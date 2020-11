Martin Gelin: Bidens förmåga att utstråla empati och medkänsla har varit ovärderlig

USA-valet 2020

Han beskrev det som att han nästan motvilligt startade sin kampanj, med en vädjan som tycktes större än dagspolitiken: han ville att USA skulle bli anständigt igen. Att landet, efter fyra år med Trump, skulle ”hitta tillbaka till sin själ”, som han själv uttryckte det.

Bidens moraliska patos har inte bara varit kärnan i den här valkampanjen, utan i en politisk karriär som spänner över ett halvt sekel av amerikansk historia.

1972. Neilia Hunter talar i samband med maken Joe Bidens delstatsvinst i Delawere i november. Drygt en månad senare omkommer hon och dottern Naomi i en trafikolycka. Foto: AP

Joe Bidens eget liv har präglats av djupa tragedier. Han förlorade sin första fru Neilia och dottern Naomi i en bilkrasch 1972. Hans yngsta son, Beau Biden, avled i en hjärntumör bara 46 år gammal. På dödsbädden ska Beau ha sagt till sin far att han måste lova att fortsätta arbeta politiskt, vilket Joe tolkade som att han borde ställa upp i nästa presidentval. Han framställde sin presidentkandidatur som ett mycket personligt uppdrag; ett försök att hålla löftet till Beau.

De privata tragedierna tycks ha format Biden minst lika tydligt som den långa politiska karriären. Om Barack Obama definierades av sin optimism och hoppfullhet så utstrålar Joe Biden snarare vemod.

De privata tragedierna tycks ha format Biden minst lika tydligt som den långa politiska karriären. Om Barack Obama definierades av sin optimism och hoppfullhet så utstrålar Joe Biden snarare vemod.

”Sorgen är Bidens superkraft”, skriver Politico.

Under ett år då USA upplevt ovanligt många tragedier har Bidens förmåga att utstråla empati och medkänsla varit ovärderlig. Som politiker har han omfamnat sin irländsk-katolska identitet. Den tycks ha givit honom en chans att, som vit man i 2000-talets USA, prata om smärta, sorg och personliga tragedier med trovärdighet.

Han verkar ofta som mest hemma när han håller tal på begravningar. Biden känns allra mest som sig själv, både retoriskt och politiskt, när han talat på exempelvis minnesstunder för studenterna som dog i massakern i Parkland, eller begravningen för medborgarrättskämpen John Lewis.

https://twitter.com/ArunChaud/status/1318873947224625153

Kärnan i Bidens valkampanj var den här delade sorgen. Kampanjevenemangen blev ofta som ett slags gruppterapi, där anhängare delade med sig av berättelser om förlorade familjemedlemmar medan Biden tröstade och berättade att han vet precis vad de gått igenom.

I en av Bidens reklamfilmer berättar Fred Guttenberg, pappa till en av tonåringarna som sköts till döds i Parkland, om hur vicepresidenten stöttat honom efter tragedin.

– Vi talade i, tja, det måste varit en timme. Vi pratade om min familj, om mina förluster och sedan började vi tala om hans familj, om hans förluster. Och det han sade var att det som alltid får honom att klara sig igenom sorgen, det är den där känslan av plikt och mening, sade Guttenberg.

För Bidens mest hängivna anhängare verkar han framstå som ett slags farfar som hela USA kan vända sig till när det krisar. Andra ifrågasätter däremot om han verkligen är rätt man att leda landet när krisen fortfarande pågår för fullt.

För Bidens mest hängivna anhängare verkar han framstå som ett slags farfar som hela USA kan vända sig till när det krisar. Andra ifrågasätter däremot om han verkligen är rätt man att leda landet när krisen fortfarande pågår för fullt.

Biden har aldrig varit någon självklar politisk ledare. Han är ingen stor retoriker eller stark debattör.

Han har sedan skolåren haft problem med att stamma och han vacklar ofta som offentlig talare. Under Demokraternas primärval, innan pandemin lamslog världen, hade Biden ofta svårt att locka stor publik.

Men han lyckades förmedla ett patos och en känsla av att något historiskt stod på spel i det här presidentvalet. Hans kärnbudskap var att USA:s grundläggande idéer om tolerans och jämlikhet stod inför ett enormt hot.

