Martin Gelin: Biden vann valet men Bernie kommer alltid vinna internet

USA-valet 2020

Sällan har ett politisk mem från USA spridits så frenetiskt över världen som bilderna på Bernie Sanders, med korsade ben, stickade vantar och stoisk min. Manipulerade versioner av bilden har sedan i onsdags delats av miljontals konton på Instagram, Twitter och Facebook.

Det ursprungliga fotografiet togs av Brendan Smialowski, en fotojournalist på nyhetsbyrån Agence France-Presse, men den som först förvandlade det till ett mem var Naomi Otsu, en grafisk formgivare i New York, som med hjälp av Photoshop placerade Sanders i en rad konventionella New York-miljöer. Dessa bilder spreds sedan via hennes pojkvän, Nicholas Heller, som har populära konton på Instagram och Twitter.

Det ägde rum inom ett par minuter efter att Sanders anlänt till ceremonin i onsdags, men fem dygn senare fortsätter bilderna spridas på sociala medier.

När en fnissande programledare på CNN i helgen frågade Sanders hur han reagerat på att bli ett viralt fenomen svarade han i enlighet med sin image som vänsteridealist:

– Det vi gör här i Vermont är att vi säljer tröjor med bilden och drar in miljoner till hjälpprogram som Meals on Wheels, sade Sanders, med allvarlig ton.

Men det här är knappast första gången som Sanders förvandlats till ett viralt fenomen. Få politiker i USA på 2000-talet, inte ens Barack Obama och Donald Trump, har lika ofta blivit föremål för internetmem och virala skämt. Det finns mängder av konton på Instagram och Facebook som enbart används för att dela nya Sanders-mem.

Det påminner om att även om det var Joe Biden som vann presidentvalet så kommer Bernie Sanders alltid vinna internet.

Så hur kommer det sig att en 79-årig senator från Vermont har en viral kraft som så många andra politiker bara kan drömma om?

Det handlar till viss del om personlighet. Röster som uppfattas som autentiska, folk som bara gör sin grej utan större hänsyn till sociala konventioner, tenderar att få snabbare genomslag i sociala medier. Där har Bernie Sanders något gemensamt med såväl Donald Trump som Greta Thunberg – röster som också uppfattas som uppriktiga och unika och skär igenom bruset av distraktioner på sociala medier. Det är just för att de inte är som alla andra politiker som de är populära.

Idealistiska politiker som uppfattas som radikala eller kompromisslösa har ofta lättare att skapa engagemang och hängivna skaror av anhängare än försiktiga pragmatiker. Sanders har betydligt fler unga, entusiastiska anhängare än exempelvis Biden eller Kamala Harris och det är fortfarande bland yngre användare som många politiska mem på sociala medier först skapas.

Det förklarar delvis varför Bernie-vänstern så länge varit mäktigare i sociala medier än Bidens traditionella demokrater.

Det kan få verklig betydelse för den politiska dynamiken i USA när Biden nu sätter den ideologiska riktningen för sitt första år i Vita huset. Bernie Sanders har hittills fått nöja sig med en relativt diskret, men knappast oviktig, roll i Bidens regering. I senaten har Sanders fått huvudansvaret för att se över de budgetprocesser som kan röstas igenom med en enkel majoritet, snarare än den supermajoritet på 60 röster som behövs för att slippa en så kallad filibuster, ett verktyg för att stoppa lagar i kongressen. Hur Sanders väljer att använda den makten kan sätta tydlig prägel på Bidens ekonomiska politik.

Men för Sanders politiska rörelse är det minst lika viktigt att han förblir ett slags enande kulturell kraft för den amerikanska vänstern och progressiva aktivister. Veckans bild är bara det senaste exemplet på det.

