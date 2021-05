Marianne Björklund: Ökat barnafödande en av Kinas största framtida utmaningar

– Vi skulle aldrig ha tid eller råd med mer än ett barn.

Så sade Wang Chunheng när jag följde honom och hans 5-åriga dotter Wang Ruowen i Shanghai under en dag späckad av aktiviteter.

I stort sett varje dag tog Ruowen privatlektioner i något ämne. Det präglade föräldrarnas liv, både tidsmässigt och ekonomiskt. Totalt la de ner 120.000 kronor per termin för att betala för dotterns aktiviteter.

Och de är inte ensamma. Trots att Kina 2015 övergav ettbarnspolitiken går barnafödandet ner, med undantag för 2016 vilket förmodligen var en effekt av att de som verkligen längtade efter ytterligare ett barn passade på. 2019 var antalet födslar lägst sedan 1961.

På tisdagen presenterade Kinas statistikbyrå resultatet av förra årets folkräkning. Det är läsning som borde bekymra beslutsfattarna. Befolkningen ökade visserligen från 1,34 miljarder 2010 till 1,41 miljarder. Men den genomsnittliga årsökningen på 0,53 procent var den lägsta ökningstakten sedan 1960-talet.

På tisdagens presskonferens betonade företrädare för statistiska centralbyrån flera gånger att Kina fortfarande är världens folkrikaste land. Men de flesta bedömare räknar med att befolkningen inom snar framtid når en topp och att Indien tar över som världens största land sett till befolkningsmängd. FN räknar med att det inträffar 2030, en statlig tankesmedja i Peking spådde förra året att det händer tidigare, 2027.

Det är en oroväckande trend för kommunistpartiet på flera sätt. Färre i arbetsför befolkning och fler pensionärer pressar välfärdsnäten. Konsumtionen, som regimen jobbat på ska bli drivande i ekonomin, riskerar bli svagare och tillväxten lägre.

Foto: Andy Wong/AP

De flesta tror fortfarande att Kina kommer att gå om USA som världens största ekonomi. Men tiden på toppen kan bli kort om barnafödandet fortsätter att vara lågt. Kina har till skillnad från USA i stort sett ingen invandring som kan fylla på i arbetskraften och i dag är den genomsnittliga åldern för den arbetande befolkningen i de båda länderna stort sett lika hög, 38 år.

Det här är den största utmaningen Kina står inför, enligt Huang Wenzheng vid tankesmedjan Center for China and globalization, och många stämmer in i det.

En orsak till att det ser ut som det gör är att Kina 1979 ingrep i invånarnas liv och förbjöd dem att skaffa mer än ett barn. Det inte bara höll tillbaka befolkningstillväxten utan gjorde också att färre kvinnor föddes, då många familjer föredrog en son. Det gör att antalet kvinnor i fertil ålder är lägre än vad som annars hade varit fallet.

Men politiken har också gjort ett barn till en norm, folk har vant sig vid familjer med ett barn. Det är dyrt att ha flera barn och de allt bättre utbildade kineserna dröjer som i många andra länder högre upp i åldrarna med att skaffa barn. Eller vill de inte ha barn alls. Boendepriserna i Kinas storstäder har stigit kraftigt och barn tär ännu mer på plånboken. En statlig tankesmedja uppskattade förra året att det kostar 1,99 miljoner yuan, 2,58 miljoner kronor, att fostra ett barn. Det är en rejäl ökning från 2005 när kostnaden beräknades vara 490.000 yuan, 636.000 kronor.

Många välutbildade unga i storstäderna har också andra värderingar och står emot föräldrarnas press att skaffa barn. För dem är oberoende och möjlighet till en karriär viktigare.

Politikerna är nu pressade att föra en politik som uppmuntrar barnafödande. Det spekuleras i att begränsningen i det tillåtna antalet barn slopas helt.

Men åtgärder krävs också riktade mot den äldre delen av befolkningen om välfärd och pensioner ska gå ihop. Kineserna lever längre och andelen över 65 år ökade från 8,9 procent 2010 till 13,5 procent 2020. Fortsätter trenden kan en tredjedel av befolkningen vara över 65 år om 30 år. Därmed ska färre i arbetsför befolkning försörja flera äldre. Regimen har länge dröjt med det impopulära beslutet att höja pensionsåldern som i dag är 55 för kvinnor och 60 för män. Men nu har en försiktig förändring där pensionen skjuts fram månadsvis aviserats. Förmodligen krävs radikalare ingrepp framöver.