Joseph Robinette Biden Junior föddes i Scranton, Pennsylvania den 20 november 1942. Han valdes till senaten när han bara var 29 år gammal. Samma dag som han skulle sväras in fick han beskedet om familjens bilkrasch.

Joe Biden, 29 år, har precis blivit invald till senaten för första gången. Sex gånger kom han att bli omvald. Foto: AP

2008 utsåg Barack Obama honom till sin vicepresident. Under de åtta åren med Obama missade Biden sällan en chans att nämna sina rötter som en ”otyglad grabb från Scranton”. Han har flitigt arbetat för att bibehålla sin opretentiösa image.

Under valkampanjen gjorde han sin bakgrund i Pennsylvania till ett centralt inslag. Han lanserade kampanjen i Pittsburgh, där han förklarade att delstaten var ”ground zero” i kampen mot Trump.

– Pittsburgh och min hemstad Scranton är städer och småstäder med de hårt arbetande medelklassamerikaner som utgör den här nationens ryggrad. Och om jag ska kunna besegra Donald Trump så är det ärligt talat här det måste ske, sade Biden.

Hans politiska karriär har präglats av miljöer där det finns såväl republikaner som demokrater. Födelseorten Scranton förkroppsligar rostbältets politiska paradox: det är ett gammalt politiskt fäste för demokraterna, där republikanerna vunnit mark de senaste decennierna.

Ett område där Biden är personligen populär, men där det hänger affischer som hyllar poliskåren, snarare än Black Lives Matter, på de lokala pubarna. Det kan ha lärt Biden konsten att hantera politiska motståndare och tala om politik på ett sätt som varken skrämmer bort äldre vita arbetarmän eller unga svarta kvinnor.

Det var efter upploppen i Charlottesville 2017, när president Trump tycktes rycka ut till försvar för högerextremisterna, som Joe Biden kände att ville ställa upp som kandidat i presidentvalet. Foto: Steve Helber/AP

Även om Biden under året framställt sig som Trumps motsats har de åtminstone en sak gemensamt. Trots fem decennier i det politiska rampljuset uttrycker Biden sig ofta spontant och lite ogenomtänkt. Det gör att han sällan framstår som den välsmorda karriärpolitiker han egentligen är.

När Barack Obama skrev under sin omfattande sjukvårdsreform 2010 hördes Biden viska i hans öra: ”This is a big fucking deal”. Det här är jävligt stort. Det hade kunnat bli en politisk groda, men i stället vändes det till ett ögonblick som visade Bidens mänskliga sida – att han liksom inte riktigt kunde hålla tillbaka känslorna även under en pampig ceremoni.

Dåvarande vicepresident Joe Biden hade svårt att hålla tillbaks känslorna när president Barack Obama skrev under en omfattande sjukvårdsreform 2010. Foto: TT

Under Obamas andra valkampanj 2012 reste Biden runt i rostbältet med en slogan som han lär ha formulerat själv: ”Bin Ladin is dead and Detroit is alive”. Han ville betona att Obama-administrationen både räddat bilindustrin och dödat terrorister. Det var inget budskap för demokraternas vänsterflank, utan tvärtom riktades det till mittenväljare och vita män som börjat glida över åt republikanerna.

Bidens förtjänst var att han lyckades vinna tillbaka många av dem till partiet.

Det var också just löftet om att läka USA som drev mycket av energin i hans valkampanj.

Precis som Barack Obama får han nu ärva ett USA i en djup kris, med en historisk pandemi, gigantiska skulder och en historisk politisk polarisering.

Precis som Barack Obama får han nu ärva ett USA i en djup kris, med en historisk pandemi, gigantiska skulder och en historisk politisk polarisering.

Själv förblir Biden tryggt förankrad i partiets mittfåra. Men i flera sakpolitiska nyckelfrågor verkar han redo att lyssna på partiets progressiva aktivister. Det gäller dels sjukvården, dels klimatpolitiken, men framför allt ett gigantiskt infrastrukturpaket, som han paketerat under parollen ”Build back better”.

Det blir ett tufft uppdrag att hålla ihop den breda och ideologiskt spretiga politiska koalition som gav honom sitt stöd. Under det senaste året har de egentligen bara enats av en gemensam fiende: Donald Trump.

Foto: Drew Angerer/AFP