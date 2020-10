Martin Gelin: Köerna till vallokalerna stärker bilden av ett trasigt valsystem

USA-valet 2020

Än en gång ser vi bilder på oändligt långa köer till vallokaler i USA. Den här gången är det delstaten Georgia, som kan få en avgörande roll i höstens presidentval. Myndigheterna i Georgia förklarar väntetiderna med att valdeltagandet är rekordhögt. Men afroamerikanska rättighetsorganisationer hävdar att det snarare handlar om ett systematiskt förtryck mot svarta väljare, som i större utsträckning bor i de storstäder där väntetiderna är längst.

Situationen är anmärkningsvärd eftersom Georgia hade precis samma problem under primärvalen i juni i år, då det också var svarta bostadsområden som drabbades värst av köer för att rösta.

Över hela USA får republikaner på delstatsnivå nu kritik för att stänga vallokaler och sätta upp nya trösklar för att rösta. I Florida har delstatsguvernören Ron Desantis, som står nära Donald Trump, infört ett kontroversiellt hinder för tidigare fängelsedömda, som nu måste betala tillbaka alla personliga skulder för att få en röstsedel.

I valdistriktet Cobb i Georgia fick väljarna köa i upp till åtta timmar för att förhandsrösta på måndagen. Foto: Nathan Posner/Shutterstock

I Texas har Republikanerna genomfört en lag som innebär att det bara finns en låda för att lämna röstsedlar per county, distrikt. Det gynnar landsbygden, där stödet för republikanerna är starkt, men missgynnar storstäderna, där Demokraterna är koncentrerade.

Det minsta valdistriktet i Texas har bara 147 invånare, medan det största i Houston har 4,7 miljoner invånare. Det kontroversiella förslaget godkändes i veckan av en domstol i Texas, där samtliga domare var tillsatta av Trump.

I Wisconsin lät den tidigare republikanska guvernören Scott Walker minska antalet vallokaler med 90 procent. Ari Berman, en av USA:s främsta experter på rösträtt, sade i en tidigare intervju med DN att de stängda vallokalerna i delstatens svarta områden bidrog till Trumps knappa seger i Wisconsin 2016.

Afroamerikanska rättighetsorganisationer jämför metoderna med de så kallade Jim Crow-lagarna under segregationsåren i den amerikanska Södern. 1965 skrev president Lyndon B Johnson under Voting Rights Act, som skulle förhindra just diskriminerande röstlagar.

Men 2013 upphävde Högsta domstolen delar av denna lag. Det har banat väg för en landsomfattande offensiv av trösklar, hinder och metoder som ofta kritiker menar är utformade för att göra det svårare att rösta i just svarta bostadsområden.

En granskning av statsvetare på University of Pennsylvania visade att svarta väljare löper sju gånger så stor risk som vita väljare att få vänta mer än en timme på att rösta. Enligt en federal domare i North Carolina är dessa röstlagar utformade för att ”straffa svarta väljare med kirurgisk precision”.

De delstater som fått flest klagomål om diskriminerande röstlagar utöver Georgia är Florida, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas och Wisconsin – som alla kan vara avgörande delstater i presidentvalet.

Det konstanta flödet av nyhetsrubriker och bilder på kaos i vallokaler riskerar även att få en ackumulerad effekt hos amerikanska väljare, där det stärker bilden av ett trasigt valsystem. Det kan ironiskt nog hjälpa Trump att skapa opinion för att ogiltigförklara valresultatet i november, om de inte är nöjda med det.

70 procent av amerikanerna säger redan att de inte tror att valet kommer att gå rättvist till.