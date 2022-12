Martin Gelin: En logisk final på ett katastrofalt år för Trump

Sedan Richard Nixon tvingades offentliggöra sina deklarationer 1973 har alla amerikanska presidenter redovisat sina personliga finanser. Det enda undantaget är Donald Trump, som i sex år lyckades hålla dem hemliga, med allt mer invecklade ursäkter.

Tidigare i december avslog Högsta domstolen Trumps försök att stoppa deklarationernas offentliggörande.

På fredagen kunde därmed ett utskott i representanthuset lyfta sekretessen på Trumps deklarationer. Det blev slutet på ett juridiskt maraton som Trump förlorade.

Trump har länge sagt att deklarationerna inte kan bli offentliga eftersom den amerikanska skattemyndigheten IRS granskar honom, men det visade sig vara en lögn. IRS har genomfört formella granskningar av samtliga presidenters deklarationer sedan Nixon, men inte i Trumps fall.

Deklarationerna visar att Trump under många år betalade väldigt lite, eller ingenting, i skatt. Under flera år fick han stora summor i skatteåterbäring genom att hävda förluster med tveksamma uträkningar. Dokumenten omfattar flera tusen sidor och kommer sannolikt att leda till en rad problematiska avslöjanden för Trump under nyårshelgen.

Det blir en logisk avslutning på ett av de sämsta åren i Donald Trumps politiska liv. Hans handplockade kandidater led svidande nederlag i mellanårsvalet i november och energin i hans presidentkampanj är avmätt.

Donald Trump har försökt stoppa deklarationernas offentliggörande. Foto: Andrew Harnik/AP

Men offentliggörandet av deklarationerna är snarare ett politiskt problem än ett juridiskt problem för honom. I New York har det pågått en utredning av Trumps personliga finanser i drygt tre år, där åklagare haft tillgång till dessa deklarationer. Distriktsåklagaren Alvin Bragg gjorde förra året bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl att åtala Trump för skattefusk. I en annan utredning av New Yorks attorney general, delstatens högsta juridiska ämbete, anklagas däremot Trump för en rad skattebrott, i ett fall som delstaten ska ta upp i oktober 2023. Flera personer på Trumps företag har redan dömts för skattebrott.

Trumps personliga finanser är förmodligen inte hans främsta juridiska problem just nu.

Det är mer sannolikt att anklagelserna om att Trump stulit eller gömt hemligstämplade dokument som president kan få juridiska konsekvenser. Kongressens utredning om Trumps roll i stormningen av Kapitolium 2021 slutade också med att de rekommenderade åtal på flera punkter.

Problemen som ackumulerats för Trump under hösten riskerar att punktera hans chanser att ta befälet i kampanjen inför nästa presidentval.

