanderade att de skulle hänga Mike Pence. Någon hade med sig en symbolisk galge till Kapitolium.

Boken ”I Alone Can Fix it” som kom ett halvår efter stormningen avslöjade att Pence vägrade lämna kongressbyggnaden under stormningen. Han ville slutföra sitt uppdrag. Det gör honom inte till en självklar hjälte – han var tvehågsen om sin roll före, och han har varit tvehågsen efteråt, när han kritiserat Trump men vägrat vittna om 6 januari inför kongressen. I slutet av april hördes han av en åtalsjury i den federala utredningen.

Mike Pence framstår som ett motvilligt nyckelvittne. Men han vägrar att låta sig knäckas. Om inte annat, blir hans närvaro i startfältet besvärande för den före detta chefen. Många driver med Pence – men Trump verkar ha ovanligt svårt att hitta skämten.

Fakta. Republikanernas kandidater Åtta profilerade republikaner har tagit klivet in i kampen om presidentposten: Donald Trump, 76, före detta president och fastighetsmagnat. Ron DeSantis, 44, guvernör i Florida. Nikki Haley, 51, tidigare FN-ambassadör och guvernör i South Carolina. Tim Scott, 57, senator från South Carolina. Vivek Ramaswamy, 37, techentreprenör. Asa Hutchinson, 72, före detta guvernör i Arkansas. Larry Elder, 71, konservativ radiopratare. Chris Christie, 60, före detta guvernör i New Jersey.

Under onsdagen väntas ytterligare två personer ge sig in i kampanjen: Mike Pence, 64, före detta vicepresident, samt Doug Burgum, 66, guvernör i North Dakota. Visa mer Visa mindre

