Martin Gelin: Kennedys kampanj visar hur stökigt presidentvalet kan bli

Logga in

Robert F Kennedy var en av 1900-talets stora politiska talanger i USA. Om han inte mördades 1968 skulle han förmodligen ha blivit president, precis som brodern.

Hans son Robert F Kennedy Jr har inte gått i pappans fotspår.

Efter att ha börjat sin politiska karriär på en rad miljö- och naturskyddsorganisationer har Kennedy under de senaste 20 åren främst blivit känd för att omfamna kontroversiella konspirationsteorier. Sedan coronapandemin började för tre år sedan har Kennedy blivit en världsberömd röst bland vaccinmotståndare. Han har stängts av från Youtube och Instagram för att sprida skadlig och antivetenskaplig information.

I ett kontroversiellt uttalande jämförde han kraven på vaccinering under pandemin i USA med Nazityskland under Hitler. Enligt Kennedy fanns det mer frihet under Hitler än i dagens USA.

– I Hitlers Tyskland kunde du åtminstone korsa gränsen till Schweiz, eller gömma dig på vinden som Anne Frank gjorde, sade Kennedy.

Kennedy lanserade på onsdagen en kampanj för att bli Demokraternas presidentkandidat i valet 2024. Han vill därmed utmana den sittande presidenten Joe Biden, som förväntas ställa upp igen. Stödet för Kennedys vaccinmotstånd är dock mycket begränsat bland Demokraternas väljare. Det finns betydligt fler vaccinskeptiker bland Donald Trumps anhängare. Steve Bannon, Trumps tidigare kampanjchef, sade nyligen i sin podd att Kennedy borde ställa upp som republikansk kandidat i stället, med argumentet att han har ”massivt stöd” bland Bannons egna lyssnare.

Målet med kampanjen lär inte vara att besegra Biden, utan snarare att ge mer luft åt de konspirationsteorier som gjort Kennedy populär bland vaccinmotståndare i hela världen.

Det är framför allt ett tecken på att 2024 kommer att bli ett stökigt och år i amerikansk politik, då presidentvalet ser ut att präglas av en mängd extremister från olika ideologiska ytterkanter.

Bakgrund. Här är klanen Kennedy Joseph ”Joe” Kennedy: 1888–1969. Patriark och far till bland andra John, Robert och Edward. Var en ledande demokrat, Londonambassadör och ordförande för USA:s finansinspektion. Han och makan Rose Kennedy fick nio barn. Joe Kennedy var fast besluten att göra presidenter av sina söner och hade stort inflytande över deras president- och senatsvalskampanjer. Bland sönerna fanns: John F Kennedy: President 1961–1963. Ledde den misslyckade invasionen vid Grisbukten på Kuba, var nära kärnvapenkrig med Sovjetunionen i samband med Kubakrisen och lovade att människan skulle sätta sin fot på månen. Sköts ihjäl i Dallas. Robert F ”Bobby” Kennedy: Senator och justitieminister. Kandiderade till presidentposten när han mördades 1968. Edward ”Ted” Kennedy: Senator sedan 1962. Liberal tungviktare som efter faderns och brödernas död blev klanens patriark fram till sin död 2009. Bland de mer kända nu levande familjemedlemmarna finns: Caroline Kennedy: Född 1957, enda levande barnet till John F Kennedy. Författare och jurist. Medlem av den grupp som vaskade fram Joe Biden som Barack Obamas vicepresidentkandidat. Var USA:s Japanambassadör 2013–2017. John Robert F Kennedy Jr. Född 1954, son till Robert. Miljörättsjurist, professor och författare. Utmanar Joe Biden om att bli Demokraternas kandidat i USA:s presidentval 2024. Joseph ”Joe” Kennedy III: Född 1980, barnbarn till Robert. Tidigare åklagare, ledamot för Massachusetts i representanthuset 2013–2021. Ses som en stigande stjärna inom Demokraterna. Christopher ”Chris” Kennedy. Född 1963, son till Robert. Affärsman som kampanjade för att bli delstaten Illinois guvernör i valet 2018. TT Visa mer Visa mindre

Läs mer:

Så blev pandemin ett lyft för USA:s radikala antivaccinrörelse