Martin Gelin: Nationalismen efter terrorattackerna banade väg för humanitär katastrof

Tisdagen den 11 september 2001 satt jag på ett flygplan på väg mot New York.

Vi skulle ha landat på JFK tidigt på eftermiddagen. I stället fick vi göra en u-sväng halvvägs över Atlanten, när piloten kort och sakligt berättade att två flygplan störtat in i skyskraporna Twin Towers på nedre Manhattan. Luftrummet ovanför hela den amerikanska östkusten var stängt.

Det var mest ryssar på planet och reaktionen var först relativt stoisk. Det beställdes vodka som dracks utan is eller tillbehör.

Först när vi landat förstod vi vidden av det som hade hänt, när flygplatsens tv-skärmar visade de nu historiska bilderna på kollapsande skyskrapor.

Jag fick till slut en ny flygbiljett till New York, den 17 september. När jag kom fram till lägenheten jag hyrt stod det flyttkartonger i korridoren. Grannen hade omkommit i attackerna.

Det gick knappt att träffa en person i New York den hösten som inte kände någon som drabbats.

Den delade sorgen, det kollektiva traumat, skapade en märklig samhörighet. I en storstad där invånarna ofta kan vara tvära och otåliga visade många i stället en vardaglig värme och generositet. För en stund verkade det som att vi alla hörde ihop, som om vi alla hade något gemensamt.

Människor i New York försöker undkomma när ett av tornen av World Trade Center rasar efter terrorattackerna den 11 september 2001. Foto: Suzanne Plunkett/AP

Den hösten fick New York bli en del av USA, vilket aldrig varit något självklart. New York kallas ofta oamerikanskt. Utländska journalister här mäter ofta sin kompetens genom att berätta hur mycket tid de tillbringat utanför staden, i det ”riktiga USA”, som börjar på andra sidan Hudsonfloden.

Men hösten 2001 bjöds New York på gott och ont in i den amerikanska gemenskapen. Hela USA visade plötsligt stöd för New York. Lastbilschaufförer i Missouri, vapensamlare i Oregon och abortmotståndare i Ohio tog på sig tröjor med bilder på Twin Towers och texten ”Never forget”, glöm aldrig.

Invånarna i New York svarade i sin tur genom att bli lika patriotiska som resten av USA.

En sällsynt politisk enighet växte också fram i kölvattnet av terroristattackerna. Demokrater som tidigare avskytt George W Bush såg det plötsligt som en hederssak att ställa sig bakom landets president. Månaden efter terrorattackerna hade Bush stöd av 91 procent av amerikanerna. I dagens polariserade USA är det en ofattbar siffra.

Den svulstiga nationalismen satte sin prägel på hela den breda kulturen.

”We'll put a boot up your ass, it's the American way” sjöng Toby Keith i en patriotisk countrylåt som blev hela landets tillfälliga nationalsång.

Men den nationella enigheten varade inte särskilt länge. Bush hade lovat att vara en ledare som ”förenar, inte splittrar”, men snart höll han i stället tal om att välja sida. ”Du är antingen med oss eller emot oss”, sade Bush när det så kallade ”kriget mot terrorismen” lanserades.

Dåvarande presidenten George W. Bush var på besök i en skola när han fick besked om att terrorattackerna mot World Trade Center i New York inträffat. Foto: Doug Mills/AP

Hans strateger Matthew Dowd och Karl Rove övertalade presidenten att polarisering var nyckeln till politisk framgång. De utvecklade en strategi som gick ut på att demonisera politiska motståndare och splittra det amerikanska folket i två grupper. Bush och republikanerna framställdes som de enda sanna patrioterna, som skulle förknippas med militär, amerikansk självständighet och rå styrka, medan demokraterna skulle förknippas med mjäkig diplomati och internationella allianser.

Det blev början på en period av historisk polarisering i USA, där väljarna började identifiera sig personligt med de två partierna, som om de vore fotbollslag.

Sedan dess har det blivit en kliché att skylla alla USA:s problem på polarisering. När något dramatiskt händer i den politiska utvecklingen här bjuds det omedelbart in experter som förklarar att det ”polariserade” politiska landskapet är roten till allt ont.

Men tjugo år efter terroristattackerna är det allt fler amerikaner som frågar sig om den där hösten av enighet var så mycket bättre.

Det USA tillfälligt enades om framstår i dag som en utrikespolitik baserad på känslor och instinkt snarare än logik och rationella analyser. Kriget mot terrorismen såldes med en hämndretorik snarare än en långsiktig strategi som tog hänsyn till regionala förhållanden.

I dag framstår det som att den nationalistiska samlingen efter terrorattackerna banade väg för två humanitära katastrofer.

I representanthuset var det bara en enda ledamot, Kalifornien-demokraten Barbara Lee, som röstade emot Afghanistan-kriget. Hon var ensam röst mot en invasion som ingen riktigt kunde förklara målet med. Då kallades Lee ”svikare” och ”landsförrädare” av kollegor och konservativa medier. I dag lyfts hon i stället fram som en självständig dissident, som varnade om farorna med dessa krig.

En klar majoritet av amerikanerna är numera överens om att de två krigen var misslyckade och att den amerikanska militärens globala fotavtryck borde minska framöver.

Tjugo år efter terroristattackerna präglas debatten om USA av en slentrianmässig kritik av polarisering, som förutsätter att politisk enighet är något eftersträvansvärt. Det är därför värt att minnas de faktiska konsekvenserna av det senaste ögonblicket då hela USA:s politiska ledarskap faktiskt var överens om något, hösten 2001.

I efterhand framstår det inte som ett harmoniskt ögonblick av politisk pragmatism, utan snarare ett lämmeltåg mot humanitära katastrofer.

