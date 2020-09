Martin Gelin: Trump skyller alla våldsamheter på antirasisterna

Donald Trump fick inte riktigt de bilder han hade hoppats på under besöket i Kenosha, Wisconsin. Inga bilar brann i bakgrunden och inga våldsamma kravaller utspelades omkring honom. I stället fick Trump promenera runt bland bråte och ruiner i ett område staden där ett par byggnader förstörts under tidigare kravaller. Målet för Trumps kampanjbesök var att Trump själv skulle signalera ordning i allt kaos, men lyssnar vi på amerikanska väljare säger de däremot tydligt att de betraktar Trump som en del av problemet.

Trumps besök ägde rum trots att lokala myndigheter och Kenoshas borgmästare vädjat om att han inte skulle komma till staden. Kenosha har präglats av stora demonstrationer efter att en svart man, 29-årige Jacob Blake, sköts i ryggen med sju skott av polisen. Han ligger nu på sjukhus, delvis förlamad.

Demonstranter som protesterar mot polisvåld konfronterar Trumpanhängare i Kenosha. Foto: Kerem Yucel/AFP

Under besöket visade Trump inga sympatier för de omkring 26 miljoner amerikaner som under sommaren protesterat mot just den sorts polisvåld som ägde rum i Kenosha. I stället kallade han de antirasistiska demonstranterna ”inhemska terrorister” och förnekade att det överhuvudtaget existerar något systematiskt problem med diskriminering mot svarta bland polisen i USA. Han påstod att det ”politiska våldet” uppmuntras av demokrater från ”den yttre vänstern”.

Som president har Donald Trump själv uppmuntrat till våldsamheter mot meningsmotståndare och nyhetsmedier vid mer än 20 tillfällen. I helgen tycktes Trump även försvara högerextremt våld och den 17-åriga Trumpanhängare som greps misstänkt för att ha mördat två antirasister under demonstrationerna i Kenosha förra veckan. 17-åringen har även hyllats av flera högerpopulister i konservativa medier, bland annat Tucker Carlson på Fox News. Trumps besök i Kenosha betraktades därmed av många kritiker som en medveten provokation.

Presidentens entoniga bild av att det enbart är antirasister, snarare än högerextremister och polis, som orsakat våldet under sommarens demonstrationer stämmer inte med verkligheten. Omkring 26 miljoner amerikaner har deltagit i protesterna i mer än tusen amerikanska städer under sommaren, enligt New York Times. Enligt en granskning av Pro Publica, som undersökt våldsamheter under 400 demonstrationer, var det i en klar majoritet av våldsfallen poliser som orsakat och påbörjat våldsamheterna. I minst 25 fall under sommaren har högerextrema våldsamt attackerat antirasister under demonstrationerna och i 18 fall har de kört bilar in i folksamlingar, samma metod som en nynazist använda för att mörda en antirasist i Charlottesville i augusti 2017. FBI har sedan fem år tillbaka förklarat att högerextremister är det största inhemska hotet mot säkerheten i USA.

Demonstranter i Kenosha. Foto: Scott Olson/AFP

Sedan kravallerna tilltog i Kenosha förra veckan har det varit gott om politiska analyser i USA som spekulerar i att det kan skapa politiska problem för Joe Biden. Dessa spekulationer verkar dock grundlösa. Alla mätningar från de senaste dagarna visar tvärtom att Biden dragit ifrån ytterligare i ledningen mot Trump inför presidentvalet. Trump är den första president i modern tid som förlorat stöd efter ett konvent, även bland väljare i det egna partiet.

Sommarens mätningar har även konsekvent visat att en majoritet av amerikaner föredrar Joe Bidens hantering av protesterna och debatten om polisvåld.

I tre mätningar som kommit den här veckan har Joe Biden utökat sin ledning i flera av delstaterna som förväntas avgöra presidentvalet. I synnerhet tycks det ha skett ett tydligt skifte i Arizona, där Biden går från ett knappt underläge till en ledning med tio procentenheter, 52-42, i en mätning av Morning Consult i veckan. Även i Georgia har Biden nu en knapp ledning. Det innebär att Trumps kampanj inte bara kan lägga alla resurser på delstaterna i rostbältet där han avgjorde valet 2016, utan även måste investera defensivt i flera konservativa delstater.

Trumpkampanjen hävdar att de kommer att vinna valet på grund av en dold majoritet av vita, konservativa väljare som inte röstat i tidigare val. En ny mätning pekar dock på motsatsen: bland väljare som säger att de inte röstade i presidentvalet 2016, men som planerar att rösta i november, är det 52 procent som säger att de ska rösta på Joe Biden, medan bara 34 procent säger att de ska rösta på Trump.