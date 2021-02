Martin Gelin: Trumps advokater kommer argumentera för rätten till yttrandefrihet

Fakta. Riksrättsprocessen

Riksrättsprocessen mot Donald Trump inleddes i senaten den 9 februari. Den enda punkten i riksrättsåtalet lyder ”anstiftan till uppror”. Det syftar på hans felaktiga påståenden om fusk i presidentvalet och det tal han höll innan kongressen stormades den 6 januari.

För att döma och avsätta en president krävs att två tredjedelar av senaten röstar för. Donald Trump är dock inte längre president, därför har det tvistats om huruvida det är i enlighet med grundlagen att hålla riksrätt mot honom.

Om Trump fälls kan senaten rösta igenom ett förbud mot att i fram­tiden inneha ett folkvalt ämbete.

Donald Trump är den ende i USA som ställts inför riksrätt två gånger. Vid förra tillfället anklagades han för att ha pressat Ukrainas styre för att uppnå egen politisk vinning, anklagelser han friades från.

Källor: USA:s grundlag, History.com, The New York Times, Findlaw.com, The New Yorker