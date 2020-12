Martin Gelin: Mycket av Trumps klimatpolitik kan upphävas av Biden

I april 2018 tände miljöaktivisten David Buckel eld på sig själv i en park i New York. Han avled snart av lågorna. I ett brev förklarade Buckel att han såg protesten som nödvändig för att väcka uppmärksamhet kring de skador som Donald Trump åsamkar planeten. Buckel var inte ensam om att känna förtvivlan över Trumps klimatpolitik. I USA har klimatpolitiska aktivister och organisationer mobiliserat de senaste fyra åren, i landsomfattande protester mot Trumps kontroversiella klimatpolitik.

Redan under Donald Trumps första vecka som president gjorde han klart att han skulle prioritera en reträtt i klimatpolitiken. Han lovade att upphäva alla reformer som Barack Obama genomfört under de föregående åtta åren. Trump började omedelbart med beskedet att varje ny klimatpolitisk reglering som genomförs innebär att två befintliga regleringar måste upphävas.

Sedan dess har han försökt få igenom 104 avregleringar och upphävda klimatpolitiska regleringar, varav 84 redan genomförts, enligt en färsk sammanställning av New York Times.

Under Trumps första år som president kom han även med beskedet att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket trädde i kraft nu i november.

Konsekvenserna av Trumps klimatpolitik kommer att vara kännbara en lång tid framåt, enligt klimatexperter i USA. Den mest omfattande förändringen var att överge den så kallade Clean Power Plan som Barack Obama genomförde, i ett försök att minska utsläpp av växthusgaser. Trump har även kraftigt höjt av gränserna för utsläpp för bilar, lastbilar och fraktindustrin, samtidigt som han stoppat flera delstaters försök att införa egna utsläppsgränser.

Trumps administration har även tillåtit oljeborrning längst Atlantkusten och försökt godkänna två kontroversiella projekt för nya oljeledningar, Dakota Access och Keystone XL. Två vidsträckta nationalparker i Utah har öppnats för oljeborrning och naturgas. Med presidentdekret införde Trump även ett krav på att timmerhuggningen i USA måste öka med 30 procent.

Trumps mest tongivande klimatpolitiska förändring var att försvaga den federala miljömyndigheten EPA, där han genomfört kraftiga nedskärningar. EPA har sedan 1970-talet varit ett slags polis som stoppar miljöskadliga projekt i USA. Men under de senaste fyra åren har EPA:s ingripanden varit färre än under något år sedan 1989.

– Jag har arbetat med klimatpolitik i tre decennier och har aldrig sett något som liknar detta, sade Martin Hayden på miljörättsorganisationen Earth Justice i en tidigare intervju med DN.

Under Trumps allra sista veckor i Vita huset i januari hoppas han genomföra ytterligare ett kontroversiellt klimatpolitiskt drag. Då ska försäljningen av licenser för oljeborrning börja i ett av USA:s största naturreservat i Alaska, på Trumps initiativ. Han har ägnat den senaste månaden åt att påskynda den juridiska processen för att möjliggöra försäljningen, som ska börja den 6 januari, två veckor innan Joe Biden tillträder.

Lokala miljöorganisationer varnar för att energiföretagens intåg i naturreservatet kan få förödande effekter för djurliv och natur. Bland annat kan det leda till att isbjörnarna i regionen utrotas. Sju av USA:s största banker och finansföretag har gått samman och sagt att de inte kommer att godkänna några lån eller finansiering av projekt som rör olje- och gasindustrin i området - ett tecken på hur kontroversiell frågan är.

Trumps politik har genomförts med argumentet att det gynnar landets energiföretag. Nicolas Loris, energipolitisk expert på konservativa tankesmedjan Heritage, försvarade Trumps energipolitik i en tidigare intervju med DN, där han sade att Trump ”kommer att frigöra amerikansk innovation, sänka energikostnaderna för familjer och företag och skapa hundratusentals jobb de kommande åren”.

Men trots rekorden i avregleringar har amerikanska företag inom olja, naturgas och kolkraft haft fyra svaga år. Kolförbrukningen i USA minskade under Trumps styre med 22 procent, trots alla åtgärder. I ett drastiskt försök att hjälpa oljeindustrin när pandemin lamslog USA i början av året förklarade Trump att all tillämpning av befintliga regleringar och förbud mot företagen skulle ta en paus under sju månader. Det gjorde inget för att tämja oljeföretagens kris.

Börsvärdet för USA:s största oljeföretag Exxon har halverats i år, medan det näst största oljeföretaget Chevrons aktievärde fallit med en tredjedel. Under en period i år såg vi negativa oljepriser i USA, då oljelager tvingades betala för att göra sig av med överskott.

Många av presidentens försök att upphäva klimatpolitiska regleringar har mött juridiskt motstånd. Enligt en granskning av New York University har Trumpadministrationen förlorat 87 procent av de juridiska fall där deras regleringar utmanats i domstol. I somras stoppades även Trumpadministrations försök att godkänna den kontroversiella oljeledningen Dakota Access i norra USA; oljeledningens framtid är nu oviss.

Mycket tyder på att Joe Biden, när han tillträder som president, kan upphäva en betydande del av Donald Trumps klimatpolitik. De flesta av Trumps klimatpolitiska förändringar har genomförts med exekutiva presidentorder, dekret, snarare än med konventionell lagstiftning i kongressen.

Det gör det betydligt lättare att återinföra reglerna. Biden har redan sagt att USA kommer att ansluta sig till Parisavtalet igen. Han har även räknat upp tio andra klimatpolitiska åtgärder som han omedelbart hoppas genomföra, där han inte behöver förlita sig på kongressen.

Om Republikanerna behåller sin majoritet i senaten, vilket mycket tyder på, blir det däremot svårt för Biden att genomföra det omfattande reformpaket han lovade under valkampanjen, med en historisk satsning på 1.700 miljarder dollar för grön omställning inom jobb och infrastruktur.

Men i den globala politiken lovar Biden en ny riktning. Han utnämnde nyligen John Kerry, tidigare utrikesminister, till en ny tjänst som klimatansvarig för USA:s säkerhetspolitiska råd, NSC. Det innebär i praktiken att USA får ett slags biträdande utrikesminister som enbart fokuserar på klimatfrågor.

– USA kommer snart att ha en regering som betraktar klimatkrisen som det akuta nationella säkerhetshot det faktiskt är, sade Kerry i en kommentar efter nomineringen.

Även Biden kommer dock att få räkna med hårda juridiska strider för att genomföra klimatreformer. Han möter en förstärkt konservativ majoritet i Högsta domstolen, samt federala domstolar där Trump gjort mer än 200 republikanska tillsättningar de senaste fyra åren. Det kan göra det särskilt svårt att få igenom regleringar i oljeproducerande konservativa delstater som Texas, Oklahoma och North Dakota.

Klimataktivisterna som försöker pressa Biden att prioritera klimatfrågorna har åtminstone opinionsvindarna i ryggen. Antalet amerikaner som vill se drastiska förändringar i klimatpolitiken ökade under Trumps första tre år som president från 55 till 70 procent. Det är nu en av de få frågor där Republikanernas egna väljare skiljer sig från partiets ledare. 64 procent av republikanerna säger att de tror att klimatkrisen är verklig, en ökning från 49 procent när Trump tillträdde.

Trumps klimatpolitik tycks ha orsakat en rekyleffekt bland unga aktivister. Var fjärde amerikansk tonåring säger nu att de ägnar sig åt klimatpolitisk aktivism regelbundet.