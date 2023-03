Marianne Björklund: Folkkongressen blir en uppvisning i Xi:s ökade makt

Kinas ekonomi ska växa med runt 5 procent i år, förklarade avgående premiärminister Li Keqiang när han inför knappt 3 000 delegater på söndagen invigde folkkongressen, som brukar liknas vid Kinas parlament. Det är det lägsta tillväxtmålet för Kina på årtionden och speglar de hårda prövningar som landet står inför efter pandemin då landet hade en av världens hårdaste restriktioner.

Årets folkkongress är den första som hålls sedan Kina, efter protester, släppt på sin drakoniska nolltoleranspolitik. Den sker i ett läge när spänningarna med USA är högre än någonsin och alltfler kinesiska företag bojkottas av USA. På hemmaplan håller folket i sina pengar efter den osäkerhet som pandemipolitiken orsakade. Samtidigt stiger ungdomsarbetslösheten och fastighetsmarknaden är kraftigt skuldsatt. Det saknas alltså inte utmaningar för den kinesiska ekonomin som förra året missade sitt tillväxtmål på 5,5 procent.

Nu utlovade Li Keqiang att tolv miljoner nya jobb ska skapas, men specificerade inte hur. Han förklarade också att ökad konsumtion är en högprioriterad målsättning.

Vid folkkongressen kommer ett antal tunga poster att tillsättas och lagar att antas i Folkets stora sal på Himmelska fridens torg. Det är en välregisserad föreställning där ledamöterna ceremoniellt serveras te vid sina bänkar och röstar om beslut som egentligen redan har fattats av den mäktiga politbyrån, ledd av Kinas ledare Xi Jinping.

Årets folkkongress sker efter att Xi Jinping i höstas stärkte sitt grepp om makten.

Vid partikongressen i oktober valdes han om till kommunistpartiets generalsekreterare – efter att han sett till att avskaffa den tioåriga tidsgränsen för maktinnehav. Vid folkkongressen kommer han formellt utses till president och chef för militären.

Kinas ledare Xi Jinping skakar hand med den avgående premiärministern Li Keqiang vid folkkongressen som invigdes på söndagen. Li Keqiang har varit premiärminister i tio år. Foto: Noel Celis/AFP

Xi Jinping har sedan han valdes till ledare för Kina blivit en alltmer auktoritär ledare. Civila samhället har fått svårare att verka och politisk debatt har tystnat. Den tendensen stärktes vid partikongressen då den nya politbyrå, mäktigaste instansen i partiet, som presenterades bestod av endast personer lojala med Xi Jinping.

Beslut som ytterligare stärker kommunistpartiets och Xi Jinpings kontroll över samhället, väntas fattas vid Folkkongressen. Fler institutioner, bland annat myndigheterna som ansvarar för polisen och underrättelsetjänsten, väntas läggas under Kommunistpartiets centralkommitté i stället för statsförvaltningen. ”Partibyggandet” i privata näringslivet ska stärkas, enligt statliga medier.

I linje med Xi Jinpings alltmer toppstyrda Kina kommer en av hans närmaste allierade, Li Qiang, att väljas till premiärminister under folkkongressen. Li Qiang var tidigare partisekreterare i Shanghai och fick skarp kritik under megastadens två månader långa lockdown under pandemin då människor klagade på att de inte fick tillräckligt med mat och det rådde brist på mediciner. Men för Xi Jinping väger det tyngre att Li Qiang är en gammal vän sedan tiden när Xi var partisekreterare i provinsen Zhejiang och Li Qiang jobbade strax under honom. Samtidigt anses Li Qiang vara inriktad på affärer. Han lockade Tesla till Shanghai och hade ett nära samarbete med näringslivet.

På längre sikt är det låga barnafödandet i Kina ett problem. Förra året sjönk befolkningen för första gången på 61 år. Ett samhälle med en åldrande befolkning kan förhindra Kina att nå sitt mål att gå om USA och bli världens största ekonomi. Li Keqiang förklarade på söndagen att det ska bli billigare att ha barn. Vilka konkreta åtgärder som ska vidtas återstår att se. Höga boendekostnader, krav på privatlektioner och dåligt utbyggd barnomsorg avskräcker många unga från att skaffa barn.

Li Keqiang meddelade också att försvarsutgifterna ska öka med 7,2 procent i år. Det är en fortsättning på förra årets ökning med 7,1 procent. Kina är det land i världen som, efter USA, satsar mest på militären i världen.

Allt fler röster har på senare tid varnat för att Kina är på väg att invadera Taiwan, som kommunistpartiet hävdar tillhör dess territorium. Li Keqiang betonade dock på söndagen att en fredlig ”återförening” är önskvärd samtidigt som han varnade för krafter som förespråkar ett oberoende Taiwan.

Fakta. Li Qiang ny premiärminister Kinas folkkongress brukar liknas vid ett gummistämpelparlament och är mycket av ett skådespel. Här fattas beslut som redan tagits bakom lyckta dörrar. Det handlar om tillväxtmål, budget och nya lagar. Vid folkkongressens sammanträde kommer bland annat Kinas nya premiärminister, finansminister och centralbankschef att utses. Ny premiärminister väntas bli Li Qiang, tidigare partisekreterare i Shanghai och nära lierad med Xi Jinping. Partiet har också flaggat för institutionella förändringar. Mer makt förväntas föras över från myndigheter till kommunistpartiet. Parallellt möts Folkkongressens rådgivande församling. Tillsammans brukar mötena kallas två sessioner (lianghui). Visa mer

