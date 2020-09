Marianne Björklund: Joshua Wong har länge varit en nagel i ögat på Peking

Varför greps Joshua Wong?

Enligt hans eget twitter-konto är han anklagad för att 5 oktober förra året ha deltagit i en demonstration utan polisens tillstånd. Dessutom ska han ha brutit mot lagen som förbjuder demonstranter att bära ansiktsmask, en lag som infördes 4 oktober förra året.

https://twitter.com/joshuawongcf/status/1309016965659398145

Men gripandet av Joshua Wong ska ses i ett större perspektiv. Demokratiaktivister har fått allt svårare att verka i staden sedan en ny säkerhetslag, beslutad av regimen i Peking, infördes i slutet av juni. Flera har sedan dess gripits på godtyckliga grunder, däribland mediemogulen Jimmy Lai som anklagas för samröre med utländska krafter. 23-åriga Joshua Wong har länge varit en nagel i ögat på myndigheterna. Han blev som tonåring känd när han 2014 stod på barrikaderna under paraplyrörelsen då studenter under flera månaders protester, förgäves, krävde allmän rösträtt. Under förra årets ledarlösa protester har han gett flera intervjuer med internationella medier, däribland DN, och upprepade gånger rest till Washington för att vädja om kongressens stöd för demokratirörelsen i Hongkong.

Vad vill Hongkongs demokratirörelse?

Massiva demonstrationer började förra året som en protest mot en lag som skulle tillåta utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Demonstranterna oroade sig för godtyckliga rättegångar i Fastlandskina och misstänkte att lagen skulle användas i politiska syften för att frihetsberöva obekväma röster.

Den lagen drogs tillbaka. Men protesterna utvidgades snart till att handla om krav på ökad demokrati och mot polisens, i demonstranternas ögon, övervåld. Demonstranterna är rädda att Hongkong ska bli som en stad bland andra i Kina och tycker sig redan ha fått sina värsta farhågor besannade sedan den nya säkerhetslagen infördes i somras.

Den förbjuder bland annat omstörtande verksamhet, självständighetssträvanden, terrorism och utländsk inblandning i Hongkong. Lagen, som är allmänt hållen, ses av många som ett verktyg för Kina att tysta Hongkongs demonstranter och frånta ön de friheter, som yttrande- och pressfrihet, som utlovades vid överlämnandet av Hongkong från Storbritannien till Kina 1997.

Vad händer nu?

Det här är inte första gången Joshua Wong grips. Han och flera andra i demokratirörelsen vägrar ge upp, även om deras manöverutrymme krympt kraftigt.

– De kan åtala oss, de kan gripa oss, de kan fängsla oss, men de kan inte censurera vårt engagemang för att kämpa för frihet, sade Joshua Wong till medier utanför polishuset på torsdagen efter att han frisläppts mot borgen.

Joshua Wong var tidigare i år den enda som diskvalificerades för distriktsvalen som skulle hållits i Hongkong i september, men med covid-19 som ursäkt har skjutits upp i ett år.

De åsikter som demokratirörelsen gav luft åt förra året har inte försvunnit även om covid-19 gjorde att protesterna försvann. Däremot har myndigheterna uppenbart, med Pekings uppbackning, beslutat sig för att slå ner allt hårdare mot de som fortfarande vågar yttra sig.

Vid överlämnandet till Kina 1997 fick Hongkong ett löfte om att behålla de friheter som skiljer staden från fastlandet i 50 år. Det löftet, anser demonstranterna, är sedan länge brutet.