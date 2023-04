Martin Gelin: Biden mot Trump – nej, tack säger väljarna

Logga in

Att Joe Biden vann presidentvalet 2020 handlade inte främst om Biden, utan om Donald Trump.

Bidens 81 miljoner väljare, 16 miljoner fler än någon vinnande presidentkandidat hade fått tidigare, tågade knappast till vallokalerna för att de dyrkade Biden – en kandidat som knappt ens hade några kampanjevenemang.

De röstade i betydligt högre utsträckning för att få bort Trump från Vita huset.

Sjuttio procent av väljarkåren i USA säger att Joe Biden inte borde ställa upp igen, i en ny mätning av NBC. Ändå förväntas Biden tillkännage sin presidentkampanj den här veckan

Statsvetare i USA kallar det ”negative partisanship”, en negativ partianda, när väljarna motiveras mer av rädslan för motståndaren än stödet för den de faktiskt röstar på.

Men att lyckas med detta krävde samtidigt strategisk precision. Redan i Joe Bidens allra första tal och reklamfilmer, när han lanserade valkampanjen 2019, gjorde han det klart att det som stod på spel i valet var själva kärnan i USA:s demokrati. Hans slogan var: ”The battle for the soul of America”, slaget om Amerikas själ.

År 2020 var många väljare trötta på Trump och ännu fler var rädda för honom. Kan den taktiken fungera igen för Biden? Foto: Brendan Smialowski/AFP

Det fungerade 2020, för att många väljare var trötta på Trump och ännu fler var rädda för honom.

Men frågan är om samma budskap kan fungera för en sittande president.

Politiska experter i USA säger nästan alltid på slentrian att val avgörs av de mest konkreta plånboksfrågorna. Men valet mellan Biden och Trump handlade verkligen om stora, abstrakta frågor, om ideologi, nationell identitet och självkänsla. Folk röstade till slut för att temporärt hålla den amerikanska demokratin vid liv.

Det blir en utmaning för Biden att vinna med samma strategi, kanske till och med mot samma motståndare.

Opinionsmätningar så här långt i förväg är ofta missvisande, men i republikanernas primärval har Trump en klar ledning, som åtminstone kan ses som en signal på att en stor del av partiets väljare inte desperat letar efter alternativ.

Mycket tyder på att valet därmed kan stå mellan Biden och antingen Trump eller någon annan republikan som gjort en adekvat imitation av Trump.

Joe Biden fyller 82 år strax efter nästa val. Foto: Susan Walsh/AP

Internationellt frågar sig många hur Biden, som fyller 82 strax efter nästa presidentval, ska kandidera för att få fyra år till i ett av världens mest krävande politiska ämbeten. I USA är det relativt vanligt med äldre personer i politiken; många senatorer är runt 90, den äldsta federala domaren är 95. Men att Biden inte har någon seriös utmanare i partiet speglar också ett misslyckande bland demokraterna när det gäller att lyfta nya generationer ledare.

Det här sker samtidigt som partiet är mer beroende än någonsin av unga väljare. I valet 2024 förväntas den så kallade millenniegenerationen bli den största väljargruppen. En ljusglimt för demokraterna är att unga röstade i rekordhöga nivåer i mellanårsvalet förra året. Det kan delvis bero på att Biden levererat när det gäller en rad viktiga sakpolitiska frågor för unga: reducerade studielån, fortsatt låg arbetslöshet, en offensiv klimatpolitik och legalisering av marijuana.

Biden har däremot inte lyckats göra mycket för att garantera att röstsystemet kan skyddas från fortsatta attacker från Trumps nationalister. Republikanerna försöker just nu få igenom lagar som förbjuder exempelvis vallokaler vid universitet.

Det blir svårare för Biden att prata om hoten mot demokratin när han själv sitter i Vita huset.