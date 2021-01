Martin Gelin: Unga poeten stal rampljuset under Bidens installation

Det kan vara en nyttig lektion för ett Washington som försöker läka såren efter Trump.

Fyra poeter har tidigare läst sina dikter under presidenters installationsceremonier i Washington.

Men ingen har varit så ung som Amanda Gorman. Ingen har heller fått ett så blixtsnabbt globalt genomslag.

Inför Bidens installationsceremoni läste Amanda Gorman in sig på klassisk afroamerikansk poesi, men studerade även politiska tal av Abraham Lincoln, Winston Churchill och Martin Luther King för att lära sig ”hur ord kan användas för något positivt”, som hon sade till amerikanska NPR.

I solgul kappa, ett illrött, drottninglikt hattband och glänsande guldörhängen läste hon upp en dikt om amerikansk historia, om rasism, förtryck och hoppfullhet. Vissa kritiska röster i amerikansk vänster avfärdade dikten som en rad patriotiska klichéer, men för den som lyssnade noggrant hördes även en kärv uppmaning om att ta itu med landets mörka förflutna.

”Att vara amerikan är inte bara ärvd stolthet”, sade Gorman. ”Det är även det förflutna vi kliver in i och hur vi lagar det.”

Precis som Joe Bidens eget tal präglades Gormans dikt av budskapet att USA, efter fyra år med Trump och den blodiga attacken mot kongressen, inte bara kan vagga sig själva in i trygga övertygelser om att allt ska bli okej igen. Tvärtom sade Gorman att landet måste konfrontera sitt förflutna.

Bidens tal började också med en samling hoppfulla men nötta klichéer om enighet och samarbeten, men slutade med en nykter analys av rasismen och diskrimineringen i USA. Det var en mer naken redogörelse för den amerikanska verkligheten än exempelvis Barack Obamas diplomatiska installationstal. Biden är den första president som talat om både ”white supremacy”, den högerextrema vit makt-rörelsen, och om ”systematisk rasism” i sina installationstal och segertal som president. Det gjorde aldrig Obama.

Gorman delar också något personligt med Biden. De hade båda talsvårigheter under uppväxten. Biden stammade, Gorman kunde inte uttala vissa bokstäver och ljud. Hon har sagt att det var just därför hon sökte sig till poesin och har jämfört resan med den berömda poeten Maya Angelou, som var stum under en period av barndomen. Båda poeterna hamnade till slut i Washington – Angelou höll tal på Bill Clintons installationsceremoni 1993.

Att vända personliga svårigheter till en styrka är förstås en del av den amerikanska berättelsen, eller åtminstone den amerikanska mytologin. Men även om Gormans dikt innehöll sin beskärda del av patriotisk hoppfullhet var det mer än en naiv skönmålning av det amerikanska landskapet.

Det var även en nykter påminnelse om hur den amerikanska verkligheten alltid sett ut för sådana som henne.

I Washington Post tillfrågades Gorman nyligen om sitt första politiska minne. Hon svarade:

– När jag var riktigt liten så lärde min mamma mig att läsa mina Miranda-rättigheter, mina konstitutionella rättigheter som medborgare. Som svart barn i USA har dina föräldrar förr eller senare det vi kallar ”snacket”. Men för svarta handlar det inte om blommor och bin och att våra kroppar förändras. Det handlar om att våra kroppar kan förstöras.

Den 20 januari var den första dagen på fyra år då Donald Trump inte dominerat nyhetsflödet i USA.

I stället stals rampljuset av en svart 22-årig poet från Los Angeles.