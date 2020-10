Martin Gelin: Kamala Harris ger en glimt av en politisk framtid bortom högerpopulism

USA-valet 2020

Efter presidentvalet 2016 var det liberala USA förlamat av sorg och förtvivlan.

Men i Kalifornien kavlade Demokraterna omedelbart upp ärmarna. Dagen efter valet samlades Demokraterna i delstatskongressen för att lansera en omfattande våg av reformer och lagförslag som en konkret motreaktion till Trump-administrationens politiska agenda.

Kamala Harris nominering till vicepresident för Demokraterna kan därmed betraktas som kulmen på Kaliforniens roll som en progressiv motpol till Trumps högerpopulism.

Ju längre Donald Trump har rört sig högerut under sina fyra år som president, desto mer har Kalifornien stretat emot. Delstaten har under de senaste åren infört USA:s mest ambitiösa klimatpolitiska reformer, omfattande skydd för papperslösa och radikala förändringar i brottspolitiken, ofta i enlighet med krav från Black Lives Matter-rörelsen, som grundades just här.

Från Kalifornien bär Kamala Harris även med sig en politisk optimism och en djup, kanske orealistisk, övertygelse om att USA faktiskt går att laga. För demokraterna kan den här kaliforniska energin kanske ge en skjuts av ett självförtroende som partiet länge har saknat.

Äldre demokrater, som Joe Biden och Hillary Clinton, tillhör en generation som formades av partiets nederlag under Reagan- och Bush-åren. De förknippas med ett defensivt förhållningssätt till politiska strider, som verkar utgå ifrån att USA är ett i grunden konservativt land.

Harris kommer däremot från en delstat där progressiva idéer har en oerhörd medvind.

Allt som händer i Kaliforniens politik sker i resten av USA tio år senare

Hon är nu en av många demokrater som hoppas att Donald Trumps tid som president ska bli en parentes i amerikansk historia, snarare än början på en ny högerpopulistisk tidsera.

Det brukar sägas att allt som händer i Kaliforniens politik sker i resten av USA tio år senare.

Harris politiska vision är att hela USA på sikt kan bli mer och mer Kalifornien.

Under andra hälften av 1900-talet var Kalifornien känt som ett konservativt fäste, som gav landet två republikanska presidenter: Richard Nixon och Ronald Reagan. På 1990-talet hade Kalifornien en högerpopulistisk våg, med den öppet främlingsfientliga guvernören Pete Wilson, en klar föregångare till Trump.

Men sedan dess har delstaten rört sig rejält åt vänster, medan republikanerna i princip blivit utplånade som politisk kraft. Deras allt mer radikala högerpolitik skrämde bort unga väljare och etniska minoriteter, vilket gjorde det möjligt för demokraterna att vinna enorma segrar i Kalifornien och för politiker som Harris att vinna tunga ämbeten, som Attorney General (motsvarande justitieminister på delstatsnivå) och senator.

Hennes politiska försiktighet har en del gemensamt med Barack Obama

Det betyder inte att Kamala Harris själv tillhör Kaliforniens vänsterflank. Tvärtom har hon positionerat sig som en pragmatisk mittenpolitiker, vars politiska resa började i opposition mot mer radikala demokrater. Hennes politiska försiktighet har en del gemensamt med Barack Obama, som också var medveten om den taktiska nödvändigheten i att bibehålla ett diplomatiskt tonläge i ett land där vita väljare ofta ser det som själva villkoret för att rösta på en svart politiker.

Precis som Obama, som arbetade upp sig politiskt i södra Chicagos radikala politiska kultur, kommer Harris också från en distinkt vänstermiljö, men valde en mer försiktig mittenpolitik när hon klev ut på den nationella politiska scenen. Hon växte upp i vänsterradikala Berkeley, med svarta aktivister och poeter som Maya Angelou och Malcolm X i föräldrarnas bekantskapskrets. Men när hon etablerade sig politiskt var det som en en moderat politiker, som utmanade en vänsterdemokrat. Som distriktsåklagare i San Francisco och senare som attorney general för Kalifornien förespråkade hon hårdare brottspolitik och stod emot vänsterns krav på att legalisera marijuana och upphäva dödsstraff.

Som senator och nu vicepresidentkandidat har hon däremot börjat omfamna delar av den progressiva idealism hon själv kritiserade under början av karriären.

Hon förespråkar nu klimatpolitiska reformer som är självklara i Kalifornien, men som skulle innebära radikala förändringar om de implementerades i resten av USA.

Kanske kan just klimatpolitiken också bli det område där Harris kan bidra med den mest väsentliga ideologiska förändringen i amerikansk politik, om hon och Joe Biden skulle vinna valet i november.