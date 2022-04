Martin Gelin: Jackson på väg att skriva historia som första svarta kvinnan i Högsta domstolen

Tre republikaner i senaten säger att de är redo att rösta med de 50 demokraterna för att godkänna Joe Bidens nominering till Högsta domstolen.

Republikanerna Susan Collins, Lisa Murkowski och Mitt Romney sade i veckan att förhören med Brown Jackson stärkte deras förtroende för henne som kandidat och att de planerar att godkänna nomineringen.

51-åriga Ketanji Brown Jackson blir i så fall den första svarta kvinnan i domstolen, där hon kan efterträda den 83-årige Stephen Breyer, som går i pension.

Brown Jackson har redan tidigare tillsatts till en federal domstol, där hon också fick stöd från tre republikaner, men med Lindsey Grahams röst i stället för Mitt Romneys.

Vid Brown Jacksons förhör i senaten förra veckan var det nu i stället Graham som ledde en offensiv av personliga attacker mot henne. Trots att Graham tidigare röstat för att godkänna henne påstod han nu att hon blivit en röst för ”den radikala vänstern”.

Förhöret präglades av personliga påhopp från republikanerna i senaten, i synnerhet Ted Cruz, Tom Cotton och Lindsey Graham, som vid ett tillfälle skrek åt Jackson med hög röst.

Republikanernas nationella partiorganisation RNC skickade samtidigt ut ett mem på sociala medier där de strukit över hennes initialer KBJ med bokstäverna CRT, för ”critical race theory”, den akademiska termen för studier av strukturell rasism, som republikanerna nu för en landsomfattande offensiv mot.

Förhöret av Brown Jackson präglades av personliga påhopp från republikanerna i senaten, skriver Martin Gelin. Foto: Kevin Dietsch/AFP

Jackson har i själva verket aldrig undervisat eller studerat denna akademiska genre, som fick brett genombrott på universitet många år efter att Jackson tagit examen.

Trots att personangreppen mot Jackson ofta präglades av rasistisk signalpolitik tog hon sig igenom förhören utan att lyfta ett ögonbryn.

Attackerna verkar i stället ha skadat republikanerna.

I opinionsmätningar ökade det amerikanska folkets förtroende för Jackson kraftigt efter förhöret, samtidigt som en klar majoritet sade att republikanerna gick för långt i de personliga attackerna mot henne.

Bara 36 procent av amerikanerna säger att de gillade republikanernas tillvägagångssätt under förhöret, medan 56 procent är kritiska, enligt mätningen av CNN.

Demokraten Cory Booker fick i sin tur uppmärksamhet för ett känslomässigt tal under förhöret, där han förklarade hur djupt han beundrade Brown Jackson och beskrev de trösklar hon tagit sig över som svart kvinna i USA.

Attackerna från republikanerna under förhöret verkar också ha väckt sympatier och stöd för Brown Jackson bland det amerikanska folket.

En klar majoritet av amerikaner säger nu att de stödjer tillsättningen.

I en mätning av Gallup har Brown Jackson stöd av 58 procent av amerikanerna, vilket är avsevärt högre än stödet för någon av de tre domare som tillsattes under Donald Trumps tid som president.

De juridiska tillsättningarna till domstolar har varit en av Joe Bidens större segrar under det första året som president. Under det första året tillsatte Biden 41 domare, jämfört med 17 domare under Trumps första år och 10 under Obamas första år. Den senaste månaden har ytterligare tre nomineringar godkänts.

Biden har även haft som uttalat mål att nominera domare som ökar mångfalden i USA:s domstolar. 75 procent av hans tillsättningar har varit kvinnor, jämfört med 24 procent under Trump. 65 procent har varit svarta, latinamerikaner eller asiater, jämfört med 16 procent under Trump.

Läs mer:



Karin Eriksson: Har HD-kandidaten Brown Jackson svaret på kvinnofrågan?