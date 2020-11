Martin Gelin: Stabil ledning för Biden – men svårt hitta demokrater som bunkrat upp med champagne

USA-valet 2020

Strax efter att Joe Biden sparkade igång sin valkampanj förra våren visade opinionsmätningarna mot Donald Trump en genomsnittlig ledning på drygt åtta procentenheter.

Ett och ett halvt år senare har USA upplevt en historisk pandemi, en djup ekonomisk kris, landsomfattande protester och två valkampanjer som lagt mer än en miljard dollar på att övertyga väljare.

Ändå är opinionsläget nu precis detsamma: Biden leder med drygt åtta procentenheter, nationellt.

Den som tror att det bara är pandemin som skadat Trumps vinstchanser har alltså fel. Trump har länge lidit av att han är personligt impopulär, medan Biden har betydligt högre förtroendesiffror. En analys av The Economist visar att ingen president sedan 1948 konsekvent haft så låga opinionssiffror som Donald Trump har inför det här valet.

Den luttrade statsvetaren Larry Sabato, USA:s Sören Holmberg, sammanfattade opinionsläget koncist på måndagen: ”Är det möjligt att Trump vinner? Ja. Pekar siffrorna på det? Nej.”

Trots det går det knappt att hitta en enda demokrat i USA som bunkrat upp med champagne inför valvakan. Ingen ser Joe Bidens ledning som särskilt betryggande.

Det beror på att valet präglas av en rad osäkerhetsfaktorer. Det äger rum under en historisk pandemi, med rekordhögt antal smittade just nu i just de delstater som avgör valet. Ingen vet hur det kommer att påverka tisdagens röstande. Joe Biden kan tjäna på att nästan 100 miljoner amerikaner redan röstat. Men förtidsröstandet kan samtidigt ställa till strategiska problem under rösträkningen.

Förtidsröstning i Orlando i Florida den 30 oktober. Förtids- och poströstningen har slagit alla tidigare rekord inför tisdagens presidentval. Foto: Ricardo Arduengo/AFP

Ungefär 70 procent av Bidens väljare säger att de förtidsröstat, medan 70 procent av Trumps väljare ska rösta på valdagen. Det kan betyda att Trump ser ut att ha ett övertag i rösträkningen på natten till onsdagen, eftersom post- och förtidsröster överlag tar längre tid att räkna. Trump förväntas utnyttja ett sådant läge för att starta en juridisk strid som kan stoppa rösträkning i avgörande delstater.

Samtidigt finns det gott om skäl för Bidens kampanj att vara optimistisk. Analyser av opinionsmätningarna tyder på ett landsomfattande mönster där framför allt vita män och välutbildade vita kvinnor övergivit republikanerna och planerar att rösta på Biden. Antalet osäkra väljare är avsevärt lägre än i tidigare val. 2016 var det 16 procent som sade att de skulle bestämma sig på valdagen. I år säger bara 4 procent samma sak.

Det har även gjorts betydligt fler högkvalitativa mätningar i de viktigaste delstaterna i år, vilket minskar risken för misstag av den sort vi såg i rostbältet 2016. Då underskattade mätningarna valdeltagandet bland lågutbildade män. I år visar en analys av Goldman Sachs att opinionsinstituten kraftigt överrepresenterat samma väljargrupp, i hopp om att undvika samma misstag.

Biden slipper dessutom något större hot från tredjepartikandidater till vänster. I valet 2016 fick Jill Stein, kandidat för Green Party, fler röster än Trumps segermarginal i de tre avgörande delstaterna. Det lär inte bli en faktor i år.

Om det finns ett orosmoln för Biden är det Pennsylvania, där hans ledning krympt till drygt 5 procentenheter. Trump hoppas på en perfekt politisk storm i delstaten och har gjort en intensiv slutspurt med fyra kampanjmöten där under helgen. Philadelphia, delstatens största fäste för demokrater, har präglats av kravaller.

Sjunker Bidens vinstmarginal till någon enstaka procent räcker det inte för en Trump-seger, men det räcker för en utdragen juridisk strid som kan avgöras i Högsta domstolen, som nu har en klar konservativ majoritet.

Sjunker Bidens vinstmarginal till någon enstaka procent räcker det inte för en Trump-seger, men det räcker för en utdragen juridisk strid som kan avgöras i Högsta domstolen, som nu har en klar konservativ majoritet. Demokraterna är mest oroliga över att Trump, justitieministern Bill Barr och republikanernas armé av jurister kommer att göra allt de kan för att vända en utdragen rösträkningsprocess till sin fördel.

Medborgarrättsjuristen och demokraten Sasha Samberg-Champion talade för många av USA:s demokrater när han nyligen sade: ”Vi svettas som dårar trots att vår kandidat har en ledning på åtta procentenheter. Det visar hur lite tillit många känner för att valsystemet ska översätta majoritetens vilja till politisk makt”.

Den som vill vara försiktig under veckans valvakor kan därmed vända på statsvetaren Larry Sabatos uttalande: Pekar siffrorna på en seger för Trump? Nej. Kan han vinna ändå? Ja.