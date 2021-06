Marianne Björklund: Ettbarnspolitiken var en mänsklig katastrof

Familjen Björklunds berättelse är inte unik. Sedan ettbarnspolitiken infördes i Kina 1979 har flera skandaler om barn som mot familjers vilja stulits för att säljas vidare till barnhem briserat. Det blev särskilt vanligt på 2000-talet när Kina blivit rikare och färre var villiga att lämna bort sina barn och hade råd att betala de böter som brott mot ettbarnspolitiken innebar. Plötsligt hade barnhemmen som vant sig vid salar fulla av barn brist på bebisar som de kunde tjäna pengar på via internationella adoptioner.

Särskilt har flickor adopterats bort. Det beror delvis på att kinesiska familjer traditionellt velat ha en son som gör att släkten lever vidare. En gift dotter anses bli en del av sin makes familj. Söner är dessutom bättre arbetskraft i jordbrukarfamiljer.

Men att flickor övergivits är bara delvis sant. Framlidne Kay Ann Johnson, professor i Asienstudier och själv mamma till en adopterade kinesisk flicka, skriver i sin bok ”China’s Hidden Children: Abandonment, Adoption, and the Human Costs of the One-Child Policy” att många som lämnade bort sina döttrar gjorde det motvilligt och under hot. De som bröt mot reglerna riskerade allt ifrån förstörda hem, stulna djur, till fängelse. Många blev också tvångssteriliserad och tvingades till aborter.

I boken skriver hon om en kvinna som lyckades föda sin dotter gömd undan myndigheterna. Men när flickan är nio månader kommer en grupp män och hämtar barnet. Senare får mamman veta att hon blir bortadopterad till utlandet. I boken konstaterar den biologiska mamman att dottern kommer att växa upp i tron att hon var övergiven för att hon var flicka, trots att hennes mamma tvärtom kämpat för att behålla henne och gav henne ett namn som betyder ”seger”.

2015 släppte Kina på ettbarnspolitiken och tillät två barn och nyligen kom beskedet att familjer tillåts ha tre barn. Kinas politiker har upptäckt att deras politik har lett till en utveckling med en allt äldre befolkning och färre i arbetsför ålder, vilket kan få drastiska följder för ekonomin i framtiden. Den har dessutom lett till att det i dag finns 37 miljoner fler män än kvinnor i Kina.

Men få jublar åt förändringen. Många som är unga i dag klagar på hur dyrt och tidskrävande det är att ha barn.

Och för äldre väckte omsvängningen traumatiska minnen till liv.

