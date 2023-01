Martin Gelin: McCarthy blir en marionettdocka för radikalhögern

Det fanns gott om oförglömliga bilder från kongressen den här veckan. Republikanen George Santos, som nyligen avslöjades ha ljugit om hela sin karriär och bakgrund, sitter helt ensam och petar sig i näsan. Demokraten Katie Porter som demonstrativt läser boken ”The subtle art of not giving a fuck” under en av de lönlösa omröstningarna.

Men den bild som bäst symboliserar detta politiska ögonblick är den nya talmannen Kevin McCarthy som omfamnar den högerradikala partikamraten Marjorie Taylor Greene, båda med breda leenden, efter att McCarthy till slut utsetts till talman.

Konflikterna i kongressen beskrevs som ett inbördeskrig i det republikanska partiet.

Än en gång var det radikalhögern som vann denna interna strid.

Efter 15 omröstningar valdes till slut Kevin McCarthy till ny talman i representanthuset. Han löste konflikten med partiets radikala högerflank genom att vika sig för samtliga av deras krav.

Han fick inget konkret tillbaka annat än pyrrhussegern att bli talman för ett representanthus där den mest extrema högerflanken nu kan styra honom som en marionettdocka.

McCarthy gick med på att ge de mest extrema ledamöterna platser i viktiga utskott som bestämmer över representanthusets regler.

Han gick med på obegränsade antal tillägg till alla nya budgetlagar, vilket ökar risken för en förlamad kongress.

Lauren Boebert är en av republikanerna som röstade emot Kevin McCarthy som talman. Foto: Pat Benic/UPI/Shutterstock

McCarthy accepterade även ett särskilt förödmjukande krav på att alla ledamöter när som helst ska kunna ordna en ny omröstning för att sparka honom som talman och att det bara krävs en enda röst för att ordna en sådan omröstning. Varje gång McCarthy inte viker sig för de mest extrema kraven från partikamraterna framöver kan alltså denna veckas kaos upprepas, med nya omröstningar.

McCarthy gav även löften om att partiets viktigaste kampanjorganisation, Conservative Leadership Fund, ska sluta utmana extremister i republikanska primärval, vilket banar väg för en ny våg av demokratifientliga Trumplojalister i partiet.

Ett högerradikalt representanthus kommer inte få igenom en enda ny lag, men det är just det som är poängen. Att förhindra att Washington fungerar, att stoppa den demokratiska processen, är just det löfte som partiets högerflank, dominerad av extremister som Matt Gaetz och Lauren Boebert, ger till sina egna väljare.

Republikanen Matt Gaetz tillhör radikalhögern inom det republikanska partiet som har motarbetat McCarthy. Foto: WIN MCNAMEE

De kommer att bli mer än en bromskloss för Biden. De kan även sätta stopp för den federala regeringens dagliga funktioner. En talman som ideologiskt hålls gisslan av Republikanernas högerkant lär inte acceptera några höjningar av skuldtaket eller gemensamma budgetar. Det kan få stora konsekvenser för världsekonomin.

Radikalhögern kan även pressa McCarthy att stoppa nya militära och humanitära biståndspaket till Ukraina. Varje gång McCarthy riskerar att samarbeta med Biden och senaten kan Boebert och Gaetz genast ordna en ny omröstning, där han sparkas som talman.

Republikanernas eget ledarskap i utskotten för underrättelsetjänster och utrikespolitik har varnat för att denna situation kan ”äventyra säkerheten i USA”.

Sedan stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 har det av naturliga skäl varit fokus på våldsam högerextremism i Washington. Nu kommer hotet snarare från en byråkratisk extremism. Den använder inga andra vapen än lagstiftandets pennor, men den utmanar också demokratin.

