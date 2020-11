Martin Gelin: Bidens tal en hyllning till USA:s mångfald

USA-valet 2020

Omgiven av ett folkhav i tutande bilar i hemstaden Wilmington höll Joe Biden i natt sitt första tal till nationen efter att ha utropats till segrare i presidentvalet.

Bidens tal var en radikal sväng bort från den retorik vi vant oss att höra under Donald Trumps fyra år som president. Biden betonade att USA är ett land präglat av mångfald och öppenhet, där alla grupper och minoriteter aldrig ska behöva tvivla på att presidenten ser dem som riktiga amerikaner.

Han markerade att han redan under sin första dag som president ska sjösätta en plan för att få USA tillbaka på fötter efter pandemin, med särskild betoning på de ”forskare och experter” som ska hjälpa honom utforma planen.

I Joe Bidens första tal till nationen som vald president vädjade han om att ena USA. Foto: Tasos Katopodis/Getty

Biden sade allt det Trump aldrig skulle säga, men även en del som Barack Obama inte kunde säga.

Han drämde näven i mikrofonpodiet av ren tacksamhet när han sade att USA:s svarta hjälpt honom vinna valet. Biden lovade sedan ”utrota systematisk rasism”, en rad som aldrig tidigare hörts från en amerikansk president i ett segertal, inte ens Barack Obama.

Han gjorde tydliga omfamningar av ett USA präglat av mångfald och citerade Martin Luther King och den svarta poeten Langston Hughes.

Det är värt att minnas att Biden ansågs helt uträknad i Demokraternas primärval i februari, men tack vare svarta väljare vann han en jordskredsseger i South Carolina, vilket banade väg för hans presidentkandidatur. Det var även svarta väljare i storstäder som Detroit, Philadelphia och Milwaukee som gav honom segern i presidentvalet.

Biden höll sig till en bredare vision om att läka USA, vilket dels anspelar på pandemin, men även de uppjagade politiska konflikter som präglar landet. Foto: Tasos Katopodis/Getty

Under lördagen kom uppgifter om Bidens planer för första veckan som president. Biden vill omedelbart skriva under en rad exekutiva presidentorder, dekret, där han bland annat ska se till att USA återansluter sig till Parisavtalet och WHO, World Health Organization. Han lovar upphäva förbudet mot invandring från länder med hög andel muslimer och återinföra ”Dreamers”, ett program som hjälper unga papperslösa att stanna i USA.

I nattens tal var det däremot ont om specifika löften. Biden höll sig till en bredare vision om att läka USA, vilket dels anspelar på pandemin, men även de uppjagade politiska konflikter som präglar landet;

Han upprepade välbekanta fraser och en hel del politiska klichéer från Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, John F Kennedy och Barack Obama, men citerade även Bibeln i en avslutande passage som betonade hans egen tro.

Biden introducerades av Kamala Harris, som nog aldrig har sett så lycklig ut på scen tidigare.

Hon äntrade scenen i vit byxdräkt, en klar blinkning till aktivisterna som stred för kvinnlig rösträtt.

Kamala Harris blir den första svarta kvinnan någonsin som vicepresident. Foto: Tasos Katopodis/Getty

Harris tal påminde om det historiska med veckans valseger. Hon blir den första svarta kvinnan någonsin som vicepresident, ett faktum som nästan drunknat under rubrikerna om Trumps valförlust och dramat kring själva rösträkningen.

– Svarta kvinnor är den här demokratins ryggrad, sade Harris.

I publiken i Wilmington syntes gott om svarta kvinnor i tårar. Harris hyllade även hela den osynliga, landsomfattande armé av frivilliga rösträknare och vallokalspersonal som under de senaste veckorna skyddat det Harris kallade ”demokratins integritet”, stundtals under våldshot från Trumpanhängare.

Hon tackade de drygt 74 miljoner amerikaner som röstat på henne och Biden för att de valde ”hopp, enighet, anständighet, vetenskap och, jodå, sanning”.

Om det fanns en röd tråd mellan Biden och Harris tal så var det en vädjan om enighet, samarbete och en chans att läka USA politiskt. Svårigheterna med det blev dock glasklara redan under lördagen, då Donald Trump som första president i modern tid vägrat erkänna Bidens seger i presidentvalet.

Bara en republikansk senator, Mitt Romney, har hittills gratulerat Biden till valsegern.

Biden och Harris svärs in först om tio veckor, men utmaningarna med att ena detta splittrade land har redan börjat.