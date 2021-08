Martin Gelin: Demokraternas framtidshopp blev partiets skamfläck

Under förra våren, när Andrew Cuomo höll dagliga tal till New Yorks befolkning under den allra värsta fasen av pandemin, var det många som betraktade honom som en landsfader.

Han förutsågs ha en ljus framtid som politisk ledare, kanske till och med en potentiell presidentkandidat för Demokraterna. Nu riskerar han i stället att bli partiets skamfläck.

En rad skandaler har avslöjats under sommaren som har gjort det omöjligt för Cuomo att sitta kvar som delstatsguvernör i New York.

Han anklagades för att ha slarvat med hanteringen av pandemin på äldreboenden i New York, vilket förklarar de höga dödssiffrorna förra våren.

Framför allt anklagas han för grova sexuella trakasserier och övergrepp, vilket till slut gjorde det omöjligt för Cuomo att fortsätta sitt uppdrag.

Båda New Yorks senatorer krävde Cuomos avgång. Förra veckan ställde även USA:s president Joe Biden samma krav.

I ett tal till delstaten New York på tisdagen lämnade Cuomo beskedet att han avgår, samtidigt som han än en gång förnekade anklagelserna.

I tio år har han styrt New York, en delstat med 20 miljoner invånare och en årlig budget på mer än 200 miljarder dollar.

– Det här är verkligen häpnadsväckande. Alla som bevakat Cuomo vet att han är en politisk haj. Att han själv ger upp makten på det här viset är som att dö en smula, skrev Laura Nahmias, journalist som länge bevakat New Yorks politik.

Anklagelserna mot Cuomo var som ett duggregn som snart blev ett skyfall. Det började med anekdoter från kvinnliga kollegor om olämpliga kommentarer på julfester, men växte snart till grova anklagelser om fysiska övergrepp och systematisk diskriminering av kvinnliga anställda.

Andrew Cuomos avgång markerar inte bara slutet på en politisk karriär för en av Demokraternas stora stjärnor, utan sannolikt även slutet för en politisk dynasti. Andrew Cuomos far Mario Cuomo var en av de mest omtyckta demokraterna under sin livstid, känd inte minst för sina retoriska färdigheter.

Kvinnorna som vittnade om övergreppen visste därmed att de riskerade att stöta sig med en familj vars nätverk dominerar hela New Yorks politiska elit. Modet att ändå träda fram är anmärkningsvärt.

Cuomo efterträds nu av viceguvernören Kathy Hochul, som tar över som tillförordnad delstatsguvernör.

Det innebär att New York för första gången någonsin kommer att styras av en kvinna, vilket känns som poetisk rättvisa efter anklagelserna om Cuomos diskriminering mot kvinnor.

Ideologiskt står dock Hochul mycket nära Cuomo i demokraternas mittfåra.

Avskedet får också betraktas som en liten triumf för New Yorks borgmästare, Bill de Blasio, som under många år fört en bitter strid med Cuomo. Bråket var inte bara personligt utan ideologiskt. Många i staden New York och i de Blasios administration anklagade Cuomo för att prioritera delstaten New Yorks landsbygd och villaförorter, på bekostnad av själva staden New York, där hälften av delstatens invånare bor.

Genom att avgå i stället för att riskera att tvingas bort genom en juridisk process är det hypotetiskt möjligt för Andrew Cuomo att ställa upp i framtida politiska val i delstaten. USA saknar knappast berättelser om politiker som återhämtat sig från stora skandaler, men i Cuomos fall är det nog osannolikt att han kommer att kunna bli vald till politiska ämbeten igen.

Läs mer:

Cuomo avgår efter anklagelser om sextrakasserier