Martin Gelin: USA har fått en ny politisk karta

USA-valet 2020

Efter en dryg veckas rösträkning har Joe Biden nu slutligen utropats till segrare i Georgia och Arizona. Donald Trump har i sin tur vunnit i North Carolina. Valresultaten i dessa delstater var oerhört jämna, precis som i Pennsylvania och Wisconsin.

Men Bidens sammanlagda seger är stor och definitiv. Han får 306 elektorsröster och ser ut att vinna med åtminstone fyra procentenheter och minst sex miljoner rösters marginal i den nationella rösträkningen, enligt prognoser från CNN (det är fortfarande många oräknade röster i New York och Kalifornien, fästen för Biden). Han blir därmed den första utmanaren som besegrar en sittande president sedan 1992. Bidens segermarginal är den största mot en sittande president sedan 1932, då Franklin Roosevelt besegrade Herbert Hoover.

Bidens strategi fokuserade framför allt på att vinna tillbaka det som brukade betraktas som Demokraternas mur i rostbältet: han vann delstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, just där Trump avgjorde valet 2016. Men segermarginalen var så knapp att Demokraterna knappast kan ta dessa delstater för givet i framtiden. I Wisconsin vann Biden med drygt 20.000 röster och i Pennsylvania med drygt 60.000 röster – mindre än en procentenhet i båda delstaterna. Det är en så liten marginal att ett ösregn i storstäder som Philadelphia eller Milwaukee på valdagen skulle ha kunnat räcka för Trumpsegrar i delstaterna.

Rostbältet förblir med andra ord ett slagfält i den amerikanska politiken även i fortsättningen.

För Demokraterna är utvecklingen mer lovande i södern och sydvästra USA, det som brukar kallas landets solbälte. Segern i Georgia är historisk. Det är sedan länge ett konservativt fäste, men den demografiska utvecklingen i delstaten gynnar nu Demokraterna, med unga och välutbildade som samlas kring storstaden Atlanta, en av de storstäder i USA med mest etnisk mångfald.

Framför allt var det ett gediget organisatoriskt arbete från svarta aktivister som Stacey Abrams och Nse Ufot som gav Biden segern i Georgia. En särskild symbolik kan läsas in i att det var medborgarrättskämpen John Lewis distrikt utanför Atlanta som gav Biden den avgörande segermarginalen i slutskedet av rösträkningen. Lewis stred under ett halvt sekel för rösträttigheter och medborgerliga rättigheter för svarta i södern. Han avled i juli i år, just under kulmen av en ny våg av antirasistiska demonstrationer i USA.

Just den politiska energin från delstatens svarta väljare tog nu Biden till seger i Georgia. Delstaten står även inför två viktiga senatsval i januari, där Demokraterna kämpar i uppförsbacke. Men Bidens seger bör ge dem viss medvind i det organisatoriska arbetet. En viktig detalj är att Georgia införde automatisk röstregistrering, vilket gjorde det betydligt lättare för de som inte röstat tidigare att delta i valet. Det lär skapa ringar på vattnet över hela USA, där Demokraterna nu hoppas införa samma system i andra delstater.

Bidens vinst i Arizona var också knapp, men viktig för partiets framtid. Arizona var länge en av de mest konservativa delstaterna i USA, men de senaste decennierna har hundratusentals liberala familjer flyttat dit från kusternas storstäder, i jakt på billigare bostäder och bättre väder. Samtidigt har delstatens latinamerikanska befolkning organiserat sig politiskt, vilket gynnade Biden. Det visar att partiet kan fortsätta växa i sydvästra USA, där Texas förstås är det stora, långsiktiga målet.

Det innebär att USA har fått en ny politisk karta, som är lite stökigare än förut. Det handlar inte längre om liberala kuster och nordstater mot den konservativa södern och västern, utan båda sidorna har nu visat förmågan att vinna i delstater som motståndarna länge tog för givet.

Veckans besked om Bidens segrar i Georgia och Arizona är inte minst betydelsefulla för att få ett potentiellt slut på Donald Trumps grundlösa påståenden om valfusk. Flera tunga republikaner verkar i veckan göra sig redo för att erkänna Bidens seger och de kräver nu att han ska få tillgång till hemligstämplad information, som tillträdande president.