Martin Gelin: En bitterljuv vår i USA – vaccineringen går strålande men antalet smittade ökar

Det är en bitterljuv tid i USA. Å ena sidan går vaccineringen bättre än någon hade trott.

Tre miljoner amerikaner blir nu vaccinerade varje dag.

Joe Biden kom i veckan med beskedet att alla vuxna amerikaner ska kunna vaccineras i april och maj.

Samtidigt stiger smittotalen snabbt i 30 delstater.

När Rochelle Walensky, chef för hälsomyndigheten CDC, höll presskonferens om pandemin på måndagen höll hon tillbaka tårarna i ett dramatiskt tal där hon varnade för en ”annalkande katastrof” om folk tar ut segern över pandemin i förskott.

Delstaten New York är ett typiskt exempel. Här har vaccineringen överträffat alla förväntningar. Bara i staden New York genomförs nu en halv miljon vaccinationer i veckan, ofta på gigantiska idrottshallar och konferenslokaler, med personal som talar 187 olika språk. Omfattningen av hela verksamheten är häpnadsväckande. Ännu mer överraskande är att allt fungerar. Sällan har en så storskalig verksamhet genomförts med så få klagomål. I princip alla jag känner här är redan vaccinerade, men ingen har haft några invändningar över processen. Från och med den här veckan ska alla New York-bor under 30 kunna vaccineras.

På måndagen kom dessutom mycket positiva besked från nya undersökningar som visar att vaccinerna från Pfizer och Moderna, de två vanligaste vaccin som använts i USA, visat sig ha 90 procents effektivitet efter två doser, enligt CDC.

Det är de goda nyheterna.

De dåliga nyheterna är att antalet smittade i USA fortsätter kraftigt uppåt, inte nedåt.

Den optimism som sprider sig när folk vaccineras verkar ha fått en riskabel bieffekt: de miljontals som fortfarande inte är vaccinerade börjar leva som om pandemin redan är över.

I helgen var restaurangerna i New York fulla av brunchande gäng. Barer, gym, shoppinggallerior, kyrkor och andra religiösa ceremonier lockar åter stora folksamlingar. Miljontals amerikaner har uppenbart börjat förlora respekten för viruset. Det riskerar att få dödliga konsekvenser.

Det var därför CDC-chefen Rochelle Walensky lät så förtvivlad i sitt tal.

– Jag talar till er inte bara som chef för CDC utan även som en fru, en mamma, en dotter, och jag vädjar till er att bara hålla ut lite till, sade Walensky i sitt tal.

Walenskys dramatiska tal var ett uppenbart försök att betona allvaret i situationen. Hon varnade för att USA kan stå inför en katastrofal fjärde våg av viruset om invånare och lokala regeringar inte vidtar mer försiktighet.

Rochelle Walensky vädjar och varnar för en fjärde – och ännu värre – våg. Foto: Susan Walsch/TT

Enligt CDC ökar antalet nya smittade med mer än 60.000 fall i veckan i USA. De dagliga fallen stiger med mer än fem procent i 30 delstater just nu. Det är en alarmerande utveckling som påminner om liknande krisperioder förra året.

Antalet amerikaner intagna på sjukhus ökar med ungefär fyra procent i veckan, även om talen är lägre än de var under de värsta perioderna 2020.

De nya, mer smittsamma varianterna av viruset kan ha bidragit till ökningen i många delstater.

Men enligt Vita husets rådgivare Anthony Fauci är det andra faktorer som förklarar ökningen av nya fall.

I synnerhet nämner han ökat resande, lättade restriktioner och bristande respekt för situationens allvar.

Vårlovet för collegestudenter verkar, precis som förra året vid den här tiden, ha utlöst nya krishärdar i exempelvis Florida och den amerikanska södern. Många av misstagen från 2020 verkar upprepas än en gång, trots att mer än en halv miljon amerikaner nu har dött.

Kritik riktas även mot delstaternas guvernörer, som i många fall varit ivriga med att eftersträva ett normaltillstånd. Guvernörerna verkar än en gång prioritera ekonomin framför äldre och utsatta invånares människoliv.

I konservativa delstater ser vi samtidigt en ny våg av populistiska utspel i protester mot såväl vaccin som restriktioner.

Ron DeSantis, republikansk delstatsguvernör i Florida, höll i veckan ett tal där han lovade att förbjuda företag och affärsverksamheter från att kräva att kunder visar så kallade ”vaccinpass”, det vill säga bevis för att ha vaccinerats. De som får ta smällen lär först och främst bli den lågavlönade servicepersonal som redan varit mest utsatt under pandemin.

Även i New York får delstatsguvernören Andrew Cuomo befogad kritik för att ha öppnat verksamheter utan att följa direktiv från CDC.

Den motsägelsefulla utvecklingen i USA kan bli en lärdom för andra länder om riskerna med den glädjeyra som följer när vaccineringen väl kommer igång.

– Vi har mycket att se fram emot och så många skäl att känna hopp, men just nu är jag rädd, sade Rochelle Walensky i sitt tal.

