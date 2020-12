Martin Gelin: Trumps utspel förstörde julhelgen för USA:s fattigaste

Trumps försök att sabotera kongressens krispaket var mycket väsen för ingenting.

På söndagen kom till slut beskedet att han skriver under krispaketet, utan några väsentliga förändringar.

Kongressen röstade igenom överenskommelsen redan förra veckan. Trumps försök att förhala krisåtgärderna innebär att utbetalningarna till hundratals miljoner amerikaner försenas.

Utspelet orsakade panikartad oro över julhelgen för miljontals av USA:s arbetslösa och mest utsatta hushåll.

Enligt källor i Vita huset var Trumps utspel rent symboliskt. Trumps egna medarbetare säger till Politico att hans främsta mål var att få uppmärksamhet och visa sig politiskt relevant under de sista veckorna i Vita huset, potentiellt för att bädda för en presidentkandidatur igen om fyra år. Han ville även, enligt källorna, signalera att han bryr sig mer om utsatta amerikaner än partikollegorna.

Den verkliga effekten blev dock den motsatta.

13 miljoner amerikaner kommer sannolikt gå miste om en veckas arbetslöshetsersättning, 300 dollar, eftersom Trump förhalade krispaketet.

Trump verkade aldrig ha någon seriös strategi för att stoppa, eller förändra, krispaketet. Han var passiv och frånvarande under höstens förhandlingar i kongressen. Få veteraner i Washington tog honom på allvar när han hotade med att stoppa överenskommelsen förra veckan. Det skulle ha lett till att USA tvingats stänga den federala statsapparaten, vilket mest skulle ha skadat Trump och republikanernas anseende inför det viktiga senatsvalet i Georgia i januari. Även Wall Street verkade ignorera Trumps utspel. Börsen i USA fortsatte stiga under veckan.

Under julhelgen har såväl demokrater som republikaner i kongressen uttryckt frustration över Trumps utspel. Pat Toomey, republikansk senator, varnade i helgen för att Trump enbart kommer att bli ihågkommen för ”kaos och misär” om han vägrade skriva under avtalet. Till slut skrev han nu under avtalet, utan att ha fått igenom ett enda av de krav han ställde förra veckan.

– Presidentens meningslösa förhalande kostade miljontals amerikaner en veckas bidrag, som de desperat behövde. Det ökade oron och lidandet för arbetare och familjer som blev oskyldiga offer av hans politiska spel, sade demokraten Richard Neal till Washington Post efter söndagens besked.

