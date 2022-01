Martin Gelin: Stormningen framstår som en glimt av den amerikanska högerns framtid

Inför presidentvalet 2020 gjorde jag en intervju med Seth Jones, en erfaren terroristexpert i USA som tidigare fokuserat på Mellanöstern. Nu hade han kallats hem för att inrikta sig på inhemska hot.

– Hotbilden från jihad är inte obefintlig, men har definitivt börjat tyna bort här i USA. Det största hotet nu är högerextrema, sade Jones.

Strax därpå stormades kongressen.

Det vore betryggande att kunna avfärda attacken som en genant epilog till Donald Trumps presidentperiod. Men ett år senare framstår det snarare som en glimt av den amerikanska högerns framtid.

Det fanns åtminstone två uttalade mål med stormningen:

● Det ena var att stoppa Joe Biden från att tillträda som president, trots hans klara seger i valet.

● Det andra var att döda politiker som betraktades som förrädare, i synnerhet talmannen Nancy Pelosi och vicepresidenten Mike Pence.

”Det bekymrar mig inte om Pelosis huvud smäller i vartenda trappsteg när jag släpar henne ner för trapporna”, sade Guy Reffitt, en Trumpanhängare som deltog i stormningen, enligt FBI.

Åtminstone 151 poliser och säkerhetsvakter skadades och fem personer dog i samband med attacken. Mer än 700 personer är misstänkta för brott; dussintals har redan dömts till mångåriga fängelsestraff.

Stormningen var ett historiskt angrepp på amerikansk demokrati. Det var även en oerhörd förödmjukelse för USA som land. Aldrig tidigare har sydstatsflaggan hissats i kongressen.

Men i den amerikanska högern kom de mest inflytelserika rösterna snabbt överens om att upproret skulle försvaras, inte kritiseras. I Tucker Carlsons kontroversiella dokumentär ”Patriot purge”, som nyligen sändes på Fox News onlinetjänst Fox Nation, kan vi se den amerikanska historien skrivas om i realtid. I filmen framställs de tusentals Trump-anhängare som stormade kongressen som hjältemodiga patrioter.

Filmens konspirationsteorier och öppna rasism fick två av Carlsons kollegor på Fox News att lämna kanalen i protest. Men i det republikanska partiet är det just Tucker Carlsons berättelse om stormningen som har vunnit. En klar majoritet av partiets väljare delar nu synen på stormningen som en befogad protest, eftersom de köpt Donald Trumps lögner om utbrett valfusk.

75 procent av republikanernas väljare säger i dag att Trump förlorade presidentvalet på grund av fusk.

Bland republikanerna i kongressen är det betydligt fler som sprider dessa lögner än som protesterar mot dem. Den lilla grupp som ifrågasatt Trumps lögner har straffats hårt.

Av de tio republikaner som röstade för riksrätt för Trump strax efter stormningen har flera redan tvingats lämna kongressen. De andra, som Liz Cheney, tycks ha en mörk framtid.

Allt fler republikanska kongressledamöter fortsätter också konsekvent att tona ner hoten från högerextrema grupper, om de inte direkt hyllar och uppmuntrar dem.

Statsvetaren Cas Mudde säger att det skett ett skifte i det republikanska partiets dynamik det senaste året.

– Det brukade vara ett konservativt parti med en högerextrem minoritet. I dag är det ett högerextremt parti med en konservativ minoritet, säger han till DN.

Ett år efter stormningen vet vi betydligt mer om personerna som låg bakom.

De beskrivs ofta svepande som högerextremister, men en klar majoritet kom inte från högerextrema organisationer. Bara en av sju tillhörde grupper som Oath Keepers, Three Percenters och Proud Boys.

86 procent var vanliga Trump-anhängare.

Historiskt sett lockar högerextrema grupper till sig arbetslösa och utsatta unga män med psykiska problem. Enligt FBI brukar åtminstone en fjärdedel av högerextremister som grips för våldshandlingar i USA vara arbetslösa. Bland gärningsmännen vid stormningen var det bara sju procent som saknade jobb.

Det här är viktigt eftersom det säger något om tillväxtpotentialen för en politisk våldsam högerrörelse.

Stormningen utfördes inte av erfarna extremister som stod utanför samhället, utan av en väletablerad vit medelklass i medelåldern.

Enligt en analys av förbrytarna i The Atlantic hade mer än hälften av dem medelklassjobb som läkare, arkitekter och ingenjörer. De hade högt uppsatta tjänster på Google, på utrikesdepartementet, på reklambyråer, mäklarfirmor och försäkringsbolag. Många ägde egna företag.

En kvinna drev en skönhetssalong i Beverly Hills. Ett sällskap av bostadsmäklare från Dallas hyrde en privatjet för att ta sig till Washington.

Robert Pape, en av USA:s mest erfarna forskare om politisk extremism, säger till The Atlantic att gärningsmän som utför politiskt våld brukar vara i 20-årsåldern.

Snittåldern på de som stormade kongressen var 42.

Enligt Pape var den mest anmärkningsvärda faktorn att gärningsmännen överlag kom från delar av USA där den vita befolkningen minskat i proportion till den ickevita befolkningen. För varje procentenhet som den vita befolkningen minskat i ett distrikt var sannolikheten att det kom en gärningsman just därifrån 25 procent högre, säger Pape till The Atlantic.

Det kan förklara varför de lockas av just Trumps och Tucker Carlsons högerpopulistiska budskap om att den vita befolkningen i USA håller på att ”ersättas” och bli en demografisk minoritet.

Det har länge varit retorik vi hört i högerextrema kanaler i USA. ”You will not replace us”, ni ska inte ersätta oss, skanderade nynazister i Charlottesville under demonstrationen där 2017.

Nu har det budskapet blivit vardagsmat på Fox News och i det republikanska partiet.

I dag säger minst 30 procent av Trumps anhängare i opinionsmätningar att politiskt våld kan vara motiverat. Foto: Evan Vucci/AP

Stormningen av kongressen har inte följts av färre våldshot. Enligt kongressens poliskår har våldshoten mot kongressen istället ökat med 107 procent under året. Det förekommer även hot om att bomba vallokaler, kidnappa tjänstemän och attackera delstatskongresser. I en färsk mätning av Washington Post säger 40 procent av republikanerna att våld mot politiker kan vara motiverat. Det handlar om miljontals amerikaner.

Att störta demokratin kan därmed bli en ny folkrörelse.

Kanske kommer det största hotet mot demokratin inte från beväpnade miliser, utan från delstatskongresserna, där republikaner nu genomför en landsomfattande offensiv mot rösträtten.

Sedan Joe Biden svors in som president har republikaner i 49 olika delstater skrivit mer än 800 lagförslag för att göra det svårare att rösta; 19 delstater har redan röstat igenom hårdare röstlagar.

I flera av delstaterna som avgjorde presidentvalet 2020 försöker republikaner även förändra själva valmyndigheterna. I Georgia har beväpnade Trumpanhängare börjat hota och trakassera byråkraterna som hade ansvar för tidigare röstprocesser. Målet är att skrämma bort dem från tjänsterna, så att de kan ersättas med Trump-trogna lojalister.

Det är värt att minnas en rad från boken ”How democracies die”, där statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt skriver:

”Sedan slutet av det kalla kriget har de flesta demokratiska sammanbrott inte åstadkommits av generaler och soldater, utan av folkvalda regeringar”.

